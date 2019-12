Medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen

Medische acceptatie, mag dat?

Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen mogen zorgverzekeraars wel klanten weigeren. Dit doen zorgverzekeraars vooral bij de meer uitgebreide aanvullende pakketten.

Je kunt nu je zorgverzekering vergelijken bij de Consumentenbond en gemakkelijk zien bij welke pakketten een acceptatieprocedure geldt. Voor de tandartsverzekeringen en andere aanvullende zorgverzekeringen kun je te maken krijgen met verschillende acceptatieprocedures.

Medische acceptatie, hoe werkt dat?

Wie een aanvraag doet voor een (uitgebreide) aanvullende zorgverzekering waarbij een acceptatieprocedure geldt, moet een vragenlijst van de verzekeraar invullen. Daarin kan bijvoorbeeld gevraagd worden:

of je al onder behandeling van een arts of andere zorgverlener bent

of dat je dat verwacht voor het komende jaar.

Soms wordt de vraag gesteld over meerdere jaren terug.

Daarnaast kun je ook vragen verwachten over:

het gebruik van medicijnen

of je een bril of lenzen draagt

of je onder behandeling van een orthodontist bent of dat binnenkort verwacht.

Soms moet je zelfs nog verklaren of je lichamelijk en geestelijk 'gezond en vrij' van klachten bent. Is dat niet het geval, dan moet je dat toelichten.

Bij welke verzekeringen geldt een acceptatieprocedure?

In 2020 geldt een acceptatieprocedure bij de volgende aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Waarom willen zorgverzekeraars zoveel weten?

Een verzekering moet onverwachte kosten dekken. Wanneer er zeker kosten te verwachten zijn, is dat net zoiets als een brandend huis verzekeren, vinden verzekeraars. Dat doen zij liever niet en daarom accepteren ze niet zomaar iedereen voor aanvullende verzekeringen.

Als eerste de uitslag krijgen

Wie daarom vraagt, krijgt van de verzekeraar de uitslag van de medische acceptatie direct toegestuurd. Het is belangrijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dan kun je je bij een afwijzing op medische gronden nog uit de acceptatieprocedure terugtrekken. Daardoor hoef je in de toekomst niet te vermelden dat je ooit geweigerd bent voor een aanvullende verzekering.

Wacht ook (als dat nog kan) bij overstappen met het opzeggen van je oude verzekering als je nog niet weet of je geaccepteerd wordt bij de nieuwe zorgverzekeraar.

Wachttijd

Het is mogelijk om een medische selectie te ontlopen door te kiezen voor een zorgverzekeraar die je automatisch accepteert. Dit kun je ook aangeven als je gebruik maakt van de zorgvergelijker. Soms is er dan wel een wachttijd voor bepaalde behandelingen. Voorbeeld: Het duurt dan 6 maanden tot 2 jaar voor je bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of de kosten voor een orthodontiebehandeling vergoed krijgt.

Bij de volgende aanvullende (tandarts)verzekeringen geldt in 2020 een wachttijd:

CZ Tandarts

CZ Uitgebreide Tandarts

De Friesland AV Optimaal

DSW Zorgverzekeraar AV Standaard

DSW Zorgverzekeraar AV Top

HEMA Aanvullend 3

Interpolis MeerZeker

Interpolis ZonderZorgen

inTwente Zorgverzekeraar AV Standaard

inTwente Zorgverzekeraar AV Top

Menzis TandVerzorgd 750

PMA zorgverzekering TandVerzorgd 750

Pro Life Largepolis

Pro Life Extra Largepolis

Stad Holland Zorgverzekeraar Standaard AV

Stad Holland Zorgverzekeraar Uitgebreide AV

Stad Holland Zorgverzekeraar Extra Uitgebreide AV

Studenten Goed Verzekerd Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten

Studenten Goed Verzekerd Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten

UnitedConsumers (VGZ) Tandzeker 500

Univé Tand Best Pakket

VGZ VGZ Tand Best

Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren

Zilveren Kruis Aanvullend 4 sterren

Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Tand 3

Tips

Overweeg of de kosten van een aanvullende verzekering opwegen tegen de te verwachten kosten. Als dit niet zo is, is het wel slim om hiervoor zelf maandelijks geld apart te zetten.

Beantwoord in de medische acceptatielijst van de verzekeraar alleen vragen die verplicht zijn voor de polis die je aanvraagt. Een verzekeraar hoeft niet meer te weten dan nodig is.

In de zorgvergelijker zie je eenvoudig of een zorgverzekeraar een medische acceptatieprocedure hanteert. Vanaf half november kun je de zorgverzekeringen voor 2019 vergelijken.