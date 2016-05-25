Medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen

Wat is medische acceptatie?

Bij een medische acceptatieprocedure beslist de verzekeraar op basis van informatie over je medische situatie of hij je wil verzekeren. Als je veel zorgkosten verwacht te maken, ben je een groter risico voor de verzekeraar. In dat geval kan de verzekeraar besluiten je te weigeren voor de verzekering.

Medische acceptatie, mag dat?

Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen mogen zorgverzekeraars wel klanten weigeren. Dit gebeurt vooral bij meer uitgebreide aanvullende pakketten.

Check of er een acceptatieprocedure geldt

Je kunt je zorgverzekering vergelijken en gemakkelijk zien voor welke pakketten een acceptatieprocedure geldt. Bij tandartsverzekeringen en andere aanvullende zorgverzekeringen kun je te maken krijgen met verschillende acceptatieprocedures.

Check of er een wachttijdprocedure geldt

Naast medische acceptatie kunnen verzekeraars hun pakketten minder aantrekkelijk maken door een wachttijd op te leggen. Dit is vaak voor een specifieke dekking. Je moet dan bijvoorbeeld een jaar voor dat pakket verzekerd zijn voordat je recht hebt op bijvoorbeeld een vergoeding voor orthodontie.

Medische acceptatie zorgverzekeraars in 2026

Hieronder zie je voor welke verzekeringen er in 2026 een medische selectie geldt.

In onze check staan alleen verzekeraars die zich niet richten op een speciale doelgroep. En we keken dan alleen naar individuele polissen en open collectieven die afsluitbaar zijn voor het jaar 2026. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen.

De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae*, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

*Van Aevitae Laef!4 hebben we geen data. Deze ontbreekt dus in onze check.

Wachttijd zorgverzekeraars in 2026



De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae*, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid. *Van Aevitae Laef!4 hebben we geen data. Deze ontbreekt dus in onze check.

Medische acceptatie, hoe werkt dat?

Vraag je een (uitgebreide) aanvullende zorgverzekering aan en geldt er een acceptatieprocedure? Dan moet je voor de verzekeraar een vragenlijst invullen. Daarin kan bijvoorbeeld gevraagd worden:

Of je al onder behandeling bent van een arts of andere zorgverlener.

Of je verwacht het komende jaar onder behandeling te komen van een arts of zorgverlener.

Soms wordt de vraag gesteld over meerdere jaren terug.

Deze vragen kun je ook verwachten

Vragen over:

Het gebruik van medicijnen.

Of je een bril of lenzen draagt.

Of je onder behandeling bent van een orthodontist of dat je dit binnenkort verwacht.

Soms moet je zelfs nog verklaren of je lichamelijk en geestelijk 'gezond en vrij' van klachten bent. Is dat niet zo, dan moet je dat toelichten.

Waarom willen zorgverzekeraars zoveel weten?

Een verzekering moet onverwachte kosten dekken. Zijn er kosten te verwachten, dan vinden verzekeraars dat net zoiets als het verzekeren van een brandend huis. Dat doen zij dus liever niet. En daarom accepteren ze niet zomaar iedereen voor aanvullende verzekeringen.

Als eerste de uitslag krijgen

Wie daar om vraagt, krijgt van de verzekeraar de uitslag van de medische acceptatie direct toegestuurd. Het is belangrijk deze mogelijkheid te gebruiken.

Terugtrekken bij medische afwijzing

Als je de afwijzing op medische gronden direct hebt ontvangen, kun je je nog uit de acceptatieprocedure terugtrekken. Je hoeft dan in de toekomst niet te melden dat je ooit geweigerd bent voor een aanvullende verzekering.

Wacht nog even met opzeggen

Wacht bij het overstappen (als dat kan) nog even met het opzeggen van je oude verzekering tot je weet of je bij de nieuwe verzekeraar geaccepteerd bent.

Zorgverzekeraars die automatisch accepteren

Een medische selectie kun je ontlopen door te kiezen voor een zorgverzekeraar die je automatisch accepteert. Dit kun je ook aangeven in onze Zorgvergelijker.

Wachttijd op behandeling of vergoeding

Soms is er dan wel een wachttijd voor bepaalde behandelingen. Bijvoorbeeld: het duurt dan 6 maanden tot 2 jaar voor je bijvoorbeeld de kosten voor een ooglidcorrectie vergoed krijgt. Of voor een orthodontiebehandeling.

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