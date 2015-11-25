Beperking keuzevrijheid bij lage vergoeding

Bij sommige zorgverzekeraars is het vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg bij hun (goedkoopste) zorgpolis erg laag. Je krijgt dan niet meer dan 50 of 60% van de rekening vergoed. Maar ook een vergoedingspercentage van 80% bij naturapolissen kan een grote belemmering zijn om zelf je zorgverlener te kiezen. Bij hoge kosten is 20% van de rekening voor veel mensen niet op te brengen. Er is dan dus niets te kiezen.

Wij vinden dat zorgverzekeraars verzekerden moeten compenseren als die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener zijn geweest en daarvoor geen redelijke vergoeding hebben gekregen.

Geen hindernis

Als verzekerden zorgkosten zelf moeten betalen, moet dat geen belemmering worden om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. De kosten mogen dus niet zorgelijk stijgen. Dat bepaalde de Hoge Raad in 2022. Het maakt namelijk nogal wat uit of je 25% van de kosten van bijvoorbeeld een behandeling van €400 moet betalen. Of 25% van een operatie in het ziekenhuis die €50.000 kost.

De Hoge Raad gaf niet precies aan wat de maximale eigen bijdrage mag zijn. Maar een vergoedingspercentage van 75% als ondergrens kan een optie zijn.

Vergoedingspercentages niet-gecontracteerde zorg 2026

Op 12 november hebben de zorgverzekeraars de premies en polisvoorwaarden voor 2026 bekendgemaakt. Kijk in de tabel voor de maximale vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg voor naturapolissen en combinatiepolissen in 2026.

Zorgverzekeraars maken het lastig

Vooral in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kun je te maken krijgen met niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook in de wijkverpleging moet je opletten of een aanbieder een contract met de zorgverzekeraar heeft. Zo niet, dan moet je bijbetalen. Tenminste, als je een natura- of combinatiepolis hebt.

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Dit moet je weten als je naar een niet-gecontracteerde GGZ-zorgverlener gaat

Zorgverzekeraars proberen al lange tijd om mensen te ontmoedigen om voor een niet-gecontracteerde zorgverlener te kiezen. Niet alleen door een lager vergoedingspercentage te hanteren. Maar ook door het lastiger te maken voor niet-gecontracteerde zorgverleners om elektronisch te declareren. Dat kan betekenen dat je de factuur van de zorgverlener zelf moet voorschieten. Een andere hindernis is dat je soms eerst bij je verzekeraar om toestemming moet vragen als je gebruik wilt maken van ongecontracteerde zorg.

Niet-gecontracteerde zorg vooral in Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zelfstandige psychologenpraktijken, psychiaters, wijkverpleging en GGZ-instellingen hebben vaker geen contract met een verzekeraar dan bijvoorbeeld ziekenhuizen. Dat kan komen omdat ze het niet eens zijn met de tarieven en voorwaarden van de verzekeraar. Of de verzekeraar weigert een contract omdat de geboden kwaliteit in zijn ogen niet voldoende is.