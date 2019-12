Zorgverzekering militair

Als militair in werkelijke dienst ben je een uitzondering binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW). Je hoeft jezelf niet te verzekeren voor zorg. In plaats daarvan val je onder de 'regeling ziektekostenverzekering militairen'. De Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) is belast met de uitvoering van deze regeling.

Militair verzekerd bij de SZVK

Als militair ben je verplicht verzekerd bij de SZVK (feitelijk uitvoerend verzekeraar Univé). Je verzekering wordt door Defensie bij indiensttreding geregeld. Bij nevenwerkzaamheden dien je bij je werkgever aan te geven militair te zijn en zodoende geen inkomensafhankelijke bijdrage te hoeven betalen.

Vlak na aanmelding ontvang je een brief waarin je verzekering bij SZVK bevestigd wordt. Na opgave van verdere informatie ontvang je een 'Bewijs van Inschrijving'. Je hebt dan recht op vergoedingen volgens het 'Basispakket SZVK' en de 'Uitbreiding Basispakket SZVK'. De premie wordt maandelijks ingehouden op je salaris. Lees meer over de voorwaarden op de website van SZVK.

Militair geneeskundige diensten

Voor geneeskundige zorg ga je als militair naar de Militair Geneeskundige Diensten (MGD). Zowel bij normale omstandigheden, als in situaties van spanning, crisisbeheersing en oorlog kun je je wenden tot de MGD. Wanneer er geen hulp kan worden gezocht bij de MGD (bijvoorbeeld in acute situaties) en je daarom gebruikmaakt van burgerfaciliteiten dien je je aan enkele regels te houden (zoals meldplicht aan de MGD binnen 48 uur) om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

Zorgzaam

Als je de actieve dienst verlaat, wordt je vanuit SZVK automatisch en zonder medische selectie overgezet naar zorgverzekeraar Zorgzaam. Je krijgt daar de basisverzekering en aanvullende verzekering aangeboden. Ook gezinsleden van iedereen die een arbeidsrelatie heeft of had met het ministerie van Defensie, kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam. Deze zorgverzekeraar heeft enkele voordelen, zoals het feit dat er voor militairen bij uitdiensttreding geen medische selectie geldt en dat preferente geneesmiddelen niet ten laste van het eigen risico komen.

Militaire zorgkosten buitenland

Ook bij plaatsing buiten Nederland blijft de verzekering via SZVK gelden. Je dient wel een verhuisbericht naar SZVK te sturen en je Nederlandse bankrekening te behouden. De zorgkosten in het buitenland worden over het algemeen vergoed zoals in Nederland. Ook is er een vergoeding beschikbaar voor vervoerskosten terug naar Nederland (repatriëring) of in geval van overlijden.