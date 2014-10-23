Zorgverzekering militair

Militair in actieve dienst verzekerd bij de SZVK

Als militair ben je verplicht verzekerd bij de SZVK (DSW). Defensie regelt je verzekering als je daar komt werken. Bij nevenwerkzaamheden moet je bij je werkgever aangeven dat je militair bent. Zo hoef je geen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen.

Vlak na aanmelding ontvang je een brief waarin je verzekering bij SZVK bevestigd wordt. Na opgave van verdere informatie ontvang je een 'Bewijs van Inschrijving'. Je hebt dan recht op vergoedingen volgens het 'Basispakket SZVK' en de 'Uitbreiding Basispakket SZVK'. De premie wordt maandelijks ingehouden op je salaris. Lees meer over de voorwaarden op de website van SZVK.

Militaire zorgkosten buitenland

Ook bij plaatsing buiten Nederland blijft de verzekering via SZVK gelden. Je moet wel een verhuisbericht naar SZVK sturen en je Nederlandse bankrekening aanhouden. De zorgkosten in het buitenland worden over het algemeen vergoed zoals in Nederland. Ook is er een vergoeding beschikbaar voor vervoerskosten terug naar Nederland (repatriëring) of in geval van overlijden.

Militair geneeskundige diensten

Voor geneeskundige zorg ga je als militair in actieve dienst naar de Militair Geneeskundige Diensten (MGD). Zowel bij normale omstandigheden, als in situaties van spanning, crisisbeheersing en oorlog kun je de MGD benaderen.

Kan er geen hulp worden gezocht bij de MGD (bijvoorbeeld in acute situaties) en maak je daarom gebruik van burgerfaciliteiten? Dan moet je je aan enkele regels houden (zoals meldplicht aan de MGD binnen 48 uur). Zo kom je in aanmerking voor vergoeding van de kosten.

Ex-militair naar zorgverzekeraar Zorgzaam

Als je de actieve dienst verlaat, moet je als ex-militair zelf een nieuwe ziektekostenverzekering afsluiten. Je kunt zonder medische selectie overstappen naar zorgverzekeraar Zorgzaam voor de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Ook gezinsleden van iedereen die een arbeidsrelatie heeft of had met het ministerie van Defensie, kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam. Deze zorgverzekeraar heeft enkele voordelen. Bijvoorbeeld dat er voor militairen bij uitdiensttreding geen medische selectie geldt. En dat preferente geneesmiddelen niet ten laste van het eigen risico komen.

Zorgverzekeringen vergelijken ex-militairen

Ex-militairen zijn niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij zorgverzekeraar Zorgzaam. Verlaat je binnenkort de actieve dienst? Dan kun je zorgverzekeringen vergelijken in onze Vergelijker.