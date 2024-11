In 2024 kozen verschillende verzekeraars er al voor om geen restitutiepolissen meer aan te bieden. Alleen ASR, Menzis, Aevitae en Care4Life boden die nog aan. Bij een restitutiepolis krijg je een volledige vergoeding van de zorgkosten. En je kunt zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat. Je krijgt in principe alle kosten vergoed als die niet te hoog zijn.

Combinatiepolis vervangt restitutiepolis

Polissen mogen alleen restitutiepolis heten als zij ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners de zorg 100% vergoeden. Steeds minder verzekeraars bieden ze aan. De combinatiepolis bestaat al langer, maar vervangt nu alle restitutiepolissen.

Een combinatiepolis combineert de eigenschappen van een naturapolis en een restitutiepolis. Voor sommige zorgsoorten heb je alleen recht op zorg (zoals bij een naturapolis). En voor andere zorgsoorten heb je recht op vergoeding (zoals bij een restitutiepolis).

Hogere zorgpremie in 2025

In 2025 betaal je voor je basiszorgverzekering tussen de €3,05 en €18,55 per maand meer dan in 2024. Gemiddeld is de premiestijging ongeveer €11,30. Op Prinsjesdag verwachtte het kabinet een gemiddelde premiestijging van ruim €10.

De 4 grote verzekeraars zijn CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Bij deze verzekeraars komt de gemiddelde premiestijging voor de meestgekozen basisverzekering uit op €10,70. Het gaat hierbij om de reguliere naturapolis.

CZ

CZ nam in 2024 al afscheid van de restitutiepolis en verving die door de Zorgvariatiepolis. De maandpremie van deze combinatiepolis stijgt met €18,50 per maand. Voor de selecte naturapolis en reguliere naturapolis betaal je in 2025 €13,95 en €14,14 meer per maand dan in 2024. Van de 4 grote verzekeraars laat CZ de premie gemiddeld het meest stijgen en is bovendien het duurst.

De premies voor 2025

Selecte naturapolis: €156,95 per maand (2024: €143)

Reguliere naturapolis: €159,99 per maand (2024: €145,85)

Combinatiepolis: €177,50 per maand (2024: €159)

Menzis

Menzis is de enige van de 4 grote verzekeraars die in 2024 nog een restitutiepolis aanbiedt, maar neemt hier in 2025 ook afscheid van. De maandpremies stijgen in 2025 met €11 (selecte naturapolis), €9,50 (reguliere naturapolis) en €12 (combinatiepolis, die de restitutiepolis vervangt).

De premies voor 2025

Selecte naturapolis: €151,25 per maand (2024: €140,25)

Reguliere naturapolis: €156,25 per maand (2024: €146,75)

Combinatiepolis (in 2024 restitutiepolis): €173,75 per maand (2024: €161,75)

VGZ

In 2024 is VGZ nog de voordeligste keus voor de basisverzekeringen. In 2025 staat de verzekeraar zijn koppositie af aan Zilveren Kruis. Voor de selecte naturapolis betaal je in 2025 €151,90 per maand. Dat is €11,95 meer dan in 2024. De maandpremie van de reguliere naturapolis stijgt met €10,35 en die van de combinatiepolis met €13.

De premies voor 2025

Selecte naturapolis: €151,90 per maand (2024: €139,95)

Reguliere naturapolis: €157,30 per maand (2024: €146,95)

Combinatiepolis: €171,65 per maand (2024: €158,65)

Zilveren Kruis

De laagste maandpremie bij de grote 4 vind je terug bij Zilveren Kruis. Die is ook de enige van de 4 grote verzekeraars die een budgetpolis aanbiedt. Deze budgetpolis is niet de goedkoopste basisverzekering die er is. Verschillende andere verzekeraars bieden naturabasisverzekeringen aan met een lagere premie en meer keus uit zorgverleners. Zilveren Kruis verhoogt de maandpremies van de budgetpolis met €9,05 en die van de naturapolis met €8,80. De premie van de combinatiepolis gaat met €11 omhoog.

De premies voor 2025

Budgetpolis: €149,50 per maand (2024: €140,45)

Naturapolis: €156,25 per maand (2024: €147,45)

Combinatiepolis: €172,75 per maand (2024: €161,75)

Overige verzekeraars

Ook de andere verzekeraars verhogen de premies van hun basisverzekeringen voor 2025. Bekijk de premies van de verschillende verzekeraars op onze pagina Premieoverzicht basisverzekeringen 2025.

Duurste en goedkoopste

De basisverzekering met de laagste maandpremie voor 2025 is de combinatiepolis van VinkVink. Dit is de internetverzekeraar van Menzis. Hiervoor betaal je komend jaar €141,40 per maand. Univé (Zorg Select) en United Consumers (Bewuste Keuze) zijn de goedkoopste basisverzekeringen wanneer je je eigen risico vrijwillig verhoogt met €500 tot €885.*

Met een maandpremie van €177,50 zijn de duurste basisverzekeringen de combinatiepolissen van a.s.r., Ik kies zelf van a.s.r., IZZ (CZ) en CZ.

Grootste premiestijging en -daling

De combinatiepolis van Ik kies zelf van a.s.r. is met een maandelijkse premiestijging van €18,55 de verzekering met de hoogste premiestijging. In 2024 was de maandpremie €158,95. De maandpremies van de combinatiepolis van IZZ (CZ) en CZ staan op de tweede plek in de lijst van grootste premiestijgingen, namelijk met €18,50. De premie komt in 2025 uit op €177,50 (2024: €159).

De naturapolis (Ruime Keuze) van a.s.r. stijgt het minst in prijs. Voor deze polis betaal je in 2025 €3,05 meer dan in 2024. De premie gaat van €149,95 naar €153. A.s.r. heeft ook een selecte naturaverzekering toegevoegd in 2025 met maandpremie van €147,50.