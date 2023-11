Zorgpremie

De verwachting is dat de gemiddelde zorgpremie weer stijgt. Voor 2024 verwacht het demissonaire kabinet een gemiddelde jaarpremie voor de zorgverzekering van €1792. Dat is ruim €149 per maand. De verwachte gemiddelde maandpremie is daarmee €12 hoger dan de gemiddelde maandpremie in 2023.

De zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies voor hun zorgverzekeringen van 2024. We houden je op onze pagina 'Premieoverzicht basiszorgverzekeringen 2024' op de hoogte.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico blijft in 2024 €385. Het eigen risico is al jaren stabiel. In 2016 steeg het voor het laatst. Van €375 naar €385.

Zorgtoeslag

De zorgpremie stijgt, maar de maximale zorgtoeslag niet. Vorig jaar was er een eenmalige verhoging, om mensen te compenseren voor de hoge energiekosten. Voor 2024 is de zorgtoeslag weer op de normale manier vastgesteld. De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens wordt dan €1523 op jaarbasis (tegenover €1858 in 2023). De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens gaat op jaarbasis naar €2913 (tegenover €3180 in 2023).

Basispakket

Voor het basispakket van 2024 veranderen er een aantal zaken:

Fysio- en oefentherapie in het kader van valpreventie

Op dit moment zijn er beperkingen in de vergoeding van fysio- en oefentherapie. Vanaf 2024 verandert dit voor ouderen die een hoog valrisico én onderliggende klachten hebben. Zij krijgen een vergoeding voor een beweegprogramma met begeleiding van de fysiotherapeut.

Flexibelere inzet kraamzorg

Vanaf 2024 kunnen gezinnen tot 6 weken na de bevalling kraamzorg krijgen. Nu ligt de grens nog op de tiende dag na de bevalling.

Paramedische herstelzorg bij ernstige klachten na een coronabesmetting

Deze regeling wordt verlengd. Al sinds 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg voor covid onder voorwaarden toegelaten tot het basispakket. Het gaat daarbij om fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. De vergoeding voor deze zorg wordt verlengd tot 1 januari 2025.

