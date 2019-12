Zoek je een goedkope zorgverzekering in 2020? De inhoud van het basispakket is wettelijk vastgesteld en dus bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Het verschil tussen zorgverzekeraars zit in de keuzevrijheid van zorgverleners en de premie die betaald moet worden.

Goedkoopste zorgverzekering 2020

De goedkoopste basisverzekering is in 2020 de budgetpolis 'Gewoon ZEKUR' van zorgverzekeraar ZEKUR. De maandpremie van deze verzekering is €101,95. Of dit ook de beste zorgverzekering is voor jou, hangt van je persoonlijke voorkeuren af. Het is daarom altijd belangrijk om zorgverzekeringen te vergelijken op basis van jouw wensen.

Top 5 goedkoopste naturapolissen 2020

Zorgverzekeraar Polis Maandpremie 1. ZEKUR Gewoon ZEKUR (budgetpolis) €101,95 2. ZieZo ZieZo Selectief (budgetpolis) €105,25 3. Ditzo Goede Keuze €107,90 4. Bewuzt Bewuzt Basis €107,95 IZZ (Bewuzt, VGZ) Basisverzekering Bewuzt €107,95 Just Just Basic €107,95 Univé Univé Zorg Select €107,95 5. ZieZo ZieZo Basis €108,75

Top 5 goedkoopste restitutiepolissen 2020

Zorgverzekeraar Polis Maandpremie 1. OHRA Zorgverzekering €116,50* 2. Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Restitutie €117,85** 3. Zorgverzekeraar UMC UMC Zorgverzekering €120,16 4. United Consumers VGZ Eigen Keuze €121,31 5. ZEKUR Gewoon ZEKUR Zorg Vrij €121,50

*Inclusief 4% korting voor online gemak, anders €121,35

**Bij afsluiten via onze Zorgvergelijker. Anders €€122,76 of tegen 3% korting bij afsluiten via nn.nl: €119,08

Verwacht je weinig kosten te maken? Dan kun je een vrijwillige verhoging van het eigen risico overwegen. Je krijgt dan korting op je premie. Het is wel belangrijk dat je het volledige bedrag achter de hand hebt, voor het geval je toch (hoge) zorgkosten maakt.

Zelfde basispakket

Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Een goedkope basisverzekering heeft dezelfde dekking als een dure. De inhoud van het basispakket is namelijk wettelijk vastgesteld en bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Hierdoor zijn de premies van de basisverzekeringen goed te vergelijken. Een enkele zorgverzekeraar - waaronder Pro Life - heeft een iets afwijkend basispakket. Op basis van hun christelijke grondslag vergoeden zij bijvoorbeeld abortus niet.

Verschillen basisverzekeringen

Er zit wel verschil tussen de basisverzekeringen in de keuzevrijheid van zorgverleners en de hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Hierop zijn de basisverzekeringen in te delen in verschillende categorieën:

naturapolissen (waaronder ook budgetpolissen)

restitutiepolissen

combinatiepolissen

Naturapolissen zijn over het algemeen voordeliger dan restitutiepolissen. Een restitutiepolis heeft weer als voordeel dat je zelf je zorgverlener kunt kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die je ontvangt. Ga je met een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaal je een gedeelte van de rekening zelf. Een combinatiepolis geeft recht op zorg (natura) bij sommige zorgsoorten, en recht op vergoeding (restitutie) bij andere.

Tussen polissen van verzekeraars van dezelfde maatschappijen zit weinig verschil. De prijzen zijn echter wel verschillend. Van bijna alle verzekeraars hebben wij de premies op een rij gezet.

Goedkoopste aanvullende zorgverzekering

Wat de goedkoopste aanvullende zorgverzekering is, verschilt per persoon. Het hangt namelijk af van welke dekking je wilt en van je persoonlijke situatie. Een vrouw met een gezin heeft meestal andere wensen dan senioren of studenten. Wat voor jou de voordeligste zorgverzekering is ontdek je door bijvoorbeeld je zorgverzekering te vergelijken.

Bij de verschillende dekkingsopties lichten we toe wanneer het handig is om je daar al dan niet voor te verzekeren. Als je weinig gebruik maakt van zorg waarvoor je aanvullend verzekerd bent, kun je ook overwegen om de aanvullende verzekering te schrappen of een beperkter pakket te kiezen, om goedkoper uit te zijn.

Korting op je zorgverzekering

