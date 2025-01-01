Goedkoopste zorgverzekering 2020

Wat is de goedkoopste zorgverzekering in 2026?

De premies voor de basisverzekering van 2026 zijn bekend. De basisverzekering met de laagste maandpremie voor 2026 is de combinatiepolis van VinkVink (de internetverzekeraar van Menzis). Hier betaal je in 2026 €142,40 per maand bij een eigen risico van €385. De premie van Nationale-Nederlanden (Zorg Voordelig) is 5 cent hoger: €142,45. Maar je krijgt wel korting als je kiest voor betaling per kwartaal, halfjaar of jaar.

Verhoog je je eigen risico vrijwillig met €500 tot €885? Dan ben je bij Univé (Zorg Select), United Consumers (Bewuste Keuze) en VGZbewuzt nog voordeliger uit. De maandpremie is dan €125,40. Betaal je per jaar? Dan is VGZbewuzt in 2026 de goedkoopste als je het eigen risico maximaal verhoogt: €1474,68. Je krijgt dan 2% korting. De maandpremie komt daarmee uit op €122,89. United Consumers geeft geen korting, Univé 1%.

Of de goedkoopste zorgverzekering voor jou ook de beste zorgverzekering is, hangt van je persoonlijke voorkeuren af. Het is daarom altijd belangrijk om zorgverzekeringen te vergelijken op basis van jouw wensen.

Bekijk ook onze pagina Premieoverzicht basisverzekeringen voor een overzicht van de zorgverzekeringspremies.