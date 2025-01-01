Goedkoopste zorgverzekering 2020

Zoek je een goedkope zorgverzekering voor 2026? Vergelijk verschillende zorgverzekeraars met elkaar en check direct wat je kunt besparen.
De premies voor de basisverzekering van 2026 zijn bekend. De basisverzekering met de laagste maandpremie voor 2026 is de combinatiepolis van VinkVink (de internetverzekeraar van Menzis). Hier betaal je in 2026 €142,40 per maand bij een eigen risico van €385. De premie van Nationale-Nederlanden (Zorg Voordelig) is 5 cent hoger: €142,45. Maar je krijgt wel korting als je kiest voor betaling per kwartaal, halfjaar of jaar.
Verhoog je je eigen risico vrijwillig met €500 tot €885? Dan ben je bij Univé (Zorg Select), United Consumers (Bewuste Keuze) en VGZbewuzt nog voordeliger uit. De maandpremie is dan €125,40. Betaal je per jaar? Dan is VGZbewuzt in 2026 de goedkoopste als je het eigen risico maximaal verhoogt: €1474,68. Je krijgt dan 2% korting. De maandpremie komt daarmee uit op €122,89. United Consumers geeft geen korting, Univé 1%.
Of de goedkoopste zorgverzekering voor jou ook de beste zorgverzekering is, hangt van je persoonlijke voorkeuren af. Het is daarom altijd belangrijk om zorgverzekeringen te vergelijken op basis van jouw wensen.
Bekijk ook onze pagina Premieoverzicht basisverzekeringen voor een overzicht van de zorgverzekeringspremies.
Via onze Zorgvergelijker vind je de goedkoopste zorgverzekering die past bij jouw wensen. Vul in onze vergelijker je wensen in voor het eigen risico en de gewenste dekking uit de aanvullende verzekering.
Je krijgt dan een overzicht van de zorgverzekeringen die het beste aansluiten bij je wensen. De goedkoopste polis vind je bovenaan. Je kunt in de Zorgvergelijker ook filteren op het type basisverzekering. En aangeven bij welke zorgverleners je terecht wil kunnen.
Zorgverzekeringen zijn niet voordelig. Elk jaar betaal je meer voor je basisverzekering. En vaak ook voor aanvullende verzekeringen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je het goedkoopst uit bent? Enkele tips:
Zie onze checklist nieuwe zorgverzekering kiezen voor nog meer tips.
Er zit wel verschil tussen basisverzekeringen in de keuzevrijheid van zorgverleners en de hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Hierop zijn de basisverzekeringen in te delen in verschillende categorieën:
Naturapolissen zijn meestal het goedkoopst. Een combinatiepolis heeft als voordeel dat je vaker zelf je zorgverlener kunt kiezen.
Ga je met een naturapolis naar een zorgverlener waarmee de verzekeraar geen contract heeft? Dan betaal je een deel van de rekening zelf.
Een combinatiepolis geeft recht op zorg (natura) bij sommige zorgsoorten. En recht op vergoeding (restitutie) bij andere.
Tussen polissen van verzekeraars van dezelfde maatschappijen zit weinig verschil. Maar de prijzen zijn wel verschillend. Van bijna alle verzekeraars hebben wij de premies op een rij gezet.
Verwacht je weinig kosten te maken uit de basisverzekering? Dan kun je nadenken over een vrijwillige verhoging van het eigen risico. Je krijgt dan korting op je premie. Het is wel belangrijk dat je geld achter de hand hebt, voor het geval je toch (hoge) zorgkosten hebt.
Wat de best passende aanvullende zorgverzekering is verschilt per persoon. Dat hangt namelijk af van de dekking die je nodig hebt en je persoonlijke situatie. Zo heeft een vrouw met een gezin meestal andere wensen dan een senior of student. Wat voor jou de voordeligste zorgverzekering is, ontdek je door je zorgverzekering te vergelijken.
Bij de verschillende dekkingsopties leggen we uit wanneer het handig is om je daar wel of niet voor te verzekeren. Maak je weinig gebruik van een aanvullende verzekering, dan kun je ook overwegen om de aanvullende verzekering te schrappen. Of te kiezen voor een minder uitgebreid pakket. Je bent dan goedkoper uit.
De premies van de basisverzekeringen en aanvulllende tandartsverzekeringen van 2026 zijn nog niet bekend. Zodra die bekend zijn, vind je op deze pagina een overzicht van de goedkoopste zorgverzekeringen met aanvullende dekking voor tandartskosten.
De vergoedingen voor 2025 vind je in ons overzicht vergoeding tandartscontroles vanaf 18 jaar.
Vergelijk je zorgverzekeringen en sluit je je nieuwe verzekering af via onze Zorgvergelijker? Dan kun je soms nog meer voordeel halen. Met sommige zorgverzekeraars hebben wij kortingspercentages afgesproken.