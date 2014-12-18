Zorgverzekering studenten

Besparen op zorgkosten

Kies een zorgverzekeraar die aan studenten korting geeft op de premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Kijk goed naar aanvullende verzekeringen.

Zoek een studentenzorgverzekering.

Verhoog je eigen risico.

Vraag zorgtoeslag aan bij een laag inkomen.

Goedkope zorgverzekering student

De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Heb je weinig te besteden? Kijk dan wat de goedkoopste zorgverzekering is en of deze voldoet aan jouw wensen. De goedkoopste zorgverzekering hoeft niet altijd voor jou de beste zorgverzekering te zijn.

Goedkoopste basisverzekeringen 2026

De basisverzekering met de laagste maandpremie voor 2026 is de combinatiepolis van VinkVink, de internetverzekeraar van Menzis. Hier betaal je in 2026 €142,40 per maand bij een eigen risico van €385.

Nationale-Nederlanden (Zorg Voordelig) is de voordeligste wanneer je per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Je krijgt 2% korting op de jaarbetaling, 1% als je per halfjaar betaalt en 0,5% korting per kwartaal. De maandpremie van NN is €142,45.

Univé (Zorg Select), VGZbewuzt en United Consumers (Bewuste Keuze) bieden ook een relatief goedkope basisverzekering aan. Dat is wanneer je kiest voor het laagste eigen risico. Hier betaal je maandelijks €147,40.

Vrijwillig verhogen eigen risico

Wil je je eigen risico vrijwillig verhogen met €500 tot €885? Dan ben je bij Univé (Zorg Select), United Consumers (Bewuste Keuze) en VGZbewuzt nog voordeliger uit. De maandpremie is dan €125,40. Bij jaarbetaling is VGZbewuzt de goedkoopste als je het eigen risico maximaal verhoogt: €1474,68. Dan krijg je 2% korting waarmee de maandpremie uitkomt op €122,89. United Consumers geeft geen korting, Univé 1%.

Let op: staar je niet blind op de premie. Kijk altijd of een verzekering ook je zorgwensen dekt. Bij een goedkopere polis wordt misschien maar een deel van de zorg vergoed. Let hier dus goed op. Wil je de zorgverzekeringen voor studenten vergelijken? Dit kan via onze Zorgvergelijker.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Studenten zijn vaak gezond en een aanvullende zorgverzekering is dan lang niet altijd nodig.

Vergelijk verzekeringen

Benieuwd naar de beste zorgverzekering voor studenten? Wanneer je studenten zorgverzekeringen wilt vergelijken kun je in onze vergelijker ook aanvinken dat je een zorgverzekering voor studenten zoekt.

Kies je voor zekerheid, dan kun je kijken naar aanvullende verzekeringen met de volgende dekkingen:

Buitenlanddekking, als die niet is gedekt in je reisverzekering

Fysiotherapie

Tandartsdekking

Studentenzorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars hebben speciale studentenverzekeringen. Zo bieden verschillende verzekeraars aanvullende pakketten voor studenten.

Collectieve verzekering voor studenten

Soms kun je als student ook korting krijgen op een aanvullende zorgverzekering via een collectiviteit.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn bijvoorbeeld een zorgcollectief gestart onder de naam 'Studenten Goed Verzekerd'.

Via een sportclub kun je je soms ook aansluiten bij een collectiviteit om studentenkorting te krijgen op je aanvullende zorgverzekering.

Of zulke studentenverzekeringen voor jou interessant zijn, hangt af van je zorgwensen. Misschien past een zorgverzekering die niet speciaal gericht is op studenten beter bij je. Zorgverzekeringen vergelijken is daarom altijd verstandig.

Eigen risico verhogen?

Korting op je premie kun je ook krijgen door je eigen risico te verhogen. Dit kun je overwegen als je weinig gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Iedereen heeft een verplicht eigen risico van €385.

Je kunt dit eigen risico met maximaal €500 verhogen, in ruil voor premiekorting. Heb je toch zorg nodig die met je eigen risico wordt verrekend? Dan moet je dat bedrag wel in 1 keer terug kunnen betalen.

Zorgtoeslag

Vanaf de maand nadat je 18 bent geworden, heb je tot een bepaalde inkomensgrens recht op zorgtoeslag. Als je hiervoor in aanmerking komt, moet je deze zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Zorgverzekering bij studeren in het buitenland

Als je in het buitenland gaat studeren, blijf je als student verzekerd voor de Nederlandse zorgverzekering als je Wlz-verzekerd blijft. Of dit voor jou geldt, kun je het beste navragen bij de Sociale Verzekeringsbank.