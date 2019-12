Zorgverzekering studenten

Goedkope basisverzekering

De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Heb je weinig te besteden, dan zou je kunnen kijken wat de goedkoopste zorgverzekering is en of deze aan jouw wensen voldoet.

Maar staar je niet blind op de premie. Bekijk altijd of een verzekering je zorgwensen dekt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je met een goedkopere polis bij de zorgverlener van jouw keuze maar een bepaald percentage van de zorg vergoed krijgt. Wees hier dus alert op en vergelijk de opties goed.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Studenten zijn vaak gezond en een aanvullende zorgverzekering is dan lang niet altijd nodig. Wanneer je zorgverzekeringen wilt vergelijken kun je in onze vergelijker ook aanvinken dat je een zorgverzekering voor studenten zoekt.

Als je toch het zekere voor het onzekere wilt nemen, dan is het misschien nuttig te kijken naar aanvullende verzekeringen met de volgende dekkingen:

buitenlanddekking (als je deze niet in een reisverzekering hebt gedekt);

fysiotherapie;

tandartsdekking.

Eigen risico verhogen?

Als je weinig gebruik maakt van zorg die vergoed wordt uit het basispakket, kun je ook korting op je premie krijgen door te kiezen voor een vrijwillige verhoging van je eigen risico. Iedereen heeft een verplicht eigen risico van €385.

Je kunt dit eigen risico met maximaal €500 verhogen, in ruil voor premiekorting. Maar mocht je toch zorg nodig hebben die met je eigen risico verrekend wordt, dan moet je dat bedrag wel in 1 keer terug kunnen betalen.

Zorgtoeslag

Vanaf de maand nadat je 18 bent geworden, heb je -tot een bepaalde inkomensgrens- recht op zorgtoeslag. Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, moet je dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Zorgverzekering bij studeren in het buitenland

Wanneer je als student in het buitenland gaat studeren, blijf je verzekerd voor de Nederlandse zorgverzekering als je Wlz-verzekerd blijft. Of deze situatie voor jou geldt, kun je het beste navragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

