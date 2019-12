Zorgverzekering en chronisch-ziek?

Eigen risico

Tot 2014 kregen chronisch zieken nog een compensatie voor het eigen risico. Die regeling is inmiddels afgeschaft. Als je veel gebruik maakt van zorg, moet je al snel het volledige bedrag aan eigen risico betalen. Het is goed om te weten dat je bij je zorgverzekeraar wel een regeling kunt treffen om je eigen risico in termijnen terug te betalen.

Basisverzekering kiezen bij chronische ziekte

Als je een chronische ziekte hebt, wil je zeker goed verzekerd zijn van zorg. Voor de basisverzekering zijn zorgverzekeraars verplicht iedereen te accepteren. Je hebt dus de vrije keus om te kiezen uit het aanbod van zorgverzekeraars het soort verzekering. Besparen op de basisverzekering kan door te kiezen voor een naturaverzekering. Let er daarbij wel op of jouw zorgverleners wel een contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar. Anders loop je het risico geen volledige vergoeding te krijgen.

Als je volledig vrij wilt zijn in het kiezen van je behandelaars, kun je beter een restitutiepolis kiezen. Die zijn vaak wel iets duurder dan naturapolissen.

Acceptatie aanvullende verzekering bij chronische ziekte

Voor de aanvullende zorgverzekering zijn zorgverzekeraars niet verplicht je te accepteren. Sommige verzekeraars hanteren een medische acceptatieprocedure. Maar dat betekent niet dat je als chronisch zieke nooit geaccepteerd wordt voor een aanvullend pakket. De meeste zorgverzekeraars stellen geen aanvullende vragen als je kiest voor een aanvullende verzekering met een beperkte vergoeding, bijvoorbeeld 9 fysiotherapiebehandelingen. Wil je een uitgebreider pakket, dan kun je wel te maken krijgen met een acceptatieprocedure.

Lees meer over de vragen die zorgverzekeraars stellen tijdens de acceptatieprodedure.

Aanvullende verzekering kiezen

Mensen met een chronische ziekte kiezen vaak voor een pakket met fysiotherapie, een vergoeding voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen en/of een tandartsverzekering. Wees wel kritisch bij het afsluiten van aanvullende verzekeringen: soms kan het voordeliger zijn om zelf te sparen voor bijvoorbeeld fysiotherapie dan om er maandelijks een premie voor af te dragen. En let ook bij aanvullende verzekeringen op de uitsluitingen.

Langdurige zorg

Sinds 2015 is de langdurige zorg die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel, opgedeeld en ondergebracht bij:

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg vergoedt hoge medische kosten voor mensen met ernstige beperkingen of een chronische ziekte.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen die thuis blijven wonen, maar hulp nodig hebben bij de huishouding of zaken in het dagelijks leven, kunnen een beroep doen op de Wmo. Deze is gericht op ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen. Ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo.

Basispakket van de zorgverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt vanuit het basispakket verpleging en verzorging die je thuis ontvangt (wijkverpleging).

