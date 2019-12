Bespaar door jaarpremie vooruit te betalen

De zorgpremie voor het hele jaar in 1 keer vooruitbetalen is een bespaartip die je elk jaar kunt toepassen. Bij de meeste zorgverzekeraars levert dat 1 tot 2% korting op. Op een basiszorgpremie van ongeveer €1400 per jaar scheelt dat zo een paar tientjes.