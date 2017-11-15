Bespaar door jaarpremie vooruit te betalen

Hoe werkt korting op de zorgpremie?

Als je een nieuwe verzekering afsluit kun je meestal kiezen in hoeveel termijnen je de zorgpremie wil betalen. Zie je deze optie niet staan? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Neem ook contact op met je zorgverzekeraar als je niet overstapt van zorgverzekering. Maar de zorgverzekering van komend jaar in 1 keer wilt vooruitbetalen.

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt de korting automatisch verrekend. Geef je aan dat je de jaarpremie in 1 keer wilt betalen? Dan wordt de korting direct meegenomen in de berekening van het totaalbedrag.

Korting basisverzekering per verzekeraar

De zorgverzekeraars hebben de premies en polisvoorwaarden voor 2026 bekendgemaakt. In onderstaande tabel staan de kortingspercentages die gelden voor 2026.

Zorgverzekeraar

Korting bij betaling per jaar Korting bij betaling per halfjaar Korting bij betaling per kwartaal a.s.r. 2% Aevitae 1% Anderzorg 1% CZ 2% 1% 0,5% CZdirect 2% 1% 0,5% De christelijke zorgverzekeraar 1% 0,5% De Friesland 1% 0,5% DSW 1,5% 0,75% 0,25% FBTO 1% Ik kies zelf van a.s.r. 2% Interpolis 1% Just 2% Menzis 1% Nationale-Nederlanden 2% 1% 0,5% OHRA 2% 1% 0,5% ONVZ 2% 1% 0,5% Salland 4% Stad Holland 1,5% 0,75% 0,25% United Consumers* nvt Univé 1% VGZ 1% VGZbewuzt 2% VinkVink 0% ZEKUR 0% ZieZo 1% 0,5% Zilveren Kruis 1% 0,5% Zorg en Zekerheid 1,5% 0,75%

*Jaarbetaling niet mogelijk

In onze check staan alleen verzekeraars die zich niet richten op een speciale doelgroep. Daarbij keken we alleen naar individuele polissen en open collectieven. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen.

Vooruitbetalen versus geld op de spaarrekening

Het geld dat je gebruikt om je zorgpremie vooruit te betalen, kun je niet meer op je spaarrekening laten staan. Daardoor loop je rente mis die je anders wel zou krijgen. Het echte voordeel van het vooruitbetalen van je zorgpremie is dan dus kleiner. Of misschien zelfs helemaal weg.

Tip: Als je de zorgverzekering in december betaalt voor het hele volgende jaar betaal je minder belasting over je vermogen. Het saldo op de (spaar)rekeningen op 1 januari is ook van invloed op je eventuele toeslagen.