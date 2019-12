Vergoeding zorgverzekering Orthodontie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Orthodontie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is orthodontie?

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde en houdt zich bezig met de stand van de tanden. Om de stand van de tanden te optimaliseren worden beugels gebruikt.

Basisverzekering

Orthodontie tot de leeftijd van 18 jaar wordt alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, zoals bij een schisis (hazenlip). Vaak moet je dan wel toestemming aan de zorgverzekeraar vragen. In de meeste gevallen moet je de behandeling dus zelf betalen of wordt deze gedekt door een afgesloten aanvullende zorgverzekering.

Aanvullende verzekering

Verschillende aanvullende verzekeringen bieden vergoeding voor orthodontie. Let hierbij op dat er vaak verschil is in de vergoeding van orthodontie tot 18 jaar en vanaf 18 jaar (of bij sommige verzekeraars 22 jaar). De vergoeding voor kinderen is vaak ruimer dan die voor volwassenen. De vergoedingen in de tabellen hieronder gelden voor orthodontie tot 18 jaar.

Beperkingen in vergoeding

Sommige polissen bieden vergoeding van orthodontie tot een maximumbedrag voor de gehele verzekeringsduur. Maak je meer kosten dan dit maximumbedrag, dan draai je zelf op voor deze kosten. Andere polissen bieden een maximumvergoeding per jaar. Daarnaast geldt in sommige gevallen een gedeeltelijke vergoeding per behandeling. Als een verzekeraar 75% van de kosten per behandeling vergoedt, betaal je dus alsnog een kwart zelf. Wanneer de beugel door onzorgvuldigheid stuk gaat of kwijtraakt zijn de kosten voor je eigen rekening. Ook de kosten van niet nagekomen afspraken betaal je zelf.

Wachttijd

Bij sommige verzekeringen geldt een wachttijd voordat je recht hebt op vergoeding voor orthodontie. Meestal geldt dat je minstens 12 maanden aanvullend verzekerd moet zijn, voor je recht hebt op vergoeding voor orthodontie.

Acceptatieprocedure

Bij sommige verzekeringen geldt een acceptatieprocedure (ook wel: medische selectie). In zulke gevallen zal de verzekeraar je bijvoorbeeld vragen of je kind een beugel heeft en welke beugelbehandelingen je nog verwacht voor je kind. Op basis van je antwoorden kun je geweigerd worden voor de verzekering.