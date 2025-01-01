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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Orthodontie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Orthodontie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is orthodontie?

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde en houdt zich bezig met de stand van de tanden. Om de stand van de tanden te optimaliseren worden beugels gebruikt.

Kosten orthodontie

De kosten van een beugel zijn afhankelijk van het soort beugel. Daarnaast zijn de kosten voor orthodontie afhankelijk van hoe lang de behandeling duurt. Je kunt voor de beugelkosten uitgaan van zo'n €2000 tot €4500 over een periode van 2 tot 3 jaar. Dit zijn de geschatte kosten voor een beugel voor zowel kinderen als volwassenen.

Basisverzekering

Orthodontie tot de leeftijd van 18 jaar wordt alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, zoals bij een schisis (hazenlip). Vaak moet je dan wel toestemming aan de zorgverzekeraar vragen. In de meeste gevallen moet je de behandeling dus zelf betalen of wordt deze gedekt door een aanvullende zorgverzekering.

Aanvullende verzekering

Verschillende aanvullende verzekeringen bieden vergoeding voor orthodontie. Let hierbij op dat er vaak verschil is in de vergoeding van orthodontie tot 18 jaar en vanaf 18 jaar (of bij sommige verzekeraars 22 jaar). De vergoeding voor kinderen is vaak ruimer dan die voor volwassenen. Ben je benieuwd naar de vergoedingen voor een zorgverzekering met orthodontie? De vergoedingen in de tabellen hieronder gelden voor orthodontie tot 18 jaar.

Beperkingen in vergoeding

Sommige polissen bieden vergoeding van orthodontie tot een maximumbedrag voor de gehele verzekeringsduur. Maak je meer kosten dan dit maximumbedrag, dan draai je zelf op voor deze kosten. Andere polissen bieden een maximumvergoeding per jaar. Daarnaast geldt in sommige gevallen een gedeeltelijke vergoeding per behandeling. Als een verzekeraar 75% van de kosten per behandeling vergoedt, betaal je dus alsnog een kwart zelf. Wanneer de beugel door onzorgvuldigheid stuk gaat of kwijtraakt zijn de kosten voor je eigen rekening. Ook de kosten van niet nagekomen afspraken betaal je zelf.

Wachttijd

Bij sommige verzekeringen geldt een wachttijd voordat je recht hebt op vergoeding voor orthodontie. Meestal geldt dat je minstens 12 maanden aanvullend verzekerd moet zijn, voor je recht hebt op vergoeding voor orthodontie.

Acceptatieprocedure

Bij sommige verzekeringen geldt een acceptatieprocedure (ook wel: medische selectie). In zulke gevallen vraagt de verzekeraar je bijvoorbeeld of je kind een beugel heeft en welke beugelbehandelingen je nog verwacht voor je kind. Op basis van je antwoorden kun je geweigerd worden voor de verzekering. Let op: bij sommige verzekeraars moet je voor een minderjarig kind premie betalen om een vergoeding voor orthondontie te krijgen.

Let op: onderstaande premies gelden voor verzekerden vanaf 18 jaar. De premies voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar (dit geldt alleen voor Menzis Tand 750, ONVZ Vrije Keuze Topfit en Extra ZEKUR (inclusief tandarts) zijn hierin dus niet meegenomen.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBeter

75%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 23,50

ZorgBest

75%, max. € 500,- daarna vanaf het 2e jaar de rest van de vergoeding tot het maximum van € 1.000,- (in totaal dus 75%, max. € 1.000,- eenmalig)

€ 40,95

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Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Orthodontie
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Orthodontie
Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Jongeren

100%, max. € 350,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 27,20

Tandarts

80%, max. € 2.045,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 27,00

Uitgebreide Tandarts

80%, max. € 2.045,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 48,40

Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Orthodontie
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Extra

100%, max. € 1.250 (eenmalig) m.u.v. esthetische behandelingen (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

75%, max. € 685,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.)

€ 29,00

AV Top

75%, max. € 2.000,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.)

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Gezichtszorg & Orthodontie

100%, max. € 500,- p.jr. (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 16,75

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBeter

75%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 23,50

ZorgBest

75%, max. € 500,- daarna vanaf het 2e jaar de rest van de vergoeding tot het maximum van € 1.000,- (in totaal dus 75%, max. € 1.000,- eenmalig)

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

MeerZeker

100%, max. € 1.250,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 22,29

ZonderZorgen

100%, max. € 1.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Orthodontie
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandVerzorgd 750

100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 38,00

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra

75%, max. € 1.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 31,50

Compleet

75%, max. € 1.750,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

70%, max. € 1.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 27,25

Uitgebreid

70%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

80%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

80%, max. € 3.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandExtra

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 17,50

TandPlus

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 31,50

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

75%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 12,75

Standaard AV

75%, max. € 685,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.)

€ 28,50

Uitgebreide AV

75%, max. € 2.000,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

80%, max. € 2.250,- eenmalig (wachttijd van 1

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandZeker 500

80%, max. € 1.000,- (eenmalig) (wachttijd van 1 jr.)

€ 35,63

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand Best Pakket

100%, max. € 2.000,- (eenmalig) (wachttijd van 1 jr.)

€ 52,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Tand Beter

100%, max. € 1.500,- (eenmalig) (wachttijd van 1 jr.)

€ 28,85

VGZ Tand Best

100%, max. € 2.500,- (eenmalig) (wachttijd van 1 jr.)

€ 58,00

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Orthodontie
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Orthodontie
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

80%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 50,48

Top

80%, max. € 3.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

75%, max. € 1.000,- (eenmalig)

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Orthodontie
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. € 1.500,- eenmalig en m.u.v. F161A, F162A, F611A, F811A (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 1.500,- eenmalig en m.u.v. F161A, F162A, F611A, F811A (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 1.750,- eenmalig en m.u.v. F161A, F162A, F611A, F811A (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 1.750,- eenmalig en m.u.v. F161A, F162A, F611A, F811A (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 73,00

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