Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering die je kunt afsluiten bovenop de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alles. Als je veel ziektekosten verwacht, is een aanvullende verzekering handig. Je kunt je bijvoorbeeld extra verzekeren voor tandartszorg, zorg in het buitenland, orthodontie voor kinderen en allerlei therapieën.

Aanvullende zorgverzekering: nodig of niet?

Als je gezond bent en weinig tot geen zorg nodig hebt, heb je vaak geen aanvullende zorgverzekering nodig. De basiszorgverzekering vergoedt namelijk alle zorg die je nodig hebt.

Het is je eigen keuze hoeveel zekerheid je wenst en wat je daarvoor wilt betalen. Als je veel sport en het risico op blessures daardoor groot is, kan een aanvullende verzekering voor fysiotherapie handig zijn. Als je kinderen hebt die misschien een beugel moeten, dan is het verstandig een aanvullende verzekering voor orthodontie te nemen. Reken van tevoren uit of de vergoedingen die je ontvangt opwegen tegen de premie die je betaalt. Bekijk ook of je goedkoper uit zou zijn als je je niet zou verzekeren en de rekening zelf zou betalen.

Bij twijfel kun je ook het geld dat je uitspaart door geen aanvullende zorgverzekering te nemen opzij zetten. Dit kun je dan gebruiken voor het geval je toch aanvullende zorg nodig hebt.

Acceptatie voor de aanvullende verzekering

De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag je dus weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een hogere premie vragen als je ouder of chronisch ziek bent.

Het is overigens niet verstandig om je ziektegeschiedenis niet te vertellen tegen de zorgverzekeraar. Je bent namelijk verplicht om je ziektegeschiedenis te melden. Je mag (delen van) je ziektegeschiedenis dus niet verzwijgen.

De acceptatieprocedure geldt gelukkig lang niet voor alle aanvullende verzekeringen, meestal alleen voor de meer uitgebreide pakketten. Met de Zorgvergelijker van de Consumentenbond kun je makkelijk zien bij welke pakketten een acceptatieprocedure geldt. Voor de tandartsverzekeringen en andere aanvullende zorgverzekeringen kun je te maken krijgen met verschillende manieren van accepteren.

Lees meer over de acceptatieprocedure aanvullende verzekeringen.

Beperkte vergoeding

Kies je voor een aanvullende zorgverzekering, dan wil dat niet zeggen dat de verzekeraar ook alle zorgkosten vergoedt. Meestal gaat het om een maximaal aantal behandelingen of een maximale vergoeding (per behandeling). Heb je meer hulp nodig, dan moet je die alsnog zelf betalen.

Bij tandartsverzekeringen kun je ook te maken krijgen met uitsluitingen van bepaalde behandelcodes, zoals kronen en techniekkosten. Check daarom voor je een aanvullende verzekering afsluit altijd even de voorwaarden van de verzekering. Zo kun je onverwachte kosten achteraf voorkomen. Je kunt de voorwaarden van de (aanvullende) zorgverzekeringen ook bekijken als je gebruikmaakt van de Zorgvergelijker.

Toestemming voor een behandeling

Zorgverzekeraars mogen aanvullende voorwaarden aan een behandeling stellen. Dat geldt voor de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering. Eén van deze voorwaarden is dat de verzekerde eerst toestemming aan de zorgverzekeraar moet vragen, voordat jij een behandeling ondergaat of een medicijn of hulpmiddel koopt.

Heb je eenmaal toestemming van de zorgverzekeraar voor een behandeling, dan blijft die toestemming gelden, ook als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Voorwaarde is wel dat je nieuwe zorgverzekeraar deze zorg ook vergoedt. Voor zorg uit de aanvullende verzekering hoeft dat dus niet zo te zijn.

Zorg dat je de toestemming op papier hebt en niet alleen mondeling via de telefoon hebt gekregen.

Wachttijd

Sommige zorgverzekeraars gebruiken wachttijden voor de vergoeding van zorg uit de aanvullende verzekering. Je moet dan bijvoorbeeld eerst een jaar verzekerd zijn, voor je aanspraak kunt maken op de vergoeding.

Losse aanvullende zorgverzekering afsluiten

Alle zorgverzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen. Vaak kun je kiezen uit meerdere pakketten. Je mag zelf weten bij welke zorgverzekeraar je een zorgverzekering afsluit. Bij de meeste zorgverzekeraars is het ook mogelijk om de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering bij verschillende zorgverzekeraars af te sluiten. Maar zorgverzekeraars moedigen dit niet aan.

Zorgverzekeraars mogen wel aanvullende voorwaarden stellen voor de aanvullende zorgpakketten. Bij een aantal zorgverzekeraars word je alleen voor een aanvullende verzekering geaccepteerd als je er ook een basisverzekering afsluit (koppelverkoop). Bij andere zorgverzekeraars krijg je te maken met een duurdere premie of zijn er andere extra acceptatie-eisen, zoals een aanvullende gezondheidsverklaring. De Consumentenbond is tegen deze verkapte manier van koppelverkoop.

Aanvullende zorgverzekering opzeggen

Meestal ben je voor een jaar aanvullende verzekerd. Als je op tijd je premies betaalt, kan de zorgverzekeraar de zorgverzekering niet zomaar opzeggen.

Meer informatie over je rechten bij een (aanvullende) zorgverzekering is te lezen bij ons juridisch advies.

Wil je zelf je aanvullende zorgverzekering opzeggen? Doe dit dan uiterlijk op 31 december van het jaar en bij voorkeur schriftelijk (of per e-mail).



