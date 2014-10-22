Aanvullende zorgverzekering: nodig of niet?

Als je gezond bent en weinig tot geen zorg gebruikt, dan is een aanvullende zorgverzekering vaak niet nodig. De basiszorgverzekering vergoedt namelijk alle zorg die je nodig hebt.

Je kiest zelf je hoeveelheid zekerheid en wat je daarvoor wilt betalen. Sport je veel en loop je kans op blessures? Dan kan een aanvullende verzekering voor fysiotherapie handig zijn. Of het is misschien verstandig om voor orthodontie een aanvullende verzekering te nemen. Voor als je kinderen een beugel nodig hebben.

Reken het uit

Een aanvullende verzekering heeft alleen zin als je denkt gebruik te gaan maken van zorg uit het aanvullende pakket. Reken daarom van tevoren uit of de vergoedingen die je ontvangt opwegen tegen de premie die je betaalt. En kijk ook of je niet goedkoper uit bent zonder verzekering, door de kosten zelf te betalen.

Zet wat opzij

Bij twijfel kun je het geld dat je uitspaart door geen aanvullende zorgverzekering te nemen, opzij zetten. Dit kun je dan gebruiken als je toch aanvullende zorg nodig hebt.

Acceptatie voor de aanvullende verzekering

De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag je dus weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een hogere premie vragen als je ouder bent of chronisch ziek.

Ziektegeschiedenis melden

Je bent verplicht om je ziektegeschiedenis te melden aan je verzekeraar als die daarom vraagt. Vul de vragenlijst altijd naar waarheid in. Dit voorkomt dat je later behandelingen alsnog niet vergoed krijgt.

Niet altijd medische selectie

De acceptatieprocedure geldt gelukkig lang niet voor alle aanvullende verzekeringen. Meestal alleen voor uitgebreide pakketten. Met onze Zorgvergelijker kun je zien voor welke pakketten een acceptatieprocedure geldt.

Verschil in accepteren

Voor de tandartsverzekeringen en andere aanvullende zorgverzekeringen kun je te maken krijgen met verschillende manieren van accepteren.

Lees meer over de acceptatieprocedure aanvullende verzekeringen.

Wijzigingen in 2026

Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar de voorwaarden en vergoedingen voor hun aanvullende verzekeringen veranderen. Wij bekijken de aanvullende pakketten van de 4 grootste zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

Losse aanvullende verzekering

Het is bij geen enkel zorgverzekeringsconcern nog mogelijk om een losse aanvullende verzekering af te sluiten. Wel kun je soms je aanvullende verzekering houden als je je basisverzekering opzegt. Dat is het geval bij Menzis, CZ en ONVZ. Bij CZ en ONVZ betaal je een toeslag boven op de reguliere premie. Via onze Zorgvergelijker sluit je een aanvullende zorgverzekering altijd af in combinatie met een basisverzekering van dezelfde verzekeraar.

Benieuwd onder welk concern je zorgverzekeraar valt? Bekijk dat in het overzicht zorgverzekeraars.

Beperkte vergoeding

Kies je voor een aanvullende zorgverzekering, dan wil dat niet zeggen dat de verzekeraar ook alle zorgkosten vergoedt. Meestal gaat het om een maximumaantal behandelingen of een maximale vergoeding (per behandeling). Heb je meer hulp nodig, dan moet je die alsnog zelf betalen.

Uitsluiting van behandelingen

Bij tandartsverzekeringen kun je ook te maken krijgen met uitsluitingen van bepaalde behandelcodes, zoals kronen en techniekkosten. Controleer daarom altijd de voorwaarden van de verzekering, voordat je een aanvullende verzekering afsluit. Zo voorkom je onverwachte kosten achteraf.

Bekijk de voorwaarden met de Zorgvergelijker

De voorwaarden van de (aanvullende) zorgverzekeringen zijn ook te bekijken in de Zorgvergelijker.

Toestemming voor een behandeling

Zorgverzekeraars mogen aanvullende voorwaarden stellen aan een behandeling. Dat geldt voor de basisverzekering én de aanvullende zorgverzekering. En 1 van deze voorwaarden is dat je als verzekerde eerst toestemming aan de zorgverzekeraar moet vragen, voordat je aan een behandeling begint. Of een medicijn of hulpmiddel koopt.

Toestemming ontvangen

Heb je eenmaal toestemming van de zorgverzekeraar voor een behandeling vanuit de basisverzekering, dan houd je die. Ook als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Voor zorg uit de aanvullende verzekering moet je vaak wel opnieuw toestemming vragen.

Vraag om toestemming op papier of digitaal, zodat je deze niet alleen mondeling hebt gekregen. Tip: heb je via een chatbox contact met je zorgverzekeraar, download dan de chat.

Wachttijd

Sommige zorgverzekeraars gebruiken wachttijden voor vergoeding van zorg uit de aanvullende verzekering. Je moet dan bijvoorbeeld eerst 1 jaar verzekerd zijn, voordat je aanspraak kunt maken op de vergoeding.

Voorwaarden voor aanvullende pakketten

Zorgverzekeraars mogen aanvullende voorwaarden stellen voor de aanvullende zorgpakketten. Bij andere zorgverzekeraars krijg je te maken met een hogere premie of zijn er andere extra eisen voor acceptatie, zoals een aanvullende gezondheidsverklaring.

Aanvullende zorgverzekering opzeggen

Meestal ben je voor 1 jaar aanvullend verzekerd. Als je op tijd je premies betaalt, kan de zorgverzekeraar de zorgverzekering niet zomaar opzeggen.

Meer informatie over je rechten bij een (aanvullende) zorgverzekering is te lezen bij ons Juridisch Advies.

Zelf opzeggen

Wil je zelf je aanvullende zorgverzekering opzeggen? Doe dit dan uiterlijk op 31 december van het jaar en het liefst schriftelijk of per e-mail.

Vergelijken of overstappen

Vind in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past.