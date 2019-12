Zorgverzekering 2020 vergelijken

Zorgverzekeringen vergelijken

Via onze Zorgvergelijker kun je voor 2020 zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op prijs en op hoe passend ze voor jouw situatie zijn. Om een goede vergelijking te maken, vragen wij naar een aantal persoonlijke zaken zoals je geslacht, leeftijd en postcode. Vervolgens kies je zelf de hoogte van je eigen risico en voor welke zorg je eventueel aanvullend verzekerd wilt zijn. Ook kun je de mate van vrije zorgkeuze bepalen en aangeven van welke zorgverleners jij het belangrijk vindt dat ze door je zorgverzekering zijn gecontracteerd. Vervolgens tonen wij de zorgverzekeringen die het beste aan jouw eisen voldoen en kun je via onze Zorgvergelijker in 2020 overstappen van zorgverzekering.

Zorgverzekering 2020

Met de Zorgvergelijker voor 2020 vind je in een paar simpele stappen een zorgverzekering die aansluit bij je wensen. Als je uiterlijk 31 december 2019 overstapt, dan zegt je nieuwe zorgverzekeraar je huidige zorgverzekering op. Wil je overstappen, maar weet je nog niet waarheen? Zeg dan wel je huidige verzekering uiterlijk 31 december 2019 op. Je kunt dan tot en met 31 januari 2020 een nieuwe verzekering afsluiten.

