FBTO zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van FBTO vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een FBTO zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen FBTO 2026

Hieronder vind je de premies per maand van FBTO voor 2026. De korting bij jaarbetaling is 1%.

FBTO Maandpremie 2026 Basisverzekering Zorgverzekering Basis (natura) €148,75 Basisverzekering Zorgverzekering Basis Plus (natura) €159,25 Basisverzekering Zorgverzekering Basis Vrij (restitutie) €167,95 Module Zorg in buitenland Europa €1,75 Module Zorg in buitenland Wereld €2,25 Module Spieren & Gewrichten 3 €3,95 Module Spieren & Gewrichten 6 (18 t/m 26 jaar) €6,95 Module Spieren & Gewrichten 6 (vanaf 27 jaar) €7,20 Module Spieren & Gewrichten 9 (18 t/m 26 jaar) €13,75 Module Spieren & Gewrichten 9 (vanaf 27 jaar) €14,25 Module Zorg & Herstel €2,50 Module Gezichtszorg & Orthodontie (18 t/m 26 jaar) €16,75 Module Gezichtszorg & Orthodontie (vanaf 27 jaar) €28,50 Module Tand Ongeval €0,95 Module Tand Basis 75 procent 250 €7,20 Module Tand 250 (18 t/m 26 jaar) €16,75 Module Tand 250 (vanaf 27 jaar) €16,95 Module Tand 500 (18 t/m 26 jaar) €32,25 Module Tand 500 (vanaf 27 jaar) €32,50 Module Tand 750 (18 t/m 26 jaar) €51,25 Module Tand 750 (vanaf 27 jaar) €51,50

Over FBTO zorgverzekering

FBTO is één van de grootste internetverzekeraars van Nederland met ruim 1 miljoen klanten. De verzekeraar zegt te streven naar eenvoudige verzekeringsoplossingen voor particulieren. FBTO is onderdeel van Achmea, de grootste verzekeringsgroep in Nederland. FBTO biedt particuliere verzekeringen aan voor de auto, zorg, rechtsbijstand, aansprakelijkheid, ongevallen, overlijdensrisico, wonen, reizen, aanhangwagen, inboedel, boot, buitenshuis, annulering, motor, opstal en huisdieren.