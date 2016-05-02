Gebruikstips voor je zorgverzekering

Ieder jaar start de teller van je eigen risico voor zorgkosten opnieuw. Het eigen risico geldt alleen voor zorgkosten die je vanuit het basispakket vergoed krijgt.

Als je niet jaarlijks het eigen risico 'opmaakt' kun je in sommige gevallen geld besparen door behandelingen slim te plannen. Ben je al door je eigen risico van dit jaar heen en verwacht je nog een nieuwe behandeling? Plan deze behandelingen dan in vóór het einde van het jaar.

Je kunt ervoor kiezen om voor ingrepen naar je huisarts te gaan in plaats van naar het ziekenhuis. Voor de huisarts hoef je geen eigen risico te betalen.

Heb je medische zorg nodig na een ongeluk dat niet jouw schuld is? Dan kun je het eigen risico dat je voor de behandeling kwijt bent, verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Moet je toch eigen risico betalen? Bij sommige zorgverzekeraars kan dat in termijnen. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.