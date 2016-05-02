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gebruikstips

Gebruikstips voor je zorgverzekering

Een zorgverzekering is voor iedereen verplicht. Maar hoe ga je slim om met je eigen risico? En welk kosten kun je verwachten? Met deze tips haal je het maximale uit je verzekering.

Snel naar:

  1. Slim omgaan met je eigen risico
  2. Zorgkosten controleren
  3. Declaraties
  4. Vergoedingen
  5. Zorg in het buitenland
  6. Langdurige zorg

1

Slim omgaan met je eigen risico

Ieder jaar start de teller van je eigen risico voor zorgkosten opnieuw. Het eigen risico geldt alleen voor zorgkosten die je vanuit het basispakket vergoed krijgt.

  • Als je niet jaarlijks het eigen risico 'opmaakt' kun je in sommige gevallen geld besparen door behandelingen slim te plannen. Ben je al door je eigen risico van dit jaar heen en verwacht je nog een nieuwe behandeling? Plan deze behandelingen dan in vóór het einde van het jaar.
  • Je kunt ervoor kiezen om voor ingrepen naar je huisarts te gaan in plaats van naar het ziekenhuis. Voor de huisarts hoef je geen eigen risico te betalen.
  • Heb je medische zorg nodig na een ongeluk dat niet jouw schuld is? Dan kun je het eigen risico dat je voor de behandeling kwijt bent, verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Moet je toch eigen risico betalen? Bij sommige zorgverzekeraars kan dat in termijnen. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Artikel eigen risico betalen

2

Zorgkosten controleren

Log in op je persoonlijke pagina bij je zorgverzekeraar om je zorgkosten te controleren. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Op deze pagina zie je:

  • op welke vergoedingen je (nog) recht hebt
  • welke zorgkosten je gemaakt hebt
  • wat de stand is van je eigen risico
  • welke kosten je zorgverzekeraar betaalt en welke kosten je zelf moet betalen

Je kunt er ook allerlei praktische zaken regelen. Zoals het indienen van declaraties, wijzigen van persoonlijke gegevens en bijschrijven van kinderen.

Voorkom verrassingen: informeer van tevoren altijd of de zorgverzekeraar een behandeling vergoedt en voor welk bedrag.

Artikel zorgkosten kosten in de zorg

3

Declaraties

Veel zorgkosten betaalt de zorgverzekeraar aan de zorgverlener. Deze kosten staan in de ‘mijn-omgeving’ van je zorgverzekeraar. Krijg je toch een rekening van je zorgverlener? Declareer deze dan bij je zorgverzekeraar. Dit kan vaak op meerdere manieren, maar dit verschilt per verzekeraar:

  1. Stuur de nota op naar de verzekeraar. Dit moet de originele nota zijn, maak daarom voor verzending altijd een kopie.
  2. Via de ‘mijn-omgeving’ kun je ook declaraties indienen. Je scant de nota of maakt een foto.
  3. Via een app van de verzekeraar. Ook hiervoor is het noodzakelijk om een foto van de nota te maken.

De verzekeraar controleert of je recht hebt op vergoeding van de kosten of een deel daarvan. Dit wordt doorgaans binnen 2 weken uitbetaald. Je moet dan zelf de rekening aan de zorgverlener betalen.

Het is verstandig om rekeningen zo snel mogelijk in te dienen. Maar vaak is het nog mogelijk om tot 3 jaar na de behandeling een rekening vergoed te krijgen. Kijk in de voorwaarden van je eigen verzekering wat de termijnen zijn.

Gebruikstips declaratie zorgverzekering

4

Vergoedingen

Voor de meestvoorkomende zorg is het handig om te weten of je een vergoeding krijgt en hoeveel je zelf moet betalen.

  • Brillen en lenzen: met sommige aanvullende verzekeringen kun je bij de aanschaf van een complete bril het montuur en de glazen declareren.
  • Hoortoestellen: de basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs voor een toestel dat past bij jouw hoorprobleem als je naar een gecontracteerde audicien gaat. De eigen bijdrage is dus 25%.
  • Fysiotherapie: zit alleen voor bepaalde aandoeningen in het basispakket.
  • Zwangerschap en bevalling: de basisverzekering vergoedt minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg. Meld je baby altijd binnen 4 maanden na bevalling aan bij de zorgverzekeraar.
  • Medicijnen: welk medicijn je krijgt, hangt af van het medicijnbeleid van je zorgverzekeraar.
  • Mantelzorgondersteuning: vervangende mantelzorg betaal je meestal zelf of je hebt een aanvullende zorgverzekering nodig. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel dagen worden vergoed.
Artikel vergoedingen zorgverzekering

5

Zorg in het buitenland

Ga je naar het buitenland? Kies dan voor een reisverzekering. Voor medische kosten in het buitenland heb je vaak meer aan een reisverzekering met dekking voor geneeskundige zorg dan aan een aanvullende zorgverzekering.

Europese gezondheidskaart (EHIC)

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Maar let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Voor een operatie in de VS moet je bijvoorbeeld flink bijbetalen. Vraag daarom voordat je op vakantie gaat een Europese gezondheidskaart (EHIC) aan bij je zorgverzekeraar. Dan hoef je in het buitenland niet zelf de rekening te betalen. De kaart is persoonsgebonden en moet je voor elk gezinslid apart aanvragen.

Lees meer over:
Zorg in het buitenland

Zorg in het buitenland

6

Langdurige zorg

Langdurige zorg is zorg die je langere tijd nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een chronische ziekte, beperking of wanneer je intensieve zorg en toezicht nodig hebt. Deze zorg is op 3 manieren geregeld: een deel valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), een deel zit in het basispakket van je zorgverzekering en een deel loopt via de gemeente (Wmo).

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt kosten die niet binnen de zorgverzekering vallen. Je regelt deze zorg in 3 stappen.

  1. Check of je recht hebt op Wlz.
  2. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of je recht hebt op een vergoeding en hoeveel je krijgt. Je geeft in de aanvraag ook aan hoe je de zorg wilt ontvangen. In natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).
  3. Heb je recht op zorg uit de Wlz? Schakel dan een zorgkantoor in. Het zorgkantoor in je regio koopt zorg voor je in, informeert je daarover en helpt je met vragen.

Lees meer over:
Langdurige zorg

Langdurige zorg
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