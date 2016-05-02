Gebruikstips voor je zorgverzekering

Een zorgverzekering is voor iedereen verplicht. Maar hoe ga je slim om met je eigen risico? En welk kosten kun je verwachten? Met deze tips haal je het maximale uit je verzekering.
Ieder jaar start de teller van je eigen risico voor zorgkosten opnieuw. Het eigen risico geldt alleen voor zorgkosten die je vanuit het basispakket vergoed krijgt.
Moet je toch eigen risico betalen? Bij sommige zorgverzekeraars kan dat in termijnen. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.
Log in op je persoonlijke pagina bij je zorgverzekeraar om je zorgkosten te controleren. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Op deze pagina zie je:
Je kunt er ook allerlei praktische zaken regelen. Zoals het indienen van declaraties, wijzigen van persoonlijke gegevens en bijschrijven van kinderen.
Voorkom verrassingen: informeer van tevoren altijd of de zorgverzekeraar een behandeling vergoedt en voor welk bedrag.
Veel zorgkosten betaalt de zorgverzekeraar aan de zorgverlener. Deze kosten staan in de ‘mijn-omgeving’ van je zorgverzekeraar. Krijg je toch een rekening van je zorgverlener? Declareer deze dan bij je zorgverzekeraar. Dit kan vaak op meerdere manieren, maar dit verschilt per verzekeraar:
De verzekeraar controleert of je recht hebt op vergoeding van de kosten of een deel daarvan. Dit wordt doorgaans binnen 2 weken uitbetaald. Je moet dan zelf de rekening aan de zorgverlener betalen.
Het is verstandig om rekeningen zo snel mogelijk in te dienen. Maar vaak is het nog mogelijk om tot 3 jaar na de behandeling een rekening vergoed te krijgen. Kijk in de voorwaarden van je eigen verzekering wat de termijnen zijn.
Voor de meestvoorkomende zorg is het handig om te weten of je een vergoeding krijgt en hoeveel je zelf moet betalen.
Ga je naar het buitenland? Kies dan voor een reisverzekering. Voor medische kosten in het buitenland heb je vaak meer aan een reisverzekering met dekking voor geneeskundige zorg dan aan een aanvullende zorgverzekering.
Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Maar let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Voor een operatie in de VS moet je bijvoorbeeld flink bijbetalen. Vraag daarom voordat je op vakantie gaat een Europese gezondheidskaart (EHIC) aan bij je zorgverzekeraar. Dan hoef je in het buitenland niet zelf de rekening te betalen. De kaart is persoonsgebonden en moet je voor elk gezinslid apart aanvragen.
Lees meer over:
Zorg in het buitenland
Langdurige zorg is zorg die je langere tijd nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een chronische ziekte, beperking of wanneer je intensieve zorg en toezicht nodig hebt. Deze zorg is op 3 manieren geregeld: een deel valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), een deel zit in het basispakket van je zorgverzekering en een deel loopt via de gemeente (Wmo).
De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt kosten die niet binnen de zorgverzekering vallen. Je regelt deze zorg in 3 stappen.
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Langdurige zorg