Gebruikstips voor je zorgverzekering

Ga je naar het buitenland? Kies dan altijd voor een reisverzekering. Voor medische kosten in het buitenland heb je meer aan een reisverzekering met dekking voor geneeskundige zorg dan aan een aanvullende zorgverzekering.

Europese gezondheidskaart (EHIC)

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Maar let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Voor een operatie in de VS moet je bijvoorbeeld flink bijbetalen. Vraag daarom voordat je op vakantie gaat een Europese gezondheidskaart (EHIC) aan bij je zorgverzekeraar. Dan hoef je in het buitenland niet zelf de rekening te betalen. De kaart is persoonsgebonden en moet je voor elk gezinslid apart aanvragen.

Lees meer over zorg in het buitenland.