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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Mantelzorg

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Mantelzorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is mantelzorg?

Zorgen voor iemand uit je naaste omgeving die door ouderdom, een (chronische) ziekte of handicap hulpbehoevend is, is vaak een intensieve taak. Ruim 20% van de volwassen bevolking geeft meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden dergelijke hulp. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Mantelzorgers kunnen voor informatie onder meer terecht bij MantelzorgNL en kunnen een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor bijvoorbeeld de vergoeding van hulpmiddelen.

Vervangende mantelzorg

Vervangende mantelzorg moet je meestal zelf betalen. Je kunt voor deze respijtzorg wel een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Vergoedingen voor mantelzorg door zorgverzekeraars zijn vooral gericht op vervangende mantelzorg. Deze vervangende zorg is nodig als de mantelzorger ziek is of met vakantie wil. Beroepskrachten of vrijwilligers kunnen de zorg dan overnemen. Of een aanvullende verzekering hiervoor nodig is, hangt af van het soort zorg dat nodig is en hoe je deze wilt organiseren.

Het verschilt sterk per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket hoeveel dagen je recht hebt op vervangende mantelzorg en tegen welk bedrag. Er zijn pakketten met een ruime vergoeding voor respijtzorg (bijvoorbeeld 14 dagen per jaar). 

Overnemen regeltaken

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook de kosten van een mantelzorgmakelaar. Die kan allerlei regeltaken rondom de organisatie van mantelzorg overnemen. Handig als je dit zelf lastig vindt of er geen tijd voor hebt. Wil je weten bij welke instantie je waarvoor terecht kunt? Deze informatie kun je vaak ook gratis opvragen bij bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg

Overige vergoedingen

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook cursussen voor mantelzorgers of een mantelzorgarrangement. Dit laatste is een soort vakantie waarbij vaak activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op mantelzorgers en hun behoeften. 

Extraatje voor mantelzorgers

Verschillende gemeenten belonen mantelzorgers met een extraatje. Vaak gaat het om een geldbedrag, maar ook een waardering in de vorm van waardebonnen komt voor. Wees er wel op tijd bij, want er gelden jaarlijkse deadlines. De aanvraagprocedure is afhankelijk van de gemeente. Bij de ene gemeente moet de zorgvrager de aanvraag doen (eventueel samen met de mantelzorger) en bij de andere doet de mantelzorger het zelf. Ook komt het voor dat een professional of vrijwilliger uit het zorgnetwerk van de zorgvrager de mantelzorger moet aandragen.

Let op: de vergoedingen in de tabellen hieronder gelden voor vervangende mantelzorg. Een aanvullende verzekering kan ook andere vergoedingen rondom mantelzorg bieden, zoals cursussen of een mantelzorgmakelaar of -coach.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 4,95

ZorgBewust

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 8,75

ZorgGoed

100%, max. € 600,- p.jr.

€ 14,00

ZorgBeter

100%, max. € 900,- p.jr.

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. € 1.200,- p.jr.

€ 40,95

Buitenland

100% na ongeval, via Handen in Huis

€ 1,50

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. € 150,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. € 150,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr.

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Basis

100%, max. € 1.250 p.jr.

€ 10,85

Plus

100%, max. € 1.750 p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 2.250 p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 1.250 p.jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 1.250 p.jr.

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 96 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 300,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.

€ 24,75

Largepolis

mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. € 17,50 per uur, max. 80 uur p.jr.

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 4,95

ZorgBewust

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 8,75

ZorgGoed

100%, max. € 600,- p.jr.

€ 14,00

ZorgBeter

100%, max. € 900,- p.jr.

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. € 1.200,- p.jr.

€ 40,95

Buitenland

100% na ongeval, via Handen in Huis

€ 1,50

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

MeerZeker

mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 96 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 300,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.

€ 22,29

ZonderZorgen

mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 2.325 p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 2.325 p.jr.

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Instap

100%, max. € 400,- p.jr.

€ 8,95

Start

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 13,50

Extra

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 2.000,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Compact

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 16,45

Jij & Gemak

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 2.000,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Startfit

Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 1.000,- p.jr. en Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 2.000,- p.jr. en Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 3.000,- p.jr. en Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 80,00

OntzorgPlus

2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening

€ 4,84

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
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Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreide AV

100%, max. € 17,50 per uur, max. 80 uur p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 17,50 per uur, max. 80 uur p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 1

100%, max. 5 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 9,96

ZorgZeker 2

100%, max. 5 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. 10 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Goed

100%, max. 5 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 9,25

Aanvullend Beter

100%, max. 10 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. 15 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. 5 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. 10 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. 15 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start

Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 9,84

Plus

100%, max. € 1.000,- p.jr. en Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 2.000,- p.jr. en Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 50,48

Top

100%, max. € 3.000,- p.jr. en Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

€ 80,00

ontzorgplus

2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening

€ 4,84

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ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Mantelzorg
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 96 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 300,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. €3.500,- p.jr

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. €3.500,- p.jr

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. €3.500,- p.jr

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. €3.500,- p.jr

€ 73,00

AV Plus

100%, max. €3.500,- p.jr

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. €3.500,- p.jr

€ 65,00

Naar zorgvergelijker