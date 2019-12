Vergoeding zorgverzekering Mantelzorg

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Mantelzorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is mantelzorg?

Zorgen voor iemand uit je naaste omgeving die door ouderdom, een (chronische) ziekte of handicap hulpbehoevend is, is vaak een intensieve taak. Ruim 20% van de volwassen bevolking geeft meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden dergelijke hulp. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Mantelzorgers kunnen voor informatie onder meer terecht bij steunpunten mantelzorg en kunnen een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor bijvoorbeeld de vergoeding van hulpmiddelen.

Vervangende mantelzorg

Vervangende mantelzorg moet je meestal zelf betalen. Je kunt voor deze respijtzorg wel een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Vergoedingen voor mantelzorg door zorgverzekeraars zijn vooral gericht op vervangende mantelzorg. Deze vervangende zorg is nodig als de mantelzorger ziek is of met vakantie wil. De zorg kan dan overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers. Of een aanvullende verzekering hiervoor nodig is, hangt af van het soort zorg dat nodig is en hoe je deze wilt organiseren.

Het verschilt sterk per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket hoeveel dagen je recht hebt op vervangende mantelzorg en tegen welk bedrag. Er zijn pakketten met een ruime vergoeding voor respijtzorg (bijvoorbeeld 14 dagen per jaar) vanaf ongeveer €8. Hierbij worden ook andere zorgkosten vergoed.

Overnemen regeltaken

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook de kosten van een mantelzorgmakelaar. Die kan allerlei regeltaken rondom de organisatie van mantelzorg overnemen. Handig als je dit zelf lastig vindt of er geen tijd voor hebt. Wil je weten bij welke instantie je waarvoor terecht kunt? Deze informatie kun je vaak ook gratis opvragen bij bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg.

Overige vergoedingen

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook cursussen voor mantelzorgers of een mantelzorgarrangement. Dit laatste is een soort vakantie waarbij vaak activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op mantelzorgers en hun behoeften.

Extraatje voor mantelzorgers

Een aantal gemeenten belonen mantelzorgers met een extraatje. Vaak gaat het om een geldbedrag, maar ook een waardering in de vorm van waardebonnen komt voor. Wees er wel op tijd bij, want er gelden jaarlijkse deadlines. De aanvraagprocedure is afhankelijk van de gemeente. Bij de ene gemeente moet de zorgvrager de aanvraag doen (eventueel samen met de mantelzorger) en bij de andere doet de mantelzorger het zelf. Ook komt het voor dat een professional of vrijwilliger uit het zorgnetwerk van de zorgvrager de mantelzorger moet aandragen.

Hulp bij financiën

Mantelzorgers zijn veel tijd kwijt met administratie. Mezzo, de vereniging voor mantelzorgers, heeft daarom een financieel zakboekje opgesteld, dat mantelzorgers moet helpen wegwijs te worden in verschillende financiële regelingen.