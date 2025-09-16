De beste zorgverzekeraar of zorgverzekering verschilt per persoon. De keuze voor een zorgverzekering hangt af van je voorkeuren en zorgwensen.

Wil je kunnen bellen met je verzekeraar? Of vind je het juist prettig om alles digitaal af te handelen? En vind je het belangrijk om zelf je zorgverlener te kiezen? Of laat je aan je zorgverzekeraar over waar je terecht kunt? Er is veel mogelijk.

Check ook welke zorgsoorten een aanvullende zorgverzekering moet vergoeden. En misschien vind je duurzaamheid of goede reviews belangrijk.

Vergelijk zorgverzekeringen

Vergelijk zorgverzekeraars en hun zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. En vind een zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen. Let op dat een polis bij je past qua prijs en dekking. Maar kijk ook naar de extra's die je verzekeraar biedt.

Let op: heb je uiterlijk 31 december je oude zorgverzekering opgezegd? Dan heb je nog t/m 31 januari de tijd om een nieuwe te kiezen.