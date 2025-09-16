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Zorgverzekering vergelijken 2026

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Tussentijds overstappen zorgverzekering

In uitzonderlijke situaties kun je tijdens het jaar een nieuwe zorgverzekering kiezen. Bijvoorbeeld als je 18 wordt of uit het buitenland komt. Bij sommige verzekeraars kun je onder voorwaarden een aanvullende polis aanpassen tijdens het lopende verzekeringsjaar. Wat de beste zorgverzekering is, verschilt per persoon.

E-mailreeks zorg

Gelden eerdergenoemde uitzonderingen niet voor jou? Dan is het op dit moment niet mogelijk om zorgverzekeringen te vergelijken in onze Zorgvergelijker. Je kunt je wel aanmelden voor onze gratis e-mails. Hiermee houden we je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen en andere onderwerpen.

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Zo vind je in 4 stappen de beste zorgverzekering voor jou

  • Stap 1

    Invullen
    Vul je gegevens in, zoals je geboortedatum en postcode. Kies je eigen risico, aanvullende dekkingen en voeg eventueel gezinsleden toe.

  • Stap 2

    Vergelijken
    We zetten zorgverzekeraars op een rijtje op basis van jouw wensen. Gebruik onze filters om nog specifieker te zoeken.

  • Stap 3

    Kiezen
    Kies de zorgverzekeraar die het beste bij je past. En stap over met 1 druk op de knop. 

  • Stap 4

    Overgestapt
    Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt je huidige verzekering op. Dus je hoeft niks te doen.

Wat is de beste zorgverzekering voor jou in 2026?

  • Welke zorgverzekering past bij jou?

    De beste zorgverzekeraar of zorgverzekering verschilt per persoon. De keuze voor een zorgverzekering hangt af van je voorkeuren en zorgwensen.

    Wil je kunnen bellen met je verzekeraar? Of vind je het juist prettig om alles digitaal af te handelen? En vind je het belangrijk om zelf je zorgverlener te kiezen? Of laat je aan je zorgverzekeraar over waar je terecht kunt? Er is veel mogelijk.

    Check ook welke zorgsoorten een aanvullende zorgverzekering moet vergoeden. En misschien vind je duurzaamheid of goede reviews belangrijk.

     

    Vergelijk zorgverzekeringen

    Vergelijk zorgverzekeraars en hun zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. En vind een zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen. Let op dat een polis bij je past qua prijs en dekking. Maar kijk ook naar de extra's die je verzekeraar biedt. 

    Let op: heb je uiterlijk 31 december je oude zorgverzekering opgezegd? Dan heb je nog t/m 31 januari de tijd om een nieuwe te kiezen.

    1. 5 tips voor het vinden van de beste zorgverzekeraar voor jouw situatie

      1. Vergelijk verschillende aanbieders
        Gebruik onze vergelijker om snel premies, dekkingen en voorwaarden van zorgverzekeraars te bekijken. 
      2. Let op je eigen risico
        Bepaal of je het verplichte eigen risico wilt verhogen. Een hoger eigen risico betekent vaak een lagere premie. Je moet wel rekening houden met onverwachte zorgkosten.
      3. Check je zorgbehoeften
        Maak een lijst van de zorg die je verwacht nodig te hebben. Denk aan fysiotherapie, tandarts of alternatieve zorg. Kies een polis die aansluit bij jouw specifieke wensen.
      4. Controleer of je zorgverlener gecontracteerd is
        Controleer of jouw favoriete ziekenhuis of zorgverlener gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. Bij niet-gecontracteerde zorg kun je extra kosten krijgen.
      5. Bekijk collectiviteitskortingen van aanvullende verzekeringen
        Veel werkgevers, verenigingen en sportclubs bieden collectiviteitskortingen aan voor aanvullende zorgverzekeringen. Een aanvullende polis kan handig zijn als je specifieke zorg nodig hebt die niet in de basisverzekering zit.

    Top 3 goedkoopste zorgverzekeringen

    Kies je voor de goedkoopste basisverzekering? Dit is de top 3 voordeligste zorgverzekeringen voor 2026. Dit is wanneer je kiest voor een eigen risico van €385:

    1. VinkVink (Menzis): €142,40
    2. Nationale-Nederlanden: €142,45*
    3. Univé, VGZbewuzt en United Consumers: €147,40

    Bij jaarbetaling is Nationale-Nederlanden de voordeligste, met 2% korting. Dat scheelt €33,59. Bij kwartaalbetaling krijg je 0,5% korting en per halfjaar 1% korting.

    Zorg - Vergelijker - Columns

    Wat voor soort zorgverzekering kies je?

    Belangrijke data zorgverzekering 2026

    • 16 september 2025: op Prinsjesdag worden de veranderingen rondom zorgverzekeringen bekendgemaakt. De gemiddelde hoogte van de zorgpremie, de inhoud van het basispakket en de maximale zorgtoeslag voor 2026.
    • 12 november 2025: op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun basiszorgverzekeringen bekendmaken.
    • 19 november 2025: alle premies (inclusief die voor aanvullende verzekeringen) zijn bekend.
    • 31 december 2025: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.
    • 31 januari 2026: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

    Goed om te weten

    • Zorgverzekering 2026: wat verandert er

      Wat verandert in 2026 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Wij vertellen het je.

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    Wij hebben het beste met je voor

    Het gebruik van de Zorgvergelijker is gratis. Je kunt vaak ook direct afsluiten. Hiervoor maken wij afspraken met verzekeraars. Wij ontvangen een vergoeding als de verzekering via onze Zorgvergelijker wordt aangevraagd. Deze gebruiken wij om bedrijven en overheid scherp te houden. En te vechten voor verbetering van de zorgmarkt.

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