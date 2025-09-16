In uitzonderlijke situaties kun je tijdens het jaar een nieuwe zorgverzekering kiezen. Bijvoorbeeld als je 18 wordt of uit het buitenland komt. Bij sommige verzekeraars kun je onder voorwaarden een aanvullende polis aanpassen tijdens het lopende verzekeringsjaar. Wat de beste zorgverzekering is, verschilt per persoon.
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Kies de zorgverzekeraar die het beste bij je past. En stap over met 1 druk op de knop.
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Gelukt! Je krijgt een bevestigingsmail. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt je huidige verzekering op. Dus je hoeft niks te doen.
De beste zorgverzekeraar of zorgverzekering verschilt per persoon. De keuze voor een zorgverzekering hangt af van je voorkeuren en zorgwensen.
Wil je kunnen bellen met je verzekeraar? Of vind je het juist prettig om alles digitaal af te handelen? En vind je het belangrijk om zelf je zorgverlener te kiezen? Of laat je aan je zorgverzekeraar over waar je terecht kunt? Er is veel mogelijk.
Check ook welke zorgsoorten een aanvullende zorgverzekering moet vergoeden. En misschien vind je duurzaamheid of goede reviews belangrijk.
Vergelijk zorgverzekeraars en hun zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. En vind een zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen. Let op dat een polis bij je past qua prijs en dekking. Maar kijk ook naar de extra's die je verzekeraar biedt.
Let op: heb je uiterlijk 31 december je oude zorgverzekering opgezegd? Dan heb je nog t/m 31 januari de tijd om een nieuwe te kiezen.
Kies je voor de goedkoopste basisverzekering? Dit is de top 3 voordeligste zorgverzekeringen voor 2026. Dit is wanneer je kiest voor een eigen risico van €385:
Bij jaarbetaling is Nationale-Nederlanden de voordeligste, met 2% korting. Dat scheelt €33,59. Bij kwartaalbetaling krijg je 0,5% korting en per halfjaar 1% korting.
Wat verandert in 2026 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Wij vertellen het je.
Als je kiest voor een zorgverzekering, wil je later in het jaar niet voor verrassingen komen te staan. Helaas is niet altijd duidelijk met welke zorgverleners de verzekeraar contracten heeft. Dat kan beter.
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