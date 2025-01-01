a.s.r. zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van a.s.r. vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een a.s.r. zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen a.s.r. 2026

Hieronder vind je de premies per maand van a.s.r. voor 2026. Korting bij jaarbetaling: 2%.

a.s.r. Maandpremie 2026 Basisverzekering Bewuste Keuze (natura) €148,80 Basisverzekering Ruime Keuze (natura) €154,50 Basisverzekering Eigen Keuze (combinatie) €185 ZorgBasis €4,95 ZorgBewust €8,75 ZorgGoed €14 ZorgBeter (18 t/m 49 jaar) €23,50 ZorgBeter (50 jaar en ouder) €21,50 ZorgBest (18 t/m 49 jaar) €40,95 ZorgBest (50 jaar en ouder) €36,95 TandBewust €10 TandGoed €13,50 TandBeter €16,50 TandBest €31 TandPlus €47,95

Over a.s.r. zorgverzekering

a.s.r. biedt onder meer verzekeringen, pensioenen en hypotheken aan voor consumenten, ondernemers en werkgevers. Ook beheert het vermogen voor derden. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX-index.