Menzis zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Menzis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Menzis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen Menzis 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Menzis voor 2026 voor 18 jaar en ouder. Bij TandVerzorgd 750 betaal je ook premie voor meeverzekerde kinderen van 10 tot en met 17 jaar. De korting bij jaarbetaling is 1%.

Menzis Maandpremie 2026 Basisverzekering Basis Voordelig (natura) €151,25 Basisverzekering Basis (natura) €156,25 Basisverzekering Basis Vrij (combinatie) €175,75 ExtraVerzorgd 1 €8,60 ExtraVerzorgd 2 €25,00 ExtraVerzorgd 3 €45,80 JongerenVerzorgd €21,15 Aanvullend €17,50 Extra Aanvullend €31,90 TandVerzorgd 250 €14,60 TandVerzorgd 500 €22,65 TandVerzorgd 750 €38,00

Over Menzis zorgverzekering

Menzis is een landelijke zorgverzekeraar die zowel particuliere als zakelijke producten aanbiedt. De zorgverzekeraar begon oorspronkelijk als een ziekenfonds, in 1863 opgericht door een groep zorgverleners.

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