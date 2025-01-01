Overweeg je een Menzis zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Menzis. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Menzis-verzekering.
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7500 KC Enschede
Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Menzis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een Menzis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
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Hieronder vind je de premies per maand van Menzis voor 2026 voor 18 jaar en ouder. Bij TandVerzorgd 750 betaal je ook premie voor meeverzekerde kinderen van 10 tot en met 17 jaar. De korting bij jaarbetaling is 1%.
|Menzis
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Basis Voordelig (natura)
|€151,25
|Basisverzekering Basis (natura)
|€156,25
|Basisverzekering Basis Vrij (combinatie)
|€175,75
|ExtraVerzorgd 1
|€8,60
|ExtraVerzorgd 2
|€25,00
|ExtraVerzorgd 3
|€45,80
|JongerenVerzorgd
|€21,15
|Aanvullend
|€17,50
|Extra Aanvullend
|€31,90
|TandVerzorgd 250
|€14,60
|TandVerzorgd 500
|€22,65
|TandVerzorgd 750
|€38,00
Menzis is een landelijke zorgverzekeraar die zowel particuliere als zakelijke producten aanbiedt. De zorgverzekeraar begon oorspronkelijk als een ziekenfonds, in 1863 opgericht door een groep zorgverleners.
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