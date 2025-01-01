Nationale-Nederlanden zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Nationale-Nederlanden vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Nationale-Nederlanden zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen Nationale-Nederlanden 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Nationale-Nederlanden voor 2026. Korting is bij betaling per kwartaal 0,5%, per halfjaar 1% en per jaar 2%.

Nationale-Nederlanden Maandpremie 2026 Basisverzekering Zorg Voordelig (natura) €142,45 Basisverzekering Zorg Vrij (combinatie) €160,95 Fit Module €0,00 Zorg Basis €2,00 Zorg Zeker €5,00 Zorg Zeker Plus €12,65 Zorg Zeker & Tand €18,50 Zorg Tand €10,70 Instap €8,95 Start €13,50 Extra €31,50 Compleet €54,75 Top €147,50 Jij & Compact €16,45 Jij & Gemak €33 Jij & Vitaal €42,95 TandenGaaf 75% 250 €15,75 TandenGaaf 75% 500 €26,95 TandenGaaf 100% 1000 €61,50 TandenGaaf 100% 1500 €87,50

Over Nationale-Nederlanden zorgverzekering

Nationale-Nederlanden biedt verzekeringen en andere financiële producten aan voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis-, zorg- en andere schadeverzekeringen. Daarnaast biedt Nationale-Nederlanden producten aan op het gebied van pensioenen, beleggen, hypotheken en sparen.