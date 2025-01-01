Overweeg je een Nationale-Nederlanden zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Nationale-Nederlanden. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Nationale-Nederlanden-verzekering.
Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Nationale-Nederlanden vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een Nationale-Nederlanden zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
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Hieronder vind je de premies per maand van Nationale-Nederlanden voor 2026. Korting is bij betaling per kwartaal 0,5%, per halfjaar 1% en per jaar 2%.
|Nationale-Nederlanden
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Zorg Voordelig (natura)
|€142,45
|Basisverzekering Zorg Vrij (combinatie)
|€160,95
|Fit Module
|€0,00
|Zorg Basis
|€2,00
|Zorg Zeker
|€5,00
|Zorg Zeker Plus
|€12,65
|Zorg Zeker & Tand
|€18,50
|Zorg Tand
|€10,70
|Instap
|€8,95
|Start
|€13,50
|Extra
|€31,50
|Compleet
|€54,75
|Top
|€147,50
|Jij & Compact
|€16,45
|Jij & Gemak
|€33
|Jij & Vitaal
|€42,95
|TandenGaaf 75% 250
|€15,75
|TandenGaaf 75% 500
|€26,95
|TandenGaaf 100% 1000
|€61,50
|TandenGaaf 100% 1500
|€87,50
Nationale-Nederlanden biedt verzekeringen en andere financiële producten aan voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis-, zorg- en andere schadeverzekeringen. Daarnaast biedt Nationale-Nederlanden producten aan op het gebied van pensioenen, beleggen, hypotheken en sparen.