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Nationale-Nederlanden zorgverzekering

Nationale-Nederlanden Jij & Gemak

nationale-nederlanden
Is een Nationale-Nederlanden Jij & Gemak ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk deze verzekering met andere (aanvullende) zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. Je ziet dan meteen wat een Nationale-Nederlanden Jij & Gemak meer of minder biedt dan andere zorgverzekeringen.

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Contactgegevens Nationale-Nederlanden

Kwaliteitsoordeel

  • Polisvoorwaarden (80%)
    6,4
  • Zorginkoop (20%)
    0,0
  • Dienstverlening (0%)
    0,0
  • Kwaliteitsoordeel
    5,1

Kenmerken

  • Verzekeraar
    Nationale-Nederlanden
  • Polis
    Jij & Gemak
  • Maandpremie 
    € 33,00
  • Directe acceptatie 

Alle vergoedingen van deze polis

Door op de onderstaande categorieën te klikken, zie je waar je wel/niet voor verzekerd bent met deze verzekering. Hoe hoger de score, hoe uitgebreider de dekking is.

  • Therapieën
    • Fysio- en oefentherapie
      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 12 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   75%, 12 behandelingen per jaar

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 12 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   75%, 12 behandelingen per jaar

      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 12 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   75%, 12 behandelingen per jaar

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 12 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   75%, 12 behandelingen per jaar

      • Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger
        Geen dekking
      • Oefentherapie bij knie- en heupartrose

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 12 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   75%, 12 behandelingen per jaar

      • Oefentherapie bij axiale spondyloartritis
        Geen dekking
      • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 12 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   75%, 12 behandelingen per jaar

      • Fysio- en oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
        Geen dekking
      • Valpreventie
        Geen dekking
      • (Extra) fysiotherapie na een ongeval
        Geen dekking
      • Fysiotherapie meenemen
        Geen dekking
      • Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten
        Geen dekking
      • Fysiotherapie app
        Geen dekking
    • Paramedische zorg
      • Ergotherapie
        Geen dekking
      • Diëtetiek
        Geen dekking
      • Gewichtsconsulent
        Geen dekking
      • Orthoptische behandeling
        Geen dekking
      • Podotherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 70,- p.jr. (door podotherapeut)

      • Podologie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 70,- p.jr. (door podoloog)

      • Logopedie
        Geen dekking
      • Dyslexiebehandelingen
        Geen dekking
      • Stottertherapie
        Geen dekking
      • Adem- en ontspanningstherapie
        Geen dekking
      • Zorg bij hormonale klachten
        Geen dekking
      • Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's)

        Aanvullende verzekering:

        Zie vergoeding Basisverzekering

      • Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen)
        Geen dekking
      • Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
        Geen dekking
    • Huidtherapie
      • Acnetherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 230,- p. jr.

      • Camouflagetherapie
        Geen dekking
      • Elektrische / laserepilatie
        Geen dekking
      • Vaat- en/of pigmentbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis UVB (lichtbak)therapie
        Geen dekking
      • Bindweefselmassage
        Geen dekking
      • Periostmassage
        Geen dekking
      • Pedicure
        Geen dekking
    • Psychische hulpverlening
      • Geestelijke gezondheidszorg
        Geen dekking
      • Mindfulness
        Geen dekking
      • Seksuologie
        Geen dekking
      • Psychosociale oncologie
        Geen dekking
      • Orthopedagogie
        Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Maken en beoordelen foto

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Preventieve mondzorg

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. M80 en M81)

    • Verdoving

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. narcose A20 en A30)

    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Wortelkanaalbehandeling

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. uitwendig bleken van elementen)

    • Kronen en bruggen

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. p.jr. (m.u.v. G71, G72, G73 en G74)

    • Chirurgie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Kunstgebit
      Geen dekking
    • Partiële prothetische voorzieningen

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Tandvleesbehandeling / parodontologie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Implantaten / implantologie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 10.000,- p. ongeval

    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp tot 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen
      Geen dekking
    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Prothetische voorzieningen / kunstgebit
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie
      Geen dekking
    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 10.000,- p. ongeval

    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Orthodontie
    • Orthodontie tot 18 jaar
      Geen dekking
    • Orthodontie vanaf 18 jaar
      Geen dekking
  • Zwangerschap en bevalling
    • Consultatiebureau
      Geen dekking
    • Geboorte / adoptie-uitkering
      Geen dekking
    • Kraamzorg
      • Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel
        Geen dekking
      • Uitgestelde / aanvulling kraamzorg
        Geen dekking
      • Couveuse nazorg
        Geen dekking
      • Kraampakket

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Prenatale screening
        Geen dekking
      • Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen)
        Geen dekking
      • Borstkolf
        Geen dekking
    • Verloskundige hulp
      • Echoscopisch onderzoek
        Geen dekking
      • Klinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Thuisbevalling
        Geen dekking
    • Vruchtbaarheidsbehandelingen
      • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI)
        Geen dekking
      • Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen
        Geen dekking
  • Alternatieve geneeswijzen
    • Behandelingen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Geneesmiddelen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Acupunctuur

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Antroposofie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Chiropractie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Fytotherapie
      Geen dekking
    • Homeopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Iriscopie
      Geen dekking
    • Manuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Moermantherapie
      Geen dekking
    • Natuurgeneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Neuraaltherapie
      Geen dekking
    • Orthomanuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Orthomoleculaire geneeskunde
      Geen dekking
    • Orthopedische geneeskunde
      Geen dekking
    • Osteopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Overige psychische zorgverlening

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Podo-orthesiologie
      Geen dekking
    • Shiatsutherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

    • Flebologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
    • Proctologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
  • Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen)
    • Brillen en lenzen
      • Brillen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 100,- p. 2 jr.

      • (Contact)lenzen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 100,- p. 2 jr.

      • Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen
        Geen dekking
      • Kortingsregelingen brillen en lenzen

        Aanvullende verzekering:

        kortingsregeling bij Eye Wish, Pearle (Studio), GrandOptical en Specsavers

    • Reglement hulpmiddelen
      • Hoortoestel
        Geen dekking
      • Allergeenvrije schoenen
        Geen dekking
      • Verbandschoenen
        Geen dekking
      • Orthopedisch schoeisel
        Geen dekking
      • Pruiken
        Geen dekking
      • Alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Abonnementskosten alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam
        Geen dekking
      • (Mamma)borstprothese

        Aanvullende verzekering:

        aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem
        Geen dekking
      • Brace / spalken (kortdurend gebruik)
        Geen dekking
      • Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog
        Geen dekking
      • Hulphonden
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
        Geen dekking
      • Inhalator (w.o. aerochamber)
        Geen dekking
      • MRA (Snurkbeugel)
        Geen dekking
      • Slaap Positie Trainer (SPT)
        Geen dekking
      • Injectiespuiten en -pennen met toebehoren
        Geen dekking
      • Elastische kousen en compressietherapie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
        Geen dekking
      • Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering)
        Geen dekking
      • Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
        Geen dekking
      • Loophulpmiddelen
        Geen dekking
    • Overige hulpmiddelen
      • Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood)
        Geen dekking
      • Epilepsie alarmering
        Geen dekking
      • Plaswekker
        Geen dekking
      • ADL-Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Steunzolen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 60,- p.jr.

      • Heupondersteuningsband / beschermer
        Geen dekking
      • Iontoforese-apparaat
        Geen dekking
      • Allergeenvrije en stofdichte hoezen
        Geen dekking
      • Leesstandaard
        Geen dekking
      • Steunpessarium
        Geen dekking
      • Gehoorbescherming
        Geen dekking
      • Probe
        Geen dekking
      • Defibrilator
        Geen dekking
  • Hulp in het buitenland
    • Maximale verblijfsduur

      Aanvullende verzekering:

      365 dagen

    • Dekkingsgebied

      Aanvullende verzekering:

      Wereld

    • Hulpverlening door alarmcentrale

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Spoedeisende medische zorg

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Spoedeisende behandeling tandarts

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 275,- p.jr.

    • Niet-spoedeisende medische zorg
      Geen dekking
    • Medisch noodzakelijk ziekenvervoer

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Reiskosten ziekenhuisbezoek
      Geen dekking
    • Repatriëring bij ziekte / ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Repatriëring na overlijden
      Geen dekking
    • Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
      Geen dekking
    • Begrafenis / crematie in het buitenland
      Geen dekking
    • Medisch noodzakelijke medicijnen

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Voorschot geneeskundige kosten
      Geen dekking
    • Noodzakelijke telefoonkosten
      Geen dekking
    • Opsporing / redding
      Geen dekking
    • Organisatie toezending medicijnen
      Geen dekking
    • Vaccinaties

      Aanvullende verzekering:

      100%

  • Geneesmiddelen
    • Anticonceptiva

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Condooms
      Geen dekking
    • Hormoonspiraal

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Koperspiraal

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Nuva-ring

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Implantaat

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Prikpil

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Pleister

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Pessarium

      Aanvullende verzekering:

      voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

    • Vrouwencondoom
      Geen dekking
    • Zelfzorg geneesmiddelen
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen bij allergie
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen tegen diarree
      Geen dekking
    • Kalktabletten
      Geen dekking
    • Kunsttranen
      Geen dekking
    • Laxeermiddelen
      Geen dekking
    • Maagzuurremmers
      Geen dekking
    • Voorgeschreven geneesmiddelen
      • Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg)
        Geen dekking
      • Buiten Reglement Farmaceutische Zorg
        Geen dekking
      • Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem)
        Geen dekking
      • Dieetproducten en preparaten
        Geen dekking
      • Antidepressiva
        Geen dekking
      • Antistollingsmiddelen
        Geen dekking
      • Cholesterolverlagende middelen
        Geen dekking
      • Middelen voor erectiestoornissen
        Geen dekking
      • Middelen voor slapeloosheid
        Geen dekking
      • Middelen ter bevordering van de haargroei
        Geen dekking
      • Slaap- en kalmeringsmiddelen
        Geen dekking
      • Slijmoplossende middelen
        Geen dekking
      • Bloeddrukverlagers
        Geen dekking
      • Middelen bij ADHD
        Geen dekking
  • Huisarts en ziekenhuiszorg
    • Huisarts
      • Consult door huisarts
        Geen dekking
      • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
        Geen dekking
      • Hulp voor kinderen met overgewicht
        Geen dekking
      • Laboratoriumonderzoek via huisarts
        Geen dekking
      • Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf)
        Geen dekking
      • Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen
        Geen dekking
    • Ziekenhuiszorg
      • Logeerhuis
        Geen dekking
      • Poliklinische hulp
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Psychiatrische ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname Comfortdekking
        Geen dekking
      • Zelfstandig behandelcentrum
        Geen dekking
      • Reiskosten ziekenbezoek
        Geen dekking
    • Medisch-specialistische zorg
      • Plastische / cosmetische chirurgie
        Geen dekking
      • Plaatsen van borst(mamma)prothesen
        Geen dekking
      • Bovenooglidcorrectie
        Geen dekking
      • Astmacentrum Davos
        Geen dekking
      • Buikwandcorrectie
        Geen dekking
      • Flapoorcorrectie
        Geen dekking
      • Behandeling tegen snurken
        Geen dekking
      • Transplantatie
        Geen dekking
      • Sterilisatie
        Geen dekking
      • Refertilisatie
        Geen dekking
      • Besnijdenis
        Geen dekking
      • Transgenderzorg
        Geen dekking
      • Ooglaserbehandeling en lensimplantatie
        Geen dekking
      • Kortingsregelingen ooglaserbehandeling
        Geen dekking
      • Abortus
        Geen dekking
      • Medisch specialistische revalidatie
        Geen dekking
      • Geriatrische revalidatiezorg
        Geen dekking
      • Zorg bij complex chronische longaandoeningen
        Geen dekking
      • Audiologische hulp
        Geen dekking
      • Erfelijkheidsonderzoek en advisering
        Geen dekking
      • Dialyse
        Geen dekking
      • Oncologische aandoeningen bij kinderen
        Geen dekking
      • MammaPrint
        Geen dekking
      • Mechanische beademing
        Geen dekking
      • Trombosedienst
        Geen dekking
      • Caissonziekte
        Geen dekking
      • Second opinion
        Geen dekking
      • Röntgenonderzoek
        Geen dekking
      • Flebologie
        Geen dekking
      • Proctologie
        Geen dekking
      • Obesitasbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis (dag)behandeling
        Geen dekking
      • Sportarts

        Aanvullende verzekering:

        Zie vergoeding Basisverzekering

    • Preventieve geneeskunde
      • Griepvaccinatie
        Geen dekking
      • Hepatitis B vaccinatie
        Geen dekking
      • Rode hond vaccinaties
        Geen dekking
      • PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik
        Geen dekking
      • Inentingen voor jonge kinderen
        Geen dekking
      • Onderzoek naar stofwisselingsziekten
        Geen dekking
      • Preventief medisch onderzoek (health check)

        Aanvullende verzekering:

        Zie vergoeding Basisverzekering

      • Baarmoederhalskankeronderzoek
        Geen dekking
      • Borstkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Prostaatonderzoek
        Geen dekking
      • Hart- en bloedvatenonderzoek
        Geen dekking
      • Darmkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Cholesterolonderzoek
        Geen dekking
      • Electrocardiogram
        Geen dekking
      • Diabetesonderzoek
        Geen dekking
  • Ziekenvervoer
    • Ziekenvervoer met eigen vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per openbaar vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per taxi
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per ambulance
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per helicopter
      Geen dekking
  • Verpleging, verzorging en begeleiding
    • Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen
      • Huishoudelijke verzorging
        Geen dekking
      • Persoonlijke verzorging
        Geen dekking
      • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
        Geen dekking
      • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
        Geen dekking
      • Begeleiding / dagbesteding
        Geen dekking
      • Woningaanpassing
        Geen dekking
      • Vervoersvoorzieningen
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Mantelzorg vervangend

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 1.000,- p.jr.

      • Mantelzorgmakelaar of -coach

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. 7 uur eenmaal per mantelverzorger

      • Mantelzorg cursus

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- eenmalig

      • Terminale zorg / Hospice
        Geen dekking
      • Kinderopvang
        Geen dekking
      • Eigen bijdrage Wlz
        Geen dekking
    • Herstel-, kuur- en vakantieoorden
      • Herstellingsoorden / zorghotels
        Geen dekking
      • Psoriasis kuuroorden
        Geen dekking
      • Reuma kuuroorden
        Geen dekking
      • Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Vakantiereizen voor zieken
        Geen dekking
  • Cursussen en extra vergoedingen
    • Cursussen

      Aanvullende verzekering:

      Zie vergoeding Basisverzekering

    • Cursus slapen
      Geen dekking
    • Cursus mentaal
      Geen dekking
    • Cursus voeding
      Geen dekking
    • Cursus bewegen
      Geen dekking
    • Zwangerschapscursussen
      Geen dekking
    • Cursus patiëntenvereniging
      Geen dekking
    • Lidmaatschap patiëntenvereniging
      Geen dekking
    • Therapieën door patiëntenverenigingen
      Geen dekking
    • Stoppen met roken
      Geen dekking
    • Leefstijlprogramma

      Aanvullende verzekering:

      Zie vergoeding Basisverzekering

    • Fitness
      Geen dekking
    • Rechtsbijstandsverzekering
      Geen dekking
    • Reisverzekering
      Geen dekking
    • Ongevallenverzekering
      Geen dekking
    • Extra diensten
      Geen dekking

Verzekeringen

Nationale-Nederlanden zorgverzekering