Nationale-Nederlanden Extra

Alle vergoedingen van deze polis
Door op de onderstaande categorieën te klikken, zie je waar je wel/niet voor verzekerd bent met deze verzekering. Hoe hoger de score, hoe uitgebreider de dekking is.
-
-
-
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar
Aanvullende verzekering:
Gecontracteerd:
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
Niet-gecontracteerd:
75%, max. 9 behandelingen p.jr.
-
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar
Aanvullende verzekering:
Gecontracteerd:
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
Niet-gecontracteerd:
75%, max. 9 behandelingen p.jr.
-
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening
Aanvullende verzekering:
Gecontracteerd:
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
Niet-gecontracteerd:
75%, max. 9 behandelingen p.jr.
-
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening
Geen dekking
-
Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen
Aanvullende verzekering:
Gecontracteerd:
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
Niet-gecontracteerd:
75%, max. 9 behandelingen p.jr.
-
Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger
Geen dekking
-
Oefentherapie bij knie- en heupartrose
Aanvullende verzekering:
Gecontracteerd:
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
Niet-gecontracteerd:
75%, max. 9 behandelingen p.jr.
-
Oefentherapie bij axiale spondyloartritis
Geen dekking
-
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
Aanvullende verzekering:
Gecontracteerd:
100%, max. 9 behandelingen p.jr.
Niet-gecontracteerd:
75%, max. 9 behandelingen p.jr.
-
Fysio- en oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
Geen dekking
-
Valpreventie
Geen dekking
-
(Extra) fysiotherapie na een ongeval
Geen dekking
-
Fysiotherapie meenemen
Geen dekking
-
Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten
Geen dekking
-
Fysiotherapie app
Geen dekking
-
-
Ergotherapie
Aanvullende verzekering:
ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.
-
Diëtetiek
Geen dekking
-
Gewichtsconsulent
Aanvullende verzekering:
voedingsadvies: 100%, max. € 200,- p.jr.
-
Orthoptische behandeling
Geen dekking
-
Podotherapie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 100,- p.jr. (door podotherapeut)
-
Podologie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 100,- p.jr. (door podoloog)
-
Logopedie
Geen dekking
-
Dyslexiebehandelingen
Geen dekking
-
Stottertherapie
Geen dekking
-
Adem- en ontspanningstherapie
Geen dekking
-
Zorg bij hormonale klachten
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p. jr.
-
Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's)
Aanvullende verzekering:
Zie vergoeding Basisverzekering
-
Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen)
Geen dekking
-
Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
Geen dekking
-
-
Acnetherapie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr.
-
Camouflagetherapie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 100,- eenmalig (incl. camouflagemiddelen)
-
Elektrische / laserepilatie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- eenmalig (bij overmatige haargroei in het gelaat)
-
Vaat- en/of pigmentbehandeling
Geen dekking
-
Psoriasis UVB (lichtbak)therapie
Geen dekking
-
Bindweefselmassage
Geen dekking
-
Periostmassage
Geen dekking
-
Pedicure
Geen dekking
-
-
Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
-
Consultatie en diagnostiek
Geen dekking
-
Maken en beoordelen foto
Geen dekking
-
Preventieve mondzorg
Geen dekking
-
-
Verdoving door middel van roesje
Geen dekking
-
-
Wortelkanaalbehandeling
Geen dekking
-
Kronen en bruggen
Geen dekking
-
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
Geen dekking
-
-
Kunstgebit
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)
-
Partiële prothetische voorzieningen
Geen dekking
-
Tandvleesbehandeling / parodontologie
Geen dekking
-
Implantaten / implantologie
Geen dekking
-
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
Geen dekking
-
(Extra) tandartsdekking na een ongeval
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 10.000,- p. ongeval
-
In een Wlz instelling
Geen dekking
-
Tandheelkundige hulp tot 18 jaar
-
Consultatie en diagnostiek
Geen dekking
-
Maken en beoordelen foto
Geen dekking
-
Preventieve mondzorg
Geen dekking
-
-
Verdoving door middel van roesje
Geen dekking
-
-
Wortelkanaalbehandeling
Geen dekking
-
Kronen en bruggen
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 500,- p.jr.
-
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
Geen dekking
-
-
Prothetische voorzieningen / kunstgebit
Geen dekking
-
Tandvleesbehandeling / parodontologie
Geen dekking
-
Implantaten / implantologie
Geen dekking
-
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
Geen dekking
-
(Extra) tandartsdekking na een ongeval
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 10.000,- p. ongeval
-
In een Wlz instelling
Geen dekking
-
-
Orthodontie tot 18 jaar
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 1.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)
-
Orthodontie vanaf 18 jaar
Geen dekking
-
Zwangerschap en bevalling
-
Consultatiebureau
Geen dekking
-
Geboorte / adoptie-uitkering
Aanvullende verzekering:
kraamzorg of instructie bij adoptie: max. 3 dagen, max. 3 uur p. dag
-
-
Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak)
Geen dekking
-
Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak)
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- (vergoeding eigen bijdrage)
-
Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- (vergoeding eigen bijdrage)
-
Uitgestelde / aanvulling kraamzorg
Aanvullende verzekering:
extra kraamzorg: 100%, max. 5 dagen, max. 3 uur p. dag; kraamzorg na ziekenhuisopname: 100%, max. 15 uur
-
Couveuse nazorg
Aanvullende verzekering:
100%, max. 15 uur
-
Kraampakket
Aanvullende verzekering:
100%
-
Prenatale screening
Geen dekking
-
Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen)
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr.
-
Borstkolf
Geen dekking
-
-
Echoscopisch onderzoek
Geen dekking
-
Klinische bevalling (medische noodzaak)
Geen dekking
-
Poliklinische bevalling (medische noodzaak)
Geen dekking
-
Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak)
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- (vergoeding eigen bijdrage)
-
Thuisbevalling
Geen dekking
-
Vruchtbaarheidsbehandelingen
-
Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI)
Geen dekking
-
Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen
Geen dekking
-
Alternatieve geneeswijzen
-
Behandelingen alternatief genezer
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Geneesmiddelen alternatief genezer
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 250,- p.jr.
-
Acupunctuur
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Antroposofie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Chiropractie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Fytotherapie
Geen dekking
-
Homeopathie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
-
Manuele geneeskunde
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Moermantherapie
Geen dekking
-
Natuurgeneeskunde
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Neuraaltherapie
Geen dekking
-
Orthomanuele geneeskunde
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Orthomoleculaire geneeskunde
Geen dekking
-
Orthopedische geneeskunde
Geen dekking
-
Osteopathie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Overige psychische zorgverlening
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Podo-orthesiologie
Geen dekking
-
Shiatsutherapie
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.
-
Flebologie (alternatief genezer)
Geen dekking
-
Proctologie (alternatief genezer)
Geen dekking
-
Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen)
-
-
-
Hoortoestel
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
-
Allergeenvrije schoenen
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
-
Verbandschoenen
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
-
Orthopedisch schoeisel
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
-
Pruiken
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); andere hoofdbedekking: 100%, max. € 75,- p.jr.
-
Alarmeringsapparatuur
Aanvullende verzekering:
huur of koop: 100%, max. € 150,- p.jr.
-
Abonnementskosten alarmeringsapparatuur
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam
Geen dekking
-
(Mamma)borstprothese
Aanvullende verzekering:
aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)
-
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
-
Brace / spalken (kortdurend gebruik)
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 150,- p.jr.
-
Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog
Geen dekking
-
Hulphonden
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang
Geen dekking
-
Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn
Geen dekking
-
Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
Geen dekking
-
Inhalator (w.o. aerochamber)
Geen dekking
-
MRA (Snurkbeugel)
Geen dekking
-
Slaap Positie Trainer (SPT)
Geen dekking
-
Injectiespuiten en -pennen met toebehoren
Geen dekking
-
Elastische kousen en compressietherapie
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel
Geen dekking
-
Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken
Geen dekking
-
Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
Geen dekking
-
Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering)
Aanvullende verzekering:
geboorteTENS: 100%, max. 6 weken
-
Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren
Geen dekking
-
Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
Geen dekking
-
Loophulpmiddelen
Geen dekking
-
-
Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood)
Aanvullende verzekering:
100%, max. 12 mnd.
-
Epilepsie alarmering
Aanvullende verzekering:
100%
-
Plaswekker
Aanvullende verzekering:
huur: 100%, max. 4 maanden (eenmalig); koop: 100%
-
ADL-Hulpmiddelen
Geen dekking
-
Steunzolen
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 100,- p.jr.
-
Heupondersteuningsband / beschermer
Geen dekking
-
Iontoforese-apparaat
Geen dekking
-
Allergeenvrije en stofdichte hoezen
Geen dekking
-
Leesstandaard
Geen dekking
-
Steunpessarium
Geen dekking
-
Gehoorbescherming
Geen dekking
-
Probe
Geen dekking
-
Defibrilator
Geen dekking
-
-
Maximale verblijfsduur
Aanvullende verzekering:
365 dagen
-
Dekkingsgebied
Aanvullende verzekering:
Wereld
-
Hulpverlening door alarmcentrale
Aanvullende verzekering:
100%
-
Spoedeisende medische zorg
Aanvullende verzekering:
100% (aanvulling op de basisverzekering)
-
Spoedeisende behandeling tandarts
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 250,- p.jr.
-
Niet-spoedeisende medische zorg
Geen dekking
-
Medisch noodzakelijk ziekenvervoer
Aanvullende verzekering:
100% (aanvulling op de basisverzekering)
-
Reiskosten ziekenhuisbezoek
Geen dekking
-
Repatriëring bij ziekte / ongeval
Aanvullende verzekering:
100%
-
Repatriëring na overlijden
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 6.000,-
-
Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
Geen dekking
-
Begrafenis / crematie in het buitenland
Geen dekking
-
Medisch noodzakelijke medicijnen
Aanvullende verzekering:
100% (aanvulling op de basisverzekering)
-
Voorschot geneeskundige kosten
Geen dekking
-
Noodzakelijke telefoonkosten
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 350,- p.jr.
-
Opsporing / redding
Geen dekking
-
Organisatie toezending medicijnen
Aanvullende verzekering:
100%
-
Vaccinaties
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose
-
-
Anticonceptiva
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
-
Hormoonspiraal
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Koperspiraal
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Nuva-ring
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Implantaat
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Prikpil
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Pleister
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Pessarium
Aanvullende verzekering:
voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Vrouwencondoom
Geen dekking
-
Zelfzorg geneesmiddelen
Geen dekking
-
Geneesmiddelen bij allergie
Geen dekking
-
Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
Geen dekking
-
Geneesmiddelen tegen diarree
Geen dekking
-
Kalktabletten
Geen dekking
-
-
Laxeermiddelen
Geen dekking
-
Maagzuurremmers
Geen dekking
-
Voorgeschreven geneesmiddelen
-
Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg)
Geen dekking
-
Buiten Reglement Farmaceutische Zorg
Geen dekking
-
Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem)
Geen dekking
-
Dieetproducten en preparaten
Geen dekking
-
Antidepressiva
Geen dekking
-
Antistollingsmiddelen
Geen dekking
-
Cholesterolverlagende middelen
Geen dekking
-
Middelen voor erectiestoornissen
Geen dekking
-
Middelen voor slapeloosheid
Geen dekking
-
Middelen ter bevordering van de haargroei
Geen dekking
-
Slaap- en kalmeringsmiddelen
Geen dekking
-
Slijmoplossende middelen
Geen dekking
-
Bloeddrukverlagers
Geen dekking
-
Middelen bij ADHD
Geen dekking
-
Huisarts en ziekenhuiszorg
-
-
Consult door huisarts
Geen dekking
-
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Geen dekking
-
Hulp voor kinderen met overgewicht
Geen dekking
-
Laboratoriumonderzoek via huisarts
Geen dekking
-
Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf)
Geen dekking
-
Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen
Geen dekking
-
-
Logeerhuis
Aanvullende verzekering:
Algemeen: 100%, max. € 200,- p.jr.; Villa ExpertCare: 100%, max. € 200,- p.jr.
-
Poliklinische hulp
Geen dekking
-
Ziekenhuisopname
Geen dekking
-
Psychiatrische ziekenhuisopname
Geen dekking
-
Ziekenhuisopname Comfortdekking
Geen dekking
-
Zelfstandig behandelcentrum
Geen dekking
-
Reiskosten ziekenbezoek
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (met eigen vervoer: max. € 0,19 p.km.; met OV: 2e klasse)
-
Medisch-specialistische zorg
-
Plastische / cosmetische chirurgie
Geen dekking
-
Plaatsen van borst(mamma)prothesen
Geen dekking
-
Bovenooglidcorrectie
Geen dekking
-
Astmacentrum Davos
Geen dekking
-
Buikwandcorrectie
Geen dekking
-
Flapoorcorrectie
Geen dekking
-
Behandeling tegen snurken
Geen dekking
-
Transplantatie
Geen dekking
-
Sterilisatie
Aanvullende verzekering:
100%; zaadleiders: maximaal € 400,-; eileiders: maximaal € 1.250,-
-
Refertilisatie
Geen dekking
-
Besnijdenis
Geen dekking
-
Transgenderzorg
Geen dekking
-
Ooglaserbehandeling en lensimplantatie
Geen dekking
-
Kortingsregelingen ooglaserbehandeling
Geen dekking
-
Abortus
Geen dekking
-
Medisch specialistische revalidatie
Geen dekking
-
Geriatrische revalidatiezorg
Geen dekking
-
Zorg bij complex chronische longaandoeningen
Geen dekking
-
Audiologische hulp
Geen dekking
-
Erfelijkheidsonderzoek en advisering
Geen dekking
-
Dialyse
Geen dekking
-
Oncologische aandoeningen bij kinderen
Geen dekking
-
MammaPrint
Geen dekking
-
Mechanische beademing
Geen dekking
-
Trombosedienst
Geen dekking
-
Caissonziekte
Geen dekking
-
Second opinion
Geen dekking
-
Röntgenonderzoek
Geen dekking
-
Flebologie
Geen dekking
-
Proctologie
Geen dekking
-
Obesitasbehandeling
Geen dekking
-
Psoriasis (dag)behandeling
Geen dekking
-
Sportarts
Aanvullende verzekering:
Zie vergoeding Basisverzekering
-
-
Griepvaccinatie
Aanvullende verzekering:
100%, max. 1 x p.jr. (voor niet risicogroepen)
-
Hepatitis B vaccinatie
Geen dekking
-
Rode hond vaccinaties
Geen dekking
-
PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik
Geen dekking
-
Inentingen voor jonge kinderen
Geen dekking
-
Onderzoek naar stofwisselingsziekten
Geen dekking
-
Preventief medisch onderzoek (health check)
Aanvullende verzekering:
Zie vergoeding Basisverzekering
-
Baarmoederhalskankeronderzoek
Geen dekking
-
Borstkankeronderzoek
Geen dekking
-
Prostaatonderzoek
Geen dekking
-
Hart- en bloedvatenonderzoek
Geen dekking
-
Darmkankeronderzoek
Geen dekking
-
Cholesterolonderzoek
Geen dekking
-
Electrocardiogram
Geen dekking
-
Diabetesonderzoek
Geen dekking
-
-
Ziekenvervoer met eigen vervoer
Aanvullende verzekering:
100% (vergoeding eigen bijdrage); eigen vervoer: 100%, max. € 0,19 p.km.
-
Ziekenvervoer per openbaar vervoer
Aanvullende verzekering:
100% (vergoeding eigen bijdrage)
-
Ziekenvervoer per taxi
Aanvullende verzekering:
100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%
-
Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus
Aanvullende verzekering:
100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%
-
Ziekenvervoer per ambulance
Geen dekking
-
Ziekenvervoer per helicopter
Geen dekking
-
Verpleging, verzorging en begeleiding
-
Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen
-
Huishoudelijke verzorging
Geen dekking
-
Persoonlijke verzorging
Geen dekking
-
Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
Geen dekking
-
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Geen dekking
-
Begeleiding / dagbesteding
Geen dekking
-
Woningaanpassing
Geen dekking
-
Vervoersvoorzieningen
Geen dekking
-
Hulpmiddelen
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)
-
Mantelzorg vervangend
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 1.000,- p.jr.
-
Mantelzorgmakelaar of -coach
Aanvullende verzekering:
100%, max. 7 uur eenmaal per mantelverzorger
-
Mantelzorg cursus
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 150,- eenmalig
-
Terminale zorg / Hospice
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 30,- p.dag, € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
-
Kinderopvang
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- vanaf de 10e dag (voor kinderen tot 14 jaar)
-
Eigen bijdrage Wlz
Geen dekking
-
Herstel-, kuur- en vakantieoorden
-
Herstellingsoorden / zorghotels
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 500,- p.jr.
-
Psoriasis kuuroorden
Geen dekking
-
Reuma kuuroorden
Geen dekking
-
Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- p.jr. (tot 18 jaar)
-
Vakantiereizen voor zieken
Geen dekking
-
Cursussen en extra vergoedingen
-
Cursussen
Aanvullende verzekering:
Zie vergoeding Basisverzekering
-
Cursus slapen
Geen dekking
-
Cursus mentaal
Geen dekking
-
Cursus voeding
Geen dekking
-
Cursus bewegen
Geen dekking
-
Zwangerschapscursussen
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 200,- per zwangerschap
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Cursus patiëntenvereniging
Geen dekking
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Lidmaatschap patiëntenvereniging
Geen dekking
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Therapieën door patiëntenverenigingen
Geen dekking
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Stoppen met roken
Geen dekking
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Leefstijlprogramma
Aanvullende verzekering:
Zie vergoeding Basisverzekering
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Rechtsbijstandsverzekering
Geen dekking
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Reisverzekering
Geen dekking
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Ongevallenverzekering
Geen dekking
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Extra diensten
Aanvullende verzekering:
zorgeloos zwanger: 100%, max. € 200,- p.jr.; Screening voorafgaand aan behandelingen; Redressiehelm: 100%