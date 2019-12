Reviews van Nationale-Nederlanden zorgverzekering

Maarten M. 17 juni 2019







Nationale Nederlanden heeft een incassobureau naar mijn dementerende moeder gestuurd. De rekening was inderdaad niet betaald maar er zit niets menselijks bij. Een uur aan de lijn gehangen: je moet betalen. Word je woest en ga je reageren via internet krijg je webcare die gaat slijmenvia webcare maar er is maar 1 antwoord: We willen je helpen maar laten je en week wachten, zeggen dat het is opgelost maar INCASSO BLIJKT NOG OPEN TE STAAN EN GA JE BETALEN! En dat voor 2 dagen te laat! Hieruit blijkt ALLEEN GELD TELT, mijn moeder heeft jarenlang alleen maar betaalt. Zo zie je maar, bij Nationale Nederlanden ben je alleen een profitcenter en als je ziek bent en per ongeluk een rekening niet meer begrijpt slachten ze je om je geld. ONMENSELIJK! Ik weet 1 ding zeker, ik zal never nooit 1 product bij Nationale afnemen. Ik ben verdrietig, boos en gepijnigd door de onmenselijkheid. Geld telt... mens niet.

1 jaar bezig om mijn verzekering op te zeggen 13 maart 2019







Ik ben al een jaar bezig met van mijn levensverzekering af te komen. Elke keer als ik bel dan zijn ze een stap vergeten. Om een brief van ze te ontvangen waarin ik schriftelijk mag tekenen om mij polis te ontvangen, duurt volgens hen 4 weken. Het duurt 4 weken om mij een brief te sturen. En heel dood normaal vertellen ze mij dat ze het druk hebben. Ik ben dus nu 1 jaar elke maand nog aan het betalen voor een verzekering die ik al 1 jaar geleden niet meer wilde. Ze nemen je snel aan, maar je komt er nooit meer van hen af.

Lopach 18 maart 2018







Duimgewricht gebroken in het buitenland. Lokale arts zendt me met spoed naar een speciale sportkliniek. Diagnose wordt na mri-scan gesteld: onmiddellijke operatie. Zorgverzekeraar Delta Lloyd zegt geen betalingsgarantie af te geven aan deze prive-kliniek. Wel aan staatsziekenhuis 40 km verderop. Spoedeisende hulp aldaar deelt mee mij de komende drie dagen niet te kunnen opereren ivm "capaciteitsproblemen" en kunnen geen garantie geven voor de dagen erna ivm ernstiger medische ongevallen dan mijn gebroken duim. Duim wordt gefixeerd met gipsverband. Volgende dag opnieuw contact met Delta Lloyd. De pijn wordt steeds erger, hele hand zwelt op, is blauw en ik maak me ernstig zorgen en slaap slecht. Dit meld ik aan DL met de toevoeging dat ik in het op hun advies doorverwezen staatsziekenhuis niet geholpen kan worden. DL gaat opnieuw overleggen en weigeren op mijn voorgestelde alternatieve oplossing in te gaan; namelijk mij laten behandelen in de prive-kliniek. DL: geldbelang.

Jennifer 28 november 2017







Allereerst is de voorlichting door de klantenservice beneden pijl. Acht van de tien keer telefonisch verkeerde informatie. Dien je een klacht hierover in dan krijg je excuus maar er verbetert niets. Bovendien moet mijn man een hartoperatie ondergaan. Wachttijd Utrecht ruim 3 maanden. Cardioloog stelde voor mijn man tot die tijd op te nemen in het ziekenhuis. Ben gaan informeren en vond een snellere operatiemogelijkheid in Hasselt. Binnen 4 weken kon mijn man worden geopereerd. Dus veel minder kosten voor Delta Lloyd. Geen opnamekosten en de operatie stukken goedkoper. Nu las ik iets over reiskosten. Dus naar Delta Lloyd gebeld. Tot drie keer toe kreeg ik de informatie dat ik recht zou hebben op reiskosten. De vierde keer werd mij gezegd geen recht daarop te hebben. De laatste medewerker gaf aan een klacht in te dienen. Vond het te gek voor woorden. Vanmiddag werd ik teruggebeld. Nee mevrouw”regels zijn regels” . “ Het is uw keus om de operatie in Belgie te laten plaatsvinden.

Lecoq 26 juli 2017







