Hoe werkt een naturapolis?

Zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgverleners. Bij de selectie van zorgverleners kijkt een zorgverzekeraar niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit. Als je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met je arts of behandelaar, krijg je de zorgkosten vaak volledig vergoed.

Zelf meebetalen aan niet-gecontracteerde zorg

Bij een naturapolis kun je meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doe je dat niet, dan krijg je te maken met vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg. Je moet dan een deel van de rekening zelf betalen. De hoogte van dat percentage hangt af van de zorgverzekeraar en zorgverzekering die je hebt.

Vraag dus vooraf aan je behandelaar of deze een contract heeft met je zorgverzekeraar. En of je de juiste polis hebt. Informeer ook bij je zorgverzekeraar of die de zorg vergoedt met het pakket dat je hebt afgesloten.

Verschil tussen natura- en combinatiepolis

Bij een combinatiepolis geldt dat voor sommige zorgsoorten recht is op zorg (zoals bij de naturapolis) en dat je voor andere zorg zelf je behandelaar kunt kiezen. In de polisvoorwaarden staat voor welke zorg dit is.

Ga je met een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaal je een deel van de rekening zelf.

Selectieve naturapolissen

Naast de normale naturapolissen zijn er ook 'selectieve naturapolissen'. Deze polissen hebben beperkte vergoedingen en voorwaarden vergeleken met normale naturaverzekeringen. Maar de beperking in vrije keuze voor ziekenhuizen, zoals bij de budgetpolissen geldt hier niet.