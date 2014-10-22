Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:14 november 2025
Zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgverleners. Bij de selectie van zorgverleners kijkt een zorgverzekeraar niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit. Als je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met je arts of behandelaar, krijg je de zorgkosten vaak volledig vergoed.
Bij een naturapolis kun je meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doe je dat niet, dan krijg je te maken met vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg. Je moet dan een deel van de rekening zelf betalen. De hoogte van dat percentage hangt af van de zorgverzekeraar en zorgverzekering die je hebt.
Vraag dus vooraf aan je behandelaar of deze een contract heeft met je zorgverzekeraar. En of je de juiste polis hebt. Informeer ook bij je zorgverzekeraar of die de zorg vergoedt met het pakket dat je hebt afgesloten.
Naast de normale naturapolissen zijn er ook 'selectieve naturapolissen'. Deze polissen hebben beperkte vergoedingen en voorwaarden vergeleken met normale naturaverzekeringen. Maar de beperking in vrije keuze voor ziekenhuizen, zoals bij de budgetpolissen geldt hier niet.