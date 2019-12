Zorgverzekering gezin

Een goede zorgverzekering voor ieder gezinslid, hoe regel je dat? Plus tips over het meeverzekeren van je kinderen.

Eén zorgverzekering voor het hele gezin?

De meeste gezinnen kiezen voor 1 zorgverzekeraar voor het hele gezin. Dat is lekker overzichtelijk. Maar als je partner andere wensen heeft voor de zorgverzekering dan jij, is het geen gek idee om voor beiden een eigen zorgverzekering te kiezen. Zo voorkom je dat je jezelf of je partner over- of onderverzekert.

Lees meer over het kiezen van je zorgverzekering.

Gezinsuitbreiding

Een levensfase waarin het goed is nog extra te letten op je zorgverzekering is als je zwanger bent. Een bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis is deels voor eigen rekening en ook voor de kraamzorg betaal je een eigen bijdrage. De belangrijkste dekkingen om naar te kijken als je zwanger bent zijn:

vergoeding eigen bijdrage kraamzorg en ziekenhuisbevalling

vergoeding van fysiotherapie

een tandartsdekking

Kinderen meeverzekerd

Voor kinderen tot 18 jaar zit eigenlijk alle noodzakelijke zorg in het basispakket. Daarnaast zijn zij verzekerd voor de vergoedingen uit het aanvullende pakket van de ouder waarbij ze staan bijgeschreven. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor alternatieve geneeswijzen of een eigen bijdrage die voor medicijnen moet worden betaald. Het is dus verstandig kinderen mee te verzekeren op de polis van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende zorgverzekering. De belangrijkste dekkingen waar ouders met kinderen op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering zijn: orthodontie, een tandartsdekking en fysiotherapie.

