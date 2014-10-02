Zorgverzekering gezin

Partner meeverzekeren op zorgpolis?

Als jij en je partner dezelfde wensen voor een zorgverzekering hebben, is het geen probleem om je partner mee te verzekeren. Het scheelt wat administratie. Maar als je partner andere wensen heeft dan jij is het geen gek idee allebei een eigen zorgverzekering te nemen. Zo voorkom je dat je jezelf of je partner over- of onderverzekert.

Collectieve zorgverzekering

Wanneer 1 van beiden een collectieve zorgverzekering heeft, kun je de ander meestal meeverzekeren. Dit kan voordelig zijn, omdat de partner meeprofiteert van de voordelen.

Niet bij alle collectieve zorgverzekeringen kun je de partner meeverzekeren. Lees de polisvoorwaarden daarom goed. En wees je ervan bewust dat je met een collectieve verzekering niet altijd goedkoper uit bent dan met een standaardpolis.

Is gezinsleden meeverzekeren goedkoper?

Veel gezinnen kiezen voor 1 zorgverzekeraar voor het hele gezin. Dat is overzichtelijk en scheelt administratie wanneer je de zorgverzekering in 1 keer voor het hele gezin regelt. Het is niet goedkoper wanneer je iedereen apart verzekert. Voor kinderen geldt dat ze meeverzekerd worden met 1 van de ouders.

Lees meer over het kiezen van je zorgverzekering.

Gevolgen zorgtoeslag bij samenwonen

Als je een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Een tegemoetkoming voor de kosten voor je zorgverzekering.

Samenwonen heeft gevolgen voor je zorgtoeslag. Er wordt niet langer alleen naar je eigen salaris gekeken, maar ook naar dat van je partner. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Gezinsuitbreiding en zorgverzekering

Let extra goed op je zorgverzekering als je zwanger bent. Een bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis is deels voor eigen rekening. Ook voor de kraamzorg betaal je een eigen bijdrage. Dit zijn de belangrijkste dekkingen als je zwanger bent:

Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg en ziekenhuisbevalling.

Vergoeding van fysiotherapie.

Een tandartsdekking.

Kinderen meeverzekeren bij zorgverzekering

Voor kinderen tot 18 jaar zit eigenlijk alle noodzakelijke zorg in het basispakket. Ze zijn ook verzekerd voor de vergoedingen uit het aanvullende pakket van de ouder bij wie ze staan bijgeschreven. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor alternatieve geneeswijzen. Of een eigen bijdrage die voor medicijnen moet worden betaald.

Het is dus verstandig kinderen mee te verzekeren op de polis van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Meestal betaal je niets voor de aanvullende verzekering van je kind. Bij sommige verzekeraars moet je wel bijbetalen. De belangrijkste dekkingen waar ouders met kinderen op letten zijn:

Belangrijk: baby aanmelden bij je zorgverzekeraar

Meld je baby binnen 4 maanden na de geboorte aan bij je zorgverzekeraar. Als je dat vergeet, krijg je de zorgkosten voor je kind niet vergoed. Zodra je kind is aangemeld, geldt de verzekering met terugwerkende kracht vanaf het moment van geboorte.

Wat kost een zorgverzekering voor een gezin?

De kosten van een zorgverzekering voor een gezin, hangen af van verschillende factoren. Het hangt vooral van je zorgbehoefte. Heb je bijvoorbeeld veel zorg nodig uit de aanvullende verzekering? Dan is alleen een basisverzekering niet voldoende. Je kunt je premie berekenen in onze Vergelijker. Zo weet wat de beste zorgverzekering is voor je gezin.