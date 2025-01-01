Vergoeding zorgverzekering Kraamzorg

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Kraamzorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is kraamzorg?

Kraamzorg is de zorg na de bevalling. Je kunt deze zorg in het ziekenhuis, thuis of in een kraamhotel krijgen. Je krijgt hulp en tips voor de verzorging van de baby. Denk hierbij aan een voorlichting over borstvoeding.

Aanvullende verzekering voor kraamzorg

Het basispakket van de zorgverzekering geeft recht op medische zorg rond de bevalling. Er zijn echter ook kosten voor eigen rekening. Zo vergoedt de basisverzekering minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg vanaf de geboorte. Het hangt af van je situatie hoeveel uren je vergoed krijgt. Bovendien betaal je in 2026 een eigen bijdrage van €5,70 per uur voor de kraamzorg thuis. Bij verblijf in het ziekenhuis of in een geboortecentrum/kraamhotel betaal je €45 per dag (€22,50 voor moeder en €22,50 voor het kind) wanneer geen sprake van een medische indicatie is.

Wil je weten op hoeveel uur kraamzorg je recht hebt? Er is een Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Aan de hand van een aantal indicatoren wordt je recht op kraamzorg berekend.

Onder kraamzorg vallen de onderstaande kosten:

Een intake (thuis of telefonisch)

De inschrijving voor de kraamzorg

Partusassistentie (assistentie tijdens de bevalling)

Kraamzorg (per uur)

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor kraamzorg en/of een bevalling in het ziekenhuis? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.