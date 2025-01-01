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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Kraamzorg

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Kraamzorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is kraamzorg?

Kraamzorg is de zorg na de bevalling. Je kunt deze zorg in het ziekenhuis, thuis of in een kraamhotel krijgen. Je krijgt hulp en tips voor de verzorging van de baby. Denk hierbij aan een voorlichting over borstvoeding.

Aanvullende verzekering voor kraamzorg

Het basispakket van de zorgverzekering geeft recht op medische zorg rond de bevalling. Er zijn echter ook kosten voor eigen rekening. Zo vergoedt de basisverzekering minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg vanaf de geboorte. Het hangt af van je situatie hoeveel uren je vergoed krijgt. Bovendien betaal je in 2026 een eigen bijdrage van €5,70 per uur voor de kraamzorg thuis. Bij verblijf in het ziekenhuis of in een geboortecentrum/kraamhotel betaal je €45 per dag  (€22,50 voor moeder en €22,50 voor het kind) wanneer geen sprake van een medische indicatie is.

Wil je weten op hoeveel uur kraamzorg je recht hebt? Er is een Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Aan de hand van een aantal indicatoren wordt je recht op kraamzorg berekend.

Onder kraamzorg vallen de onderstaande kosten:

  • Een intake (thuis of telefonisch)
  • De inschrijving voor de kraamzorg
  • Partusassistentie (assistentie tijdens de bevalling)
  • Kraamzorg (per uur)  

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor kraamzorg en/of een bevalling in het ziekenhuis? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgBeter

100%, max. € 125,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. € 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 40,95

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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

75% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kraamzorg
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 27,35

Top

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kraamzorg
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

100%, max. €250,- p. zwangerschap (vergoeding eigen bijdrage)

€ 24,75

Largepolis

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Extra

80% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

50% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 10,00

AV Standaard

50% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 29,00

AV Top

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kraamzorg
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgBeter

100%, max. € 125,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. € 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

MeerZeker

100%, max. 24 uur (vergoeding eigen bijdrage)

€ 22,29

ZonderZorgen

100%, max. 24 uur (vergoeding eigen bijdrage)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kraamzorg
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. € 150,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 13,50

Extra

100%, max. € 200,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 31,50

Compleet

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

100%, max. € 200,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 27,25

Uitgebreid

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze extra

50%, max. € 125,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 10,65

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 250,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

60% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 27,00

Top

60% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

50% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 10,50

Standaard AV

50% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 28,50

Uitgebreide AV

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 125,- per bevalling (vergoeding eigen bijdrage)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 125,- per bevalling (vergoeding eigen bijdrage)

€ 26,00

Aanvullend Best

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 125,- per bevalling (vergoeding eigen bijdrage)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kraamzorg
Naar zorgvergelijker

VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kraamzorg
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Natura extra

50%, max. € 125,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 10,65

Plus

100%, max. € 250,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 24,46

Optimaal

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 50,48

Top

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kraamzorg
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100%, max. €125,- p. jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 75,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 75,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 28,05

AV Standaard Regio

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 100,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 100,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 262,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 262,- (vergoeding eigen bijdrage)

€ 73,00

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