Een ziektekostenverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. Maar welke soorten ziektekostenverzekeringen zijn er? En waar moet je aan denken bij het overstappen?

Overstappen van ziektekostenverzekering

De meeste mensen stappen over van ziektekostenverzekering vanwege een lagere premie of dekking die beter aansluit op hun wensen. Je kunt jaarlijks op 31 december overstappen.

Wil je overstappen, maar weet je nog niet weet naar welke ziektekostenverzekeraar? Zeg dan wel alvast uiterlijk 31 december je huidige ziektekostenverzekering op. Je kunt dan tot en met 31 januari een nieuwe verzekering afsluiten.

Soorten ziektekostenverzekeringen

Er zijn verschillende soorten ziektekostenverzekeringen. Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Voorbeelden van basisverzekeringen zijn de naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis en budgetpolis. Daarnaast kun je voor zorg die niet gedekt wordt door de basisverzekering een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten.

Premie

De inhoud van de basisverzekering is voor bijna alle ziektekostenverzekeraars gelijk. Deze is namelijk wettelijk vastgesteld. Toch hebben de basispolissen verschillende premies. Dit komt doordat ze verschillen in de keuzevrijheid van zorgverleners die zij bieden en de vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Elke volwassene heeft voor de ziektekostenverzekering een eigen risico van €385. Bovenop dit verplichte eigen risico, kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico om korting op je premie te krijgen.

Vergoedingen

Het is nuttig om je te verdiepen in de vergoedingen die een ziektekostenverzekering je biedt. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alle zorg. Je kunt daarom overwegen een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten.

Veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Wat betekent gecontracteerde zorg? Is een collectieve verzekering altijd goedkoper? En wanneer kom ik voor zorgtoeslag in aanmerking?

