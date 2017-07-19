Overstappen van ziektekostenverzekering

Veel mensen stappen over van ziektekostenverzekering. Vanwege een lagere premie of dekking die beter aansluit op hun wensen. Je kunt elk jaar op 31 december overstappen.

Wil je overstappen, maar weet je nog niet weet naar welke ziektekostenverzekeraar? Zeg dan wel alvast uiterlijk 31 december je huidige ziektekostenverzekering op. Je kunt dan tot en met 31 januari een nieuwe verzekering afsluiten.

Lees meer over:

Overstappen van ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering opzeggen

Hoe vind je de goedkoopste ziektekostenverzekering?

Via onze Zorgvergelijker vind je de goedkoopste ziektekostenverzekering die past bij jouw wensen en situatie. Vul in onze vergelijker je wensen in voor het eigen risico. En de gewenste dekking uit de aanvullende verzekering.

Je krijgt dan een overzicht van de zorgverzekeringen die het best bij jou passen. De goedkoopste polis vind je bovenaan.

Soorten ziektekostenverzekeringen

Er zijn verschillende soorten ziektekostenverzekeringen. Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Basisverzekeringen zijn de naturapolis en de combinatiepolis. Per 2026 zijn er geen budgetpolissen meer. Ook kun je voor zorg die niet vergoed wordt door de basisverzekering een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten.

Lees meer over:

Verschillende soorten ziektekostenverzekeringen.

Premie ziektekostenverzekering

De inhoud van de basisverzekering is voor bijna alle ziektekostenverzekeraars gelijk. Deze is namelijk wettelijk vastgesteld. Toch hebben de basispolissen verschillende premies. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze verschillen in keuzevrijheid voor zorgverleners. En ook kan de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg lager zijn.

Er is niet 1 voordeligste ziektekostenverzekering. Iedereen heeft namelijk andere zorgwensen. Benieuwd naar wat voor jou de voordeligste ziektekostenverzekering is? De Zorgvergelijker helpt je graag op weg. Doorloop de stappen. Daarna zie je de zorgverzekering die het beste bij je wensen aansluit.

Lees meer:

Ons premie-overzicht basisverzekeringen

Eigen risico

Elke volwassene heeft voor de ziektekostenverzekering een eigen risico van €385. Bovenop dit verplichte eigen risico, kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico in ruil voor korting op je premie.

Vergoedingen

Het is nuttig om je te verdiepen in de vergoedingen van een ziektekostenverzekering. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alle zorg. Je kunt daarom overwegen een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten.

Lees meer:

Overzicht vergoedingen uit de aanvullende verzekering

Veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Wat betekent gecontracteerde zorg? Is een collectieve verzekering altijd goedkoper? En wanneer kom ik voor zorgtoeslag in aanmerking?

Lees de antwoorden op deze vragen én meer op onze pagina veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering.