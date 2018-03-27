Fauve Panis Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:2 september 2025
Bij spoedeisende hulp kun je direct in het ziekenhuis terecht. Maar bij niet-acute, planbare zorg kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een wachtlijst. Er zijn afspraken over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Dit om extreem lange wachttijden te voorkomen. Deze afspraken noemen we Treeknormen. Voor ziekenhuiszorg gelden de volgende Treeknormen:
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Type wachttijd
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Maximale wachttijd
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Wachttijd voor eerste polikliniekbezoek
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4 weken
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Wachttijd voor diagnostiek
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4 weken
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Wachttijd voor een poliklinische behandeling
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6 weken
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Wachttijd voor een klinische behandeling
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7 weken
Zorgverleners zijn verplicht om patiënten te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar als de wachttijd langer is dan de Treeknorm. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht. Dat betekent dat je als patiënt op tijd kwalitatief goede zorg moet ontvangen. Bij lange wachttijden kun je je zorgverzekeraar daarom vragen om voor je te bemiddelen.
Met wachtlijstbemiddeling probeert de zorgverzekeraar eerder zorg voor de patiënt te regelen. Deze service is gratis. En de bemiddeling is beschikbaar voor behandelingen met wachttijden bínnen de Treeknorm.
Als verzekerde kun je telefonisch of digitaal wachtlijstbemiddeling aanvragen bij je verzekeraar. Bel je de verzekeraar met een verzoek tot wachtlijstbemiddeling? Dan brengt een zorgcoach of zorgadviseur tijdens een gesprek je situatie en wensen in kaart. Zo vraagt hij bijvoorbeeld wat je huidige wachttijd is en hoe ver je wilt reizen.
De zorgverzekeraar onderzoekt daarna de wachttijden in verschillende andere ziekenhuizen. Vaak krijg je binnen 2 werkdagen informatie over de mogelijkheden. Je beslist dan zelf of je behandeld wilt worden in 1 van de voorgestelde ziekenhuizen of klinieken.
Meestal wordt via wachtlijstbemiddeling de wachttijd voor zorg in het oorspronkelijke ziekenhuis niet verkort. Soms checkt een verzekeraar bij jouw ziekenhuis of er eerder plek is door een uitgevallen afspraak. Maar het uitgangspunt is dat er gezocht wordt naar een ander ziekenhuis.
Met wachtlijstbemiddeling kun je soms weken eerder aan de beurt zijn voor je ziekenhuisbehandeling. Maar het is niet voor iedereen een oplossing. Wie een sterke voorkeur heeft voor een ziekenhuis of specialist, staat niet te springen om een behandeling bij een ander voort te zetten.
Andere zaken om rekening mee te houden bij het aanvragen van wachtlijstbemiddeling: