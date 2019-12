Een ziekenhuisbehandeling is meestal niet iets om naar uit te kijken. Maar als het dan toch nodig is, dan wil je er geen maanden op moeten wachten. Zorgverzekeraars kunnen uitkomst bieden met wachtlijstbemiddeling.

Treeknormen ziekenhuis

Bij spoedeisende hulp kun je direct in het ziekenhuis terecht. Maar bij niet-acute, planbare zorg kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een wachtlijst. Om de wachttijden niet de spuigaten uit te laten lopen, zijn er in 2000 afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Treeknormen noemen we die. Voor ziekenhuiszorg gelden de volgende Treeknormen:

Type wachttijd Maximale wachttijd Wachttijd voor eerste polikliniekbezoek 4 weken Wachttijd voor diagnostiek 4 weken Wachttijd voor een poliklinische behandeling 6 weken Wachttijd voor een klinische behandeling 7 weken



Sinds 1 januari 2018 zijn zorgverleners verplicht om de patiënt te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar, als de wachttijd langer is dan de Treeknorm. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat je als patiënt tijdig kwalitatief goede zorg ontvangt. En dus kun je bij lange wachttijden de zorgverzekeraar vragen om voor je te bemiddelen.

Hoe werkt wachtlijstbemiddeling?

Bij wachtlijstbemiddeling probeert de zorgverzekeraar te regelen dat de patiënt eerder de gewenste zorg ontvangt. Deze service is gratis en is soms ook beschikbaar voor behandelingen met wachttijden bínnen de Treeknorm.

Als verzekerde kun je telefonisch of digitaal wachtlijstbemiddeling aanvragen bij je verzekeraar. Bel je de verzekeraar met een verzoek tot wachtlijstbemiddeling, dan zal een zogenoemde zorgcoach of zorgadviseur tijdens een gesprek je situatie en wensen in kaart brengen. Zo zal hij bijvoorbeeld vragen naar de huidige wachttijd en hoe ver je bereid bent te reizen.

De zorgverzekeraar gaat vervolgens de wachttijden voor de benodigde zorg in verschillende ziekenhuizen na. In de meeste gevallen word je binnen 2 werkdagen geïnformeerd over de mogelijkheden. Je beslist vervolgens zelf of je inderdaad behandeld wilt worden in één van de voorgestelde ziekenhuizen of klinieken.

Bedenk wel dat wachtlijstbemiddeling de wachttijd voor zorg in het oorspronkelijke ziekenhuis meestal niet verkort. Soms gaat een verzekeraar bij het oorspronkelijke ziekenhuis na of er door een uitgevallen afspraak eerder plek is, maar het uitgangspunt is dat er gezocht wordt naar een ander ziekenhuis.

Haken en ogen

Met wachtlijstbemiddeling kun je soms weken eerder aan de beurt zijn voor je ziekenhuisbehandeling. Maar het is niet voor iedereen een oplossing. Wie een sterke voorkeur voor een ziekenhuis of specialist heeft, staat niet te springen om een behandeling bij een ander voort te zetten. Andere zaken om rekening mee te houden bij het aanvragen van wachtlijstbemiddeling:

Bedenk dat een behandeling in een ander ziekenhuis vaak gepaard gaat met een langere reistijd en extra reiskosten.

Houd er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor de overdracht van je medische gegevens. De zorgverzekeraar kan dit vanwege privacywetgeving niet voor je doen.

Je hebt voor de behandeling in het nieuwe ziekenhuis een verwijzing van je huisarts of huidige medisch specialist nodig.

Bekijk goed of wachtlijstbemiddeling genoeg voordeel oplevert. Het kan voorkomen dat je voor een operatie in een ander ziekenhuis bepaalde onderzoeken opnieuw moet ondergaan. Dat neemt natuurlijk ook weer de nodige tijd in beslag.

Tips bij lange wachttijden

Wil je eerder geholpen worden in het ziekenhuis van je keuze? Vraag het ziekenhuis je te informeren als er een behandeling uitvalt en er een plek vrijkomt.

Een overzicht van de wachttijden per specialisme in Nederlandse ziekenhuizen staat op de website van Volksgezondheidenzorg.info. De wachttijden worden om de maand geactualiseerd. Voor de meest recente wachttijden kun je het beste de websites van de ziekenhuizen raadplegen.

Zijn de wachttijden in heel Nederland erg lang, overweeg dan uit te wijken naar het buitenland. In België bijvoorbeeld zijn de wachttijden minder lang. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de voorwaarden voor vergoeding van geplande zorg in het buitenland.

