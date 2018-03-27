Treeknormen ziekenhuis

Bij spoedeisende hulp kun je direct in het ziekenhuis terecht. Maar bij niet-acute, planbare zorg kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een wachtlijst. Er zijn afspraken over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Dit om extreem lange wachttijden te voorkomen. Deze afspraken noemen we Treeknormen. Voor ziekenhuiszorg gelden de volgende Treeknormen:

Type wachttijd Maximale wachttijd Wachttijd voor eerste polikliniekbezoek 4 weken Wachttijd voor diagnostiek 4 weken Wachttijd voor een poliklinische behandeling 6 weken Wachttijd voor een klinische behandeling 7 weken

Zorgverleners zijn verplicht om patiënten te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar als de wachttijd langer is dan de Treeknorm. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht. Dat betekent dat je als patiënt op tijd kwalitatief goede zorg moet ontvangen. Bij lange wachttijden kun je je zorgverzekeraar daarom vragen om voor je te bemiddelen.

Hoe werkt wachtlijstbemiddeling?

Met wachtlijstbemiddeling probeert de zorgverzekeraar eerder zorg voor de patiënt te regelen. Deze service is gratis. En de bemiddeling is beschikbaar voor behandelingen met wachttijden bínnen de Treeknorm.

Aanvragen wachttijdbemiddeling

Als verzekerde kun je telefonisch of digitaal wachtlijstbemiddeling aanvragen bij je verzekeraar. Bel je de verzekeraar met een verzoek tot wachtlijstbemiddeling? Dan brengt een zorgcoach of zorgadviseur tijdens een gesprek je situatie en wensen in kaart. Zo vraagt hij bijvoorbeeld wat je huidige wachttijd is en hoe ver je wilt reizen.

Mogelijkheden in andere ziekenhuizen

De zorgverzekeraar onderzoekt daarna de wachttijden in verschillende andere ziekenhuizen. Vaak krijg je binnen 2 werkdagen informatie over de mogelijkheden. Je beslist dan zelf of je behandeld wilt worden in 1 van de voorgestelde ziekenhuizen of klinieken.

Meestal wordt via wachtlijstbemiddeling de wachttijd voor zorg in het oorspronkelijke ziekenhuis niet verkort. Soms checkt een verzekeraar bij jouw ziekenhuis of er eerder plek is door een uitgevallen afspraak. Maar het uitgangspunt is dat er gezocht wordt naar een ander ziekenhuis.

Haken en ogen aan wachtlijstbemiddeling

Met wachtlijstbemiddeling kun je soms weken eerder aan de beurt zijn voor je ziekenhuisbehandeling. Maar het is niet voor iedereen een oplossing. Wie een sterke voorkeur heeft voor een ziekenhuis of specialist, staat niet te springen om een behandeling bij een ander voort te zetten.

Andere zaken om rekening mee te houden bij het aanvragen van wachtlijstbemiddeling:

Bedenk dat een behandeling in een ander ziekenhuis vaak een langere reistijd betekent en extra reiskosten.

Houd er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor de overdracht van je medische gegevens. De zorgverzekeraar kan dit niet voor je doen vanwege privacywetgeving.

Je hebt voor de behandeling in het nieuwe ziekenhuis een verwijzing van je huisarts of huidige medisch specialist nodig.

Bekijk goed of wachtlijstbemiddeling je genoeg voordeel oplevert. Voor een operatie in een ander ziekenhuis moet je misschien opnieuw bepaalde onderzoeken ondergaan. Dat neemt ook tijd in beslag.

Tips bij lange wachttijden