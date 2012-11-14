Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:25 februari 2026
De regel is: als de basisverzekering een bepaalde behandeling vergoedt, dan mag deze behandeling ook in het buitenland plaatsvinden.
Volgens de Zorgverzekeringswet kun je namelijk voor elke behandeling in alle EU-landen terecht, als je:
De basiszorgverzekering biedt een wereldwijde dekking. Alleen worden de kosten voor zorg in het buitenland vergoed tot het tarief dat in Nederland normaal is. En kosten voor zorg in het buitenland zijn vaak hoger. Via een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering kun je extra dekking afsluiten voor kosten of behandelingen in het buitenland.
Lees meer over aanvullende zorgverzekering of reisverzekering.
Ga in de polisvoorwaarden van je verzekering na:
Je kunt dit ook navragen bij je verzekeraar.
Voor geplande zorg in het buitenland is vaak toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Soms duurt het weken voordat een verzekerde hoort of de zorgverzekeraar akkoord is. Sommigen nemen daarom het risico en laten zich behandelen voordat ze toestemming hebben. Dat kan uitlopen op een financieel drama.
Voor een aanvraag voor zorg in het buitenland, willen wij maximale termijnen voor de afhandeling. Zo kun je op basis van de kosten een doordachte keus maken. Zonder later voor financiële verrassingen komen te staan.
Ook vinden wij dat je de vrijheid moet hebben om naar het buitenland te gaan voor zorg. Maar je moet je wel bewust zijn van de gevolgen. Maak daarom vooraf afspraken over vergoedingen met de zorgverzekeraar. Leg deze afspraken schriftelijk vast.
De zorgverzekeraar beoordeelt de aanvraag voor de vergoeding van een medische ingreep in het buitenland. De zorgverzekeraar wil het volgende weten:
Je moet al een eerste consult bij de buitenlandse arts hebben gehad om je zorgverzekeraar om toestemming te kunnen vragen. Tijdens dat consult vraag je de arts om een indicatiestelling en een overzicht van de te verwachten kosten.
Je krijgt dit eerste consult vergoed op basis van de polisvoorwaarden. Vraag de verzekeraar vooraf welke vergoeding je voor zo'n eerste consult kunt verwachten.
Als de zorgverzekeraar toestemming geeft voor de behandeling ontvang je een S2-formulier. Tenminste, bij een behandeling binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. De zorgverlener kan met dit formulier de kosten van de behandeling direct bij de zorgverzekeraar declareren. Met een S2-formulier heb je recht op zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar je de zorg afneemt.
Verder vermeldt het formulier de naam van de patiënt en de duur van behandeling. En als die bekend is, staat ook de naam van het ziekenhuis er op. Een S2-formulier garandeert een behandeling door betrouwbare ziekenhuizen en specialisten.
Voor verdragslanden bestaat een vergelijkbaar formulier.
Verzekeraars maken verschil tussen landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en verdragslanden. Verdragslanden zijn landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over medische zorg.
De zorgverzekeraar verrekent de kosten altijd met je eigen risico. Dit bedrag ben je dus altijd kwijt.
Een ingreep in een niet-gecontracteerd ziekenhuis krijg je meestal maar deels vergoed. Je loopt dan altijd het risico van onverwachte extra kosten, bijvoorbeeld als er complicaties optreden. Verzekeraars calculeren deze in bij operaties in gecontracteerde ziekenhuizen. Maar niet bij niet-gecontracteerde zorg.
Ga je naar het buitenland voor een medische behandeling? Ga na welke route je moet volgen:
Bij een opname in een buitenlands ziekenhuis loop je volgens het RIVM meer risico op besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA (resistent tegen antibiotica). Dit geldt vooral bij operaties waarbij een katheter of een infuus wordt geplaatst. Na verblijf in een buitenlands ziekenhuis worden patiënten bij opname in Nederland daarom eerst geïsoleerd verpleegd.
Niet alle geneeskundige zorg in het buitenland kun je plannen. Denk aan de zorg die je nodig hebt na een voedselvergiftiging of een gebroken been op vakantie. Voor deze spoedeisende hulp in het buitenland bestaat vergoeding uit de basisverzekering. De kosten voor zorg in het buitenland worden vergoed tot het tarief dat in Nederland normaal is. Er zit wel een maximum aan.
Voor de meerkosten kun je je verzekeren via een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking of een reisverzekering met geneeskundige dekking. Lees meer over spoedeisende hulp in het buitenland op onze pagina Zorgverzekering buitenland.