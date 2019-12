Reisverzekering: dekking medische kosten buitenland

Is het verstandig om medische zorg in het buitenland te verzekeren via een reisverzekering? Of is een basisverzekering voldoende als je op vakantie gaat?

Zorgverzekering

Met de zorgverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt of heel erg ziek wordt, worden de ziekenhuiskosten vergoed. De zorgverzekeraar gaat daarbij uit van wat de behandeling in Nederland kost. Dat kan betekenen dat je in dure landen, zoals de Verenigde Staten, flink moet bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn daar veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn de zorgkosten veel hoger.

Privéklinieken

Een ander fenomeen is dat toeristen nogal eens in een privékliniek belanden in plaats van in een staatsziekenhuis. De kosten van privéklinieken liggen veel hoger. Dit komt voor in onder andere Griekenland en Spanje en bepaalde skigebieden in Oostenrijk. De kosten bovenop het Nederlandse tarief zijn ook dan voor eigen rekening.

Extra verzekering nodig

Je kunt jezelf op 2 manieren goed verzekeren voor onverwachte medische kosten in het buitenland.

Wie betaalt wat?

De alarmcentrale die je het eerst benadert, of dat nou die van de zorg- of reisverzekeraar is, regelt de hulpverlening en afhandeling van de kosten. De verzekeraars bepalen achteraf wie de kosten betaalt. Zo heb je maar 1 aanspreekpunt.

Dit hebben de reis- en zorgverzekeraars vastgelegd in het convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen. Zo willen ze voorkomen dat klanten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Naast enkele kleinere reisverzekeraars heeft alleen zorgverzekeraar Menzis het convenant niet ondertekend.

Europese gezondheidskaart (EHIC)

De kosten voor zorg in het buitenland kunnen snel oplopen en het is vervelend als je dit allemaal moet voorschieten. Een Europese gezondheidskaart biedt uitkomst. Met zo'n European Health Insurance Card (EHIC) hoef je in het buitenland de rekening niet voor te schieten. Bij veel zorgverzekeraars staat de EHIC op de achterzijde van de zorgpas. Je hoeft dan geen aparte kaart aan te vragen.

In andere gevallen kun je de EHIC gratis aanvragen via de zorgverzekeraar. Verzekerden van Anderzorg, CZ, Menzis, Nationale-Nederlanden en Ohra kunnen ook terecht op ehic.nl. Afhankelijk van de verzekeraar kan het 2 tot 8 werkdagen duren voordat je de pas in huis hebt.

Veelgestelde vragen

Wat moet je weten over de Europese gezondheidskaart voordat je op reis gaat? Wij zetten de belangrijkse vragen voor je op een rij.

