Reisverzekering: dekking medische kosten buitenland

Zorgverzekering

Met de zorgverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt of heel erg ziek wordt, krijg je de ziekenhuiskosten vergoed. De zorgverzekeraar gaat daarbij uit van wat de behandeling in Nederland kost.

Dat kan betekenen dat je in dure landen, zoals de Verenigde Staten, flink moet bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn daar veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn de zorgkosten veel hoger.

Privéklinieken

Een ander verschijnsel is dat toeristen nogal eens in een privékliniek terechtkomen in plaats van in een staatsziekenhuis. De kosten van privéklinieken zijn veel hoger. Dit gebeurt onder andere in Griekenland en Spanje en bepaalde skigebieden in Oostenrijk of Zwitserland. De kosten bovenop het Nederlandse tarief betaal je zelf.

Gewond op de piste

Als je iets krijgt tijdens de wintersport, ben je ook nog niet zomaar in het ziekenhuis. Je moet met een banaan of in soms zelfs met een helicopter de berg af. Voor deze kosten heb je een aparte wintersportdekking nodig.

Extra verzekering nodig?

Je kunt jezelf op 2 manieren goed verzekeren voor onverwachte medische kosten in het buitenland.

Wie betaalt wat?

De alarmcentrale die je het eerst benadert, regelt de hulpverlening en afhandeling van de kosten. Dat kan die van de zorg- of reisverzekeraar zijn. De verzekeraars bepalen achteraf wie de kosten betaalt. Zo heb je maar 1 aanspreekpunt.

De reis- en zorgverzekeraars hebben dit vastgelegd in het convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen. Naast enkele kleinere reisverzekeraars hebben alleen zorgverzekeraar Menzis, DSW en Stad Holland het convenant niet ondertekend.

Europese gezondheidskaart (EHIC)

De kosten voor zorg in het buitenland kunnen snel oplopen. Het is vervelend als je dit allemaal moet voorschieten. Een Europese gezondheidskaart biedt uitkomst. Met zo'n European Health Insurance Card (EHIC) hoef je in het buitenland de rekening niet voor te schieten. Bij veel zorgverzekeraars staat een digitale versie van de EHIC in de app van je verzekeraar. Of in de online omgeving.

Liever een fysieke pas? Vaak staat de EHIC op de achterkant van je zorgpas. Je hoeft dan geen aparte kaart aan te vragen. In andere gevallen kun je de EHIC gratis aanvragen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de verzekeraar kan het 2 tot 8 werkdagen duren voordat je de pas in huis hebt.

Veelgestelde vragen

Wat moet je weten over de Europese gezondheidskaart voordat je op reis gaat? Wij zetten de belangrijkse vragen voor je op een rij.

Reizen buiten Europa (EHIC niet geldig)

Reis je naar een land buiten Europa? Verzeker medische kosten dan altijd mee op je reisverzekering of aanvullende zorgverzekering. De medische kosten kunnen in het buitenland een stuk hoger liggen. De basisverzekering vergoedt tot het Nederlandse tarief. Het bedrag daar bovenop verzeker je via je reisverzekering of aanvullende zorgverzekering. Repatriëring (vervoer terug naar Nederland bij ziekte, ongeval of overlijden) wordt ook niet vergoed door de basisverzekering.

Er is geen aparte zorgpas voor reizen buiten Europa. Naast de landen waar je EHIC geldig is, zijn er nog andere landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over zorgkosten:

Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije. Daar heb je een 111-formulier nodig. Met dit formulier heb je recht op noodzakelijke medische zorg zoals dat in de betreffende landen gebruikelijk is. Dit formulier is gratis. Je kunt hem meestal aanvragen bij de zorgverzekeraar. Heb je zo'n 111-formulier niet en geldt de EHIC niet? Bel dan met de alarmcentrale van je verzekeraar.

Australië en Argentinië (onder voorwaarden).

Ga je op reis? Neem altijd een kopie mee van je laatste polisbladen van de reis- en zorgverzekering voor belangrijke gegevens. En je (fysieke) zorgpas. Zet belangrijke telefoonnummers in je telefoon. Zoals van de alarmcentrale van je reis- of aanvullende zorgverzekering. Zeker als je geen (Europese) zorgpas hebt.