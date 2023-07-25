Doorlopende annuleringsverzekering afsluiten?

Je kunt een doorlopende annuleringsverzekering afsluiten als extra onderdeel van je doorlopende reisverzekering. Bij ongeveer de helft van de verzekeraars kun je ook een losse doorlopende annuleringsverzekering afsluiten.

In beide gevallen zijn alle privéreizen in binnen- en buitenland gedekt. Ook stedentrips en dagtrips buiten Nederland zijn in de meeste gevallen gedekt.

Bij een doorlopende annuleringsverzekering moet je alle verzekerden aanmelden. Dit kunnen ook ongehuwde kinderen zijn die bij een ex-partner wonen. Ook kinderen die voor hun studie uit huis wonen. Soms geldt een leeftijdsgrens.

Andere personen die niet op jouw adres wonen, kun je bijna nooit meeverzekeren. Heb je een lat-relatie? Dan sluiten jij en je partner allebei een eigen annuleringsverzekering af.

Wanneer kies je een kortlopende annuleringsverzekering?

Je kunt ook een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. Het voordeel is dat je per reis bekijkt of dit nodig is.

De premie van een kortlopende annuleringsverzekering ligt tussen de 4% en 7% van de reissom. De premie van een doorlopende annuleringsverzekering is een percentage van de verzekerde som.

Of een doorlopende of kortlopende annuleringsverzekering voor jouw beter is, hangt af van meerdere dingen .

Hoe vaak ga je per jaar op vakantie.

Boek je weekendjes weg of stedentrips.

Maak je verre reizen of blijf je dichter bij huis.

Een doorlopende annuleringsverzekering is al snel voordeliger als je 2 keer of vaker per jaar op vakantie gaat.

Let op: sluit op tijd af

Heb je nog geen annuleringsverzekering? Sluit deze dan op tijd af. Bij bijna alle verzekeraars moet je de annuleringsverzekering binnen 7 of 14 dagen na het boeken van de reis afsluiten. Dit hangt af van de voorwaarden van de verzekeraar.

Doe je dat niet? Dan ben je niet verzekerd. Of je bent maar voor een deel verzekerd. Alleen bij Unigarant en ANWB kan dit nog op een later moment.

Overstappen van verzekeraar

Heb je al een annuleringsverzekering en wil je overstappen naar een andere verzekeraar. Dan kan dat vaak ook als je al 1 of meerdere reizen hebt geboekt. Ook als dat langer dan 7 tot 14 dagen geleden is.

Bij de volgende verzekeraars kun je overstappen als je al langer geleden een reis hebt geboekt:

a.s.r.

Allianz Assistance

Allianz Direct

Anker

Centraal Beheer

De Goudse

FBTO

Interpolis

Univé

Vereniging Eigen Huis

Zevenwouden

ZLM

Bij ABN Amro, Hanse Merkur kun je overstappen tot 30 dagen voor vertrek. Bij LTA kan dit tot 14 dagen voor vertrek. Klaverblad beoordeelt per situatie of overstappen kan.

Let er wel op dat de verzekeringen op elkaar aansluiten. Is er al iets bekend waardoor de kans op annuleren groot is? Bijvoorbeeld een ernstig ziek familielid dat elk moment kan overlijden. Dan is dat niet verzekerd als je overstapt.

Wat is goedkoper?

Maak je wat duurdere reizen. Of ga je meerdere keren per jaar op vakantie? Dan kost een kortlopende annuleringsdekking je veel meer dan een doorlopende dekking.

Vuistregel

Boek je 1 keer per jaar een niet al te dure reis? Dan is een kortlopende annuleringsverzekering meestal goedkoper.

Als vuistregel geldt dit:

Als alleenstaande bij een reis tot ongeveer €1000.

Als stel tot €1800.

Als gezin met 2 kinderen tot €2000.

Standaard, luxe of allrisk-annuleringsverzekering

Sommige maatschappijen bieden behalve een standaarddekking, ook een luxe-annuleringsdekking of allrisk-dekking. Je betaal dan meer premie.

Redenen annuleren reis

Kan je geboekte vakantie niet doorgaan door persoonlijke en onverwachte omstandigheden? Dan vergoedt een annuleringsverzekering de reissom voor een deel of helemaal. Dit geldt ook als je je reis moet afbreken.

De gebeurtenis moet wel in de voorwaarden staan. Ook moet je zo snel mogelijk annuleren. Of binnen de termijn in de voorwaarden. Bijvoorbeeld binnen 3 dagen nadat je weet dat je moet annuleren.

Deze redenen vallen standaard onder de dekking van een annuleringsverzekering:

Ernstige ziekte of overlijden van jezelf of een andere medeverzekerde op de polis. Of van jullie naasten (eerste- en tweedegraads familie).

Let op: je verzekeraar kan vragen om een doktersverklaring. De (huis)arts die je behandelt, kan die niet afgeven. De Artsenfederantie KNMG geeft dit aan.

De meeste verzekeraars vragen niet meer om een verklaring. Vraagt je verzekeraar daar toch om? Dan kun je dit doen:

Vraag aan de verzekeraar of je zelf een verklaring kunt maken. Controleer of de verzekeraar een standaardvragenlijst heeft die je kunt invullen. Vraag of de uitslag van die testen genoeg is. Bijvoorbeeld testen van je huisarts of het ziekenhuis.

Onvrijwillige werkloosheid. Als je ontslagen wordt bij een vaste aanstelling.

Verbroken relatie. De relatie moet wel officieel zijn ontbonden.

Nieuwe baan (als je werkloos was).

Onverwachte medische ingreep.

Zwangerschapscomplicaties.

Opname in het ziekenhuis tijdens de reis.

Bij meerdere verzekeraars is er ook annuleringsdekking voor:

Een nieuwe vaste baan.

Het onverwachts niet krijgen van een visum dat nodig is.

Het niet kunnen krijgen van voor de reis verplichte inentingen om medische redenen.

Vertraging van openbaar vervoer (vliegtuig, bus, trein, boot) van 8 uur of langer.

Een ernstig ongeval, ziekte of overlijden van je hond, kat of paard binnen 7 (of 14) dagen voor vertrek.

Bij goedkope reizen kun je overwegen het annuleringsrisico zelf te dragen. Bij dure, verre reizen is een annuleringsverzekering wel verstandig. Kies dan het liefst een verzekering met een hoge maximale vergoeding.

Groep en annuleren

Ga je met een groep vrienden of bekenden op vakantie? En wil je annuleringsdekking? Dan kun je terecht bij je doorlopende verzekeraar als je zelf annuleert met een verzekerde reden.

Valt er een reisgenoot uit door persoonlijke omstandigheden? En wil je de reis ook annuleren? Dan is er bij de meeste verzekeraars dekking op een eigen doorlopende reisverzekering. Dit geldt vrijwel altijd als je door de annulering van een reisgenoot alleenreizend wordt. Vaak moet je reisgenoot dan ook zelf een annuleringsverzekering hebben en de reis annuleren om een gedekte reden.

Ben je met een grotere groep, dan kun je niet altijd annuleren. Of er gelden extra voorwaarden. Let daar dus goed op als je wel 'samen uit, samen thuis' wilt reizen.

Kortlopende annuleringsdekking bij groepsreis

Als je een reis boekt, kun je vaak een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. Zo'n verzekering dekt alle personen die de reis boeken.

Kan 1 van de reizigers niet mee? En is de reden verzekerd? Dan vergoedt de verzekeraar de volledige annuleringskosten voor alle reizigers.

Je kunt ook een groepsannuleringsverzekering afsluiten voor grotere groepen (tot 100 personen). Maar de dekking is dan beperkter.

Je dekt het risico af dat de hele groepsreis moet worden geannuleerd. Bijvoorbeeld door het overlijden van een groepslid. Oorzaken die buiten de groep liggen zijn niet gedekt op deze polis. Bijvoorbeeld het overlijden van een vader of moeder van een groepslid.

Wel of geen annuleringsdekking?

Elke verzekeraar gaat anders om met de dekking van bepaalde gebeurtenissen. We zetten de meest voorkomende situaties op een rij.

Standaard uitsluitingen

Er zijn standaard een aantal situaties uitgesloten van een annuleringsdekking:

Reisannulering omdat de reisorganisatie failliet gaat. Voor een compensatie moet de reisorganisatie aangesloten zijn bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Of dat zo is, kun je controleren via de site van het garantiefonds. Dit geldt alleen voor pakketreizen.

Tip: voor compensatie van een los vliegticket kun je eventueel terecht bij de creditcardmaatschappij. Betalingen kun je terugdraaien als een dienst of product niet geleverd wordt. Gaat de luchtvaartmaatschappij of het hotel failliet en heb je vooruit betaald? Dan kun je via de creditcardmaatschappij je geld terugvragen.

Voorziene omstandigheden, zoals al dreigend ontslag of niet-plotseling overlijden.

Slecht weer, overstromingen, bosbranden of politieke onrust zijn meestal geen geldige annuleringsredenen. Bij calamiteiten, zoals natuurgeweld en onlusten, kun je soms wel terecht bij het Calamiteitenfonds.

Annuleren bij de reisorganisatie

Wil je je reis annuleren? En heb je geen dekking op je annuleringsverzekering? Check dan altijd de annuleringsvoorwaarden van je geboekte reis.

Met een beetje geluk ben je niet je hele reissom kwijt. Bij de meeste reisorganisaties met ANVR-voorwaarden betaal je maar een deel van de reissom. Hoe hoog dit deel is, hangt af van het moment waarop je annuleert. Zie de ANVR reizigersvoorwaarden (artikel 9.2).

Maximumvergoedingen annuleringsverzekering

De maximale vergoedingen van doorlopende annuleringsverzekeringen lopen uiteen van €1500 tot €20.000 per persoon per reis. Bekijk de tabel voor de maximaal verzekerde reissom per persoon en per jaar voor alle doorlopende annuleringsverzekeringen.

Annuleringsverzekering in onze vergelijker

Je kunt via onze Reisverzekering Vergelijker ook een annuleringsverzekering afsluiten. Dit doe je altijd samen met een doorlopende reisverzekering.

Tijdens het invullen van je gegevens kies je bij ‘Aanvullende dekkingen’ voor ‘Annulering’. Zo voeg je de dekking direct toe aan je verzekering.

Heb je al een vergelijking gemaakt? Dan kun je de annuleringsverzekering later alsnog toevoegen. Gebruik daarvoor de linkerbalk in de vergelijker.