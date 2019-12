Een annuleringsverzekering biedt dekking als je reis niet doorgaat of voortijdig moet worden afgebroken, bijvoorbeeld door ziekte, overlijden van een naaste, onvrijwille werkloosheid of een stukgelopen huwelijk. Je krijgt de reissom dan geheel of gedeeltelijk terug.

Kortlopend of doorlopende annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering kun je als aanvullende module bij de doorlopende reisverzekering afsluiten. Hiervoor betaal je extra premie. Je kunt ook los een doorlopende annuleringsverzekering afsluiten. In beide gevallen geldt dat alle niet-zakelijke reizen in binnen- en buitenland gedekt zijn. Dus ook een stedentripje met overnachting in Antwerpen. Dagtripjes zonder overnachting binnen Nederland zijn niet gedekt. Dagtripjes zonder overnachting buiten Nederland zijn standaard wel gedekt.

Je kunt ook een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. Voordeel hiervan is dat je per reis kunt afwegen of het nodig is. De premie van een kortlopende annuleringsverzekering ligt tussen de 5% en 7% van de reissom. De premie van een doorlopende annuleringsverzekering is een percentage van de verzekerde som: de maximale vergoeding die de verzekeraar uitkeert bij een gedekte gebeurtenis.

Wat is voordeliger?

Maak je graag wat duurdere reizen of ga je meerdere keren per jaar op vakantie, dan kost een kortlopende annuleringsdekking vaak het veelvoudige van een doorlopende variant. Boek je echter één keer per jaar een niet al te dure reis, dan is een kortlopende annuleringsverzekering meestal goedkoper. Als vuistregel geldt dit als alleenstaande bij een reis tot ongeveer €1000, als stel tot €1800 en als gezin met 2 kinderen tot €2000.

Standaard, luxe of allrisk annuleringsverzekering

Sommige maatschappijen bieden, naast de standaard-dekking, ook een 'luxe-annuleringsdekking' of Allriskdekking aan tegen meerpremie. Luxe-annulering houdt in dat je in geval van annulering de volledige reissom terugkrijgt, in plaats van een evenredig deel.

Allrisk-annulering is een zeer uitgebreide annuleringsdekking. Hierbij is iedere annuleringsreden gedekt die niet is voorzien en buiten de schuld van de verzekerde om is ontstaan. De enige verzekeraars die deze vorm aanbieden zijn Aegon en Europeesche. Laatstgenoemde keert bij een in de voorwaarden genoemde reden 100% uit van de annuleringskosten. Bij een andere reden is dit 75%.

Redenen annuleren reis

Een annuleringsverzekering betaalt de reissom deels of in zijn geheel terug wanneer de geboekte vakantie door persoonlijke en onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan. Dit geldt ook voor een reis die moet worden afgebroken. De betreffende gebeurtenis moet vermeld staan in de voorwaarden. Redenen die standaard onder de dekking van iedere annuleringsverzekering vallen zijn:

ernstige ziekte of overlijden van jezelf of je naasten (eerste- en tweedegraads familie)

onvrijwillige werkloosheid (ontslag bij een vaste aanstelling)

verbroken relatie (mits officieel ontbonden)

nieuwe baan (indien eerst werkloos)

onvoorziene medische ingreep

zwangerschapscomplicaties

ziekenhuisopname tijdens de reis

Vaak, maar wisselend per verzekeraar, is er ook annuleringsdekking vanwege:

een nieuwe vaste baan

onverwachts niet krijgen van een noodzakelijk visum

om medische redenen niet kunnen krijgen van voor de reis noodzakelijke inentingen

vertraging van openbaar vervoer (vliegtuig, bus, trein, boot) van 8 uur of langer

Bij goedkope reizen is het te overwegen het annuleringsrisico zelf te dragen. Bij dure, verre reizen is een annuleringsverzekering wel verstandig en dan het liefst een verzekering met een hoge maximumvergoeding.

Wel of geen annuleringsdekking?

Iedere verzekeraar gaat anders om met de dekking van bepaalde voorvallen. We zetten de meest voorkomende situaties op een rij.

Standaard uitsluitingen

Er zijn een aantal situaties standaard uitgesloten van een annuleringsdekking:

Reisannulering vanwege faillissement van de reisorganisatie. Voor een compensatie moet de reisorganisatie aangesloten zijn bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Dat kun je controleren via de site van het garantiefonds. Dit geldt alleen voor pakketreizen, voor compensatie van een los vliegticket bijvoorbeeld kun je eventueel terecht bij de creditcardmaatschappij.

Voorziene omstandigheden (zoals al dreigend ontslag of niet-plotseling overlijden).

Slecht weer, overstromingen, bosbranden of politieke onrust zijn meestal geen geldige annuleringsredenen. Bij calamiteiten zoals natuurgeweld en onlusten kan soms wel het Calamiteitenfonds worden aangesproken.

Maximumvergoedingen annuleringsverzekering

De maximumvergoedingen van doorlopende annuleringsverzekeringen lopen uiteen van €1500 tot €18.000 per persoon per reis. Klap de tabel uit voor de maximaal verzekerde reissom per persoon en per jaar voor alle doorlopende annuleringsverzekeringen.

Reisverzekeraar Verzekering Per persoon Per jaar a.s.r. Doorlopende Reis €3000 €12.000 ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering €3000 onbeperkt Aegon Doorlopende Reis Allrisk €2500 €5000 Aegon Doorlopende Reis Basis €1500 €4000 Allianz Doorlopende Reis Budget €3000 €15.000 Allianz Doorlopende Reis Comfort €3000 €15.000 Allianz Global Assistance Budget Doorlopende reisverzekering €3000 €15.000 Allianz Global Assistance Comfort Doorlopende reisverzekering €3000 €15.000 Allianz Global Assistance Premium Doorlopende reisverzekering €3000 €15.000 Anker Doorlopende Reisverzekering Premium €2500 €10.000 Anker Doorlopende Reisverzekering Standaard €2500 €10.000 ANWB Doorlopende Reisverzekering Compact €3000 onbeperkt ANWB Doorlopende Reisverzekering Compleet €3000 onbeperkt Aon Doorlopende Reisverzekering €3000 €12.000 Avéro Achmea Vrij op Reisverzekering €3500 €12.000 Centraal Beheer Doorlopende Reisverzekering €18.000 onbeperkt De Goudse Doorlopende Reisverzekering €2500 €8750 De Internationale Doorlopende Reisverzekering Europa €1500 €6000 De Internationale Doorlopende Reisverzekering Plus €1500 €6000 Ditzo Doorlopende reisverzekering €3000 €12.000 Europeesche Doorlopende reisverzekering Basis €3000 €12.000 Europeesche Doorlopende reisverzekering Comfort €3000 €12.000 Europeesche Doorlopende reisverzekering Optimaal €3000 €12.000 FBTO Doorlopende Reisverzekering €14.000 €14.000 HEMA Doorlopende reisverzekering €1500 €5000 ING Doorlopende ING Reisverzekering €1500 onbeperkt InShared Reisverzekering €2000 €6000 Interpolis Doorlopende Reis €4500 onbeperkt Klaverblad Doorlopende reisverzekering €3000 onbeperkt Nationale-Nederlanden Doorlopende reis €5000 onbeperkt nowGo Doorlopende Reisverzekering Europa €1500 €6000 nowGo Doorlopende Reisverzekering Plus €1500 €6000 OHRA Doorlopende reisverzekering €1500 onbeperkt Reaal Reisverzekering €2500 €10.000 SNS Doorlopende Reisverzekering Europa €1500 €6000 SNS Doorlopende Reisverzekering Plus €1500 €6000 Unigarant Doorlopende Reisverzekering Basis €3000 onbeperkt Unigarant Doorlopende Reisverzekering Uitgebreid €3000 onbeperkt Unigarant Simpelweg Doorlopende Reisverzekering €1500 onbeperkt Univé Doorlopende Reisverzekering €3000 €12.000 Vereniging Eigen Huis Reisverzekering €2500 €10.000 ZLM Doorlopende Reisverzekering €3000 €12000

Bron: MoneyView, peildatum: 27 november 2019

