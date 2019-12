Om te kunnen bepalen welke reisverzekering voor jou de beste voorwaarden en de gunstigste premie biedt, stellen we je een aantal vragen over jezelf en over de gewenste dekking. Wij proberen het aantal vragen altijd zo kort mogelijk te houden. Voor het gebruik van onze reisverzekeringenvergelijker vragen we je eerst enkele persoonlijke gegevens en vervolgens een aantal dekkingsgegevens in te vullen.

Persoonlijke gegevens

Voor de premieberekening van een doorlopende reisverzekering is het gewenste dekkingsgebied (Europa of wereldwijd) en het aantal gewenste verzekerden belangrijk. Dit aantal geef je aan door voor iedereen (jezelf, eventuele partner en kinderen) de geboortedatum in te vullen.

Geboortedatum en postcode

Bij bepaalde verzekeraars zijn kinderen soms gratis of tegen een lagere premie meeverzekerd. Om dit juist te kunnen berekenen, hebben we alle geboortedata nodig. We vragen ook naar de postcode, omdat verzekeraar ZLM alleen klanten accepteert in de provincies Zeeland en Noord-Brabant.

Dekkingsgegevens

De premie hangt verder af van de diverse dekkingsonderdelen. Je kunt hierbij aangeven of je deze wel of niet wilt meenemen in de premieberekening. We houden zo veel mogelijk rekening met je wensen, maar soms is een bepaalde dekking altijd onderdeel van de basisdekking of juist niet verkrijgbaar bij de betreffende aanbieder.

Hulpverlening is standaard gedekt en staat dus altijd op 'ja'.

is standaard gedekt en staat dus altijd op 'ja'. Contant geld kan soms naar keuze niet of tot een bepaald maximumbedrag worden meeverzekerd. We houden zo veel mogelijk rekening met het aangegeven maximumbedrag.

kan soms naar keuze niet of tot een bepaald maximumbedrag worden meeverzekerd. We houden zo veel mogelijk rekening met het aangegeven maximumbedrag. Het is tegenwoordig ook mogelijk om Annulering op te nemen als doorlopende dekking. Je hebt daarbij de keuze uit 'geen', een 'standaard' annulering of de 'luxe' variant. Die laatste vergoedt in geval van een voortijdig afgebroken vakantie de gehele reissom in plaats van alleen de niet-genoten vakantiedagen.

