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Reisverzekeringen vergelijken: welke gegevens hebben we nodig?

Welke reisverzekering heeft voor jou de beste voorwaarden en gunstigste premie? Om dit te kunnen bepalen stellen we je een aantal korte vragen over jezelf en over de gewenste dekking.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:23 februari 2026

Reisverzekeringen vergelijken gegevens

Voor het gebruik van onze reisverzekeringenvergelijker vragen we je enkele persoonlijke gegevens en een aantal dekkingsgegevens in te vullen. We proberen de vragen altijd zoveel mogelijk te beperken.

Persoonlijke gegevens

Voor de premieberekening van een doorlopende reisverzekering is het gewenste dekkingsgebied (Europa of wereldwijd) en het aantal gewenste verzekerden belangrijk.

Geboortedatum en postcode

Je geeft het aantal verzekerden door voor iedereen (jezelf, eventuele partner en kinderen). Je moet ook de geboortedatum invullen. Bij sommige reisverzekeraars kan de leeftijd van de verzekerde een rol spelen in de premieberekening. Zoals bij: Allianz Direct, ANWB, ASN, Centraal Beheer, FBTO, ING, De Internationale, Interpolis, Lancyr, Nationale-Nederlanden, Ohra en Vereniging Eigen Huis. Bij bepaalde verzekeraars zijn kinderen soms gratis of tegen een lagere premie meeverzekerd. 

We vragen ook naar de postcodeomdat verzekeraar ZLM alleen klanten accepteert in de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Je postcode heeft geen invloed op je premie. 

Dekkingsgegevens

De premie hangt verder af van de diverse dekkingsonderdelen. Je kunt hierbij aangeven of je deze wel of niet wilt meenemen in de premieberekening. We houden zo veel mogelijk rekening met je wensen. Maar soms is een bepaalde dekking altijd onderdeel van de basisdekking of juist niet verkrijgbaar bij de betreffende aanbieder.

  • Hulpverlening is standaard gedekt en staat dus altijd op 'ja'.
  • Medische kosten is bij een aantal verzekeraars standaard meeverzekerd. Maar vaak moet je die als aanvullende dekking verzekeren.
  • Je kunt annulering ook meenemen als doorlopende dekking op je reisverzekering. Een annuleringsdekking vergoedt (een deel van) de reissom als je je vakantie eerder moet afbreken of als je niet op reis kunt. In de vergelijker kies je de maximale reissom die je wilt verzekeren.

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