Voor het gebruik van onze reisverzekeringenvergelijker vragen we je enkele persoonlijke gegevens en een aantal dekkingsgegevens in te vullen. We proberen de vragen altijd zoveel mogelijk te beperken.

Persoonlijke gegevens

Voor de premieberekening van een doorlopende reisverzekering is het gewenste dekkingsgebied (Europa of wereldwijd) en het aantal gewenste verzekerden belangrijk.

Geboortedatum en postcode

Je geeft het aantal verzekerden door voor iedereen (jezelf, eventuele partner en kinderen). Je moet ook de geboortedatum invullen. Bij sommige reisverzekeraars kan de leeftijd van de verzekerde een rol spelen in de premieberekening. Zoals bij: Allianz Direct, ANWB, ASN, Centraal Beheer, FBTO, ING, De Internationale, Interpolis, Lancyr, Nationale-Nederlanden, Ohra en Vereniging Eigen Huis. Bij bepaalde verzekeraars zijn kinderen soms gratis of tegen een lagere premie meeverzekerd.

We vragen ook naar de postcode, omdat verzekeraar ZLM alleen klanten accepteert in de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Je postcode heeft geen invloed op je premie.

Dekkingsgegevens

De premie hangt verder af van de diverse dekkingsonderdelen. Je kunt hierbij aangeven of je deze wel of niet wilt meenemen in de premieberekening. We houden zo veel mogelijk rekening met je wensen. Maar soms is een bepaalde dekking altijd onderdeel van de basisdekking of juist niet verkrijgbaar bij de betreffende aanbieder.