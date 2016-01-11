Reisverzekering: welke dekking heb ik nodig?

Basisdekking

Met een standaard- of basisdekking krijg je noodhulp op reis. Zoals opsporings- en reddingsacties. En vervoer naar een ziekenhuis na een ongeluk. Ook een vervroegde terugreis naar Nederland (repatriëring), als dat nodig is. Dat kan nodig zijn om medische redenen. Of omdat er een familielid thuis ernstig ziek is of overlijdt. Ook kan het nodig zijn als je huis is afgebrand.

Dekkingen kiezen

Andere dekkingen kun je aanvullend afsluiten. Soms via modules, die je aan en uit kunt zetten. Welke modules en dekkingen je kiest hangt af van:

Je eigen wensen.

Andere verzekeringen die je al hebt.

Het soort reizen dat je maakt.

Reis je naar een land met hoge medische kosten. Bijvoorbeeld naar Oostenrijk of de Verenigde Staten? Dan kun je je daar extra voor verzekeren. Hoe meer modules je afsluit, hoe hoger de premie.

Modules aan- en uitzetten

Je kunt de reisverzekering bijna altijd tussendoor uitbreiden. Modules uitzetten in het eerste jaar kan niet bij elke verzekaars. Maar er zijn wel verzekeraars waar dat mogelijk is.

Extra modules afsluiten

Je zet extra modules naar wens aan en uit. Bijvoorbeeld annulering, bagage en medische kosten. Voor welke modules dit kan, verschilt per verzekeraar.

Bij sommige verzekeraars hoort werelddekking al standaard bij de verzekering. Bij een enkele verzekeraar geldt dat ook voor de wintersportdekking.

Door modules aan of uit te zetten, betaal je alleen voor wat je nodig hebt. Pas je verzekering op tijd aan als je weer op reis gaat. Controleer ook of je een dekking op tijd moet aanzetten. Zoals dat geldt voor annulering. Die moet je vaak binnen 7 tot 14 dagen na het boeken van je reis afsluiten.

Onvoorziene kosten

Veel onvoorziene kosten vallen onder de basisdekking. Dit is het belangrijkste deel van een reisverzekering.

Reisverzekeraars gebruiken verschillende namen voor dit deel:

Buitengewone kosten

Onvoorziene kosten

Persoonlijke hulpverlening

Hulpverlening

Noodhulp

Vertraagde of geannuleerde vlucht

Heb je onvoorziene kosten door een vertraagde of geannuleerde vlucht. Bijvoorbeeld door hevige sneeuwval? Neem dan altijd eerst contact op met de luchtvaartmaatschappij. Lees ook meer over de rechten in deze situatie.

Maak je extra kosten. Of regelt de luchtvaartmaatschappij sommige zaken niet? Neem dan contact op met de alarmcentrale van je reisverzekeraar. Soms kun je de schade daar melden.

Sluit je ook een annuleringsverzekering af? Dan krijg je bij vrijwel alle verzekeraars geld terug voor misgelopen vakantiedagen door vertraging. Je krijgt dan een deel van je reissom terug.

De alarmcentrale

Neem bij een onvoorziene situatie altijd eerst contact op met de alarmcentrale van de reisverzekeraar. Zo voorkom je teleurstelling achteraf. Bijvoorbeeld als de verzekering gemaakte kosten niet vergoedt. Maar vooral omdat je meteen hulp krijgt. De alarmcentrale heeft meestal ervaring met de situatie en heeft ter plekke contacten.

Bij medische calamiteiten kun je ook eerst je zorgverzekeraar bellen. De alarmcentrale die je het eerste belt, helpt je. Dat hebben de reisverzekeraars en zorgverzekeraars zo met elkaar afgesproken. Dat staat in het Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen.

Het kan slim zijn om eerst je reisverzekeraar te bellen. Vooral als je je eigen risico nog niet helemaal hebt gebruikt. De reisverzekeraar vergoedt het verplichte eigen risico vaak. De zorgverzekeraar doet dat nooit.

Bagage

Deze module dekt de schade, diefstal of vermissing van bagage. Er geldt een maximaal bedrag per persoon. Vaak geldt er ook een maximaal bedrag per polis.

Voor sommige spullen gelden lagere maximale bedragen. Bijvoorbeeld smartphones, brillen of foto- en filmapparatuur.

Medische kosten

Voor veel landen is een het aan te raden te kiezen voor een extra dekking voor medische kosten in het buitenland verstandig. Medische hulp kan in sommige landen erg duur zijn. De zorgverzekering vergoedt alleen kosten van spoedeisende medische hulp zoals die in Nederland gelden.

Autopechhulp

Het onderdeel autopechhulp biedt dekking voor kosten onderweg. Dit heet ook wel automobilistenhulp. Soms vergoedt deze dekking ook de terugreis naar Nederland, na een ongeval of bij pech onderweg.

Bij sommige verzekeraars valt deze dekking onder 'vervangend vervoer en verblijf'. Of onder 'onvoorziene kosten'. Autopechhulp zit bijna nooit standaard in de verzekering. Je sluit deze dekking meestal extra af. Een enkele verzekeraar biedt autopechhulp helemaal niet aan.

Vervangend vervoer of verblijf

Gaat je auto, tent of caravan stuk? Met deze dekking ben je dan verzekerd voor de kosten van vervangend vervoer of verblijf. Bij een aantal verzekeraars valt dit onder buitengewone of onvoorziene kosten.

In de meeste gevallen sluit je deze dekking extra af. Maar bij sommige verzekeraars kun je deze dekking niet meeverzekeren.

Wintersport en bijzondere sporten

Ga je wintersporten of een andere bijzondere sport uitoefenen. Dan sluit je hier vaak een aparte dekking voor af.

Ongevallen

De module ongevallen keert geld uit na overlijden door een ongeluk. En bij blijvende invaliditeit door een ongeluk. Een gewone ongevallenverzekering doet dat ook. Maar die keert ook uit als je thuis een ongeval krijgt.

Reisrechtsbijstand

De module rechtsbijstand in je reisverzekering vergoedt kosten van juridische hulp. Die hulp moet te maken hebben met je reis.

Aanvullende dekkingen in onze vergelijker

Met onze Reisverzekering Vergelijker vergelijk je doorlopende reisverzekeringen. Daar kun je ook extra dekkingen toevoegen. Bijvoorbeeld een annuleringsdekking. Of de module reisrechtsbijstand.

Nadat je je gegevens hebt ingevuld, zie je welke doorlopende reisverzekeringen je kunt afsluiten. Je sorteert de resultaten op premie of testoordeel. Ook zie je welke reisverzekering Beste uit de Test is.

Weet je nog niet zeker welke extra dekkingen je wilt? Dan kun je ook alleen de basisdekking afsluiten in de Reisverzekering Vergelijker. Extra dekkingen voeg je later toe via je verzekeraar.