Reisverzekering: welke dekking heb ik nodig?

Welke onderdelen kun je verzekeren en wat is het nut van die dekking? De noodzakelijke modules zitten in het standaardpakket. Daarnaast kun je extra onderdelen bijverzekeren, zoals wintersportdekking of een hogere bagagedekking.

Onvoorziene kosten

De vergoeding van onvoorziene kosten zit in de basisdekking en is het belangrijkste onderdeel van een reisverzekering. Reisverzekeraars gebruiken verschillende termen voor dit onderdeel: buitengewone kosten, onvoorziene kosten, (persoonlijke) hulpverlening, noodhulp.

De alarmcentrale

Neem bij een onvoorziene situatie altijd eerst contact op met de alarmcentrale van de reisverzekeraar. Zo voorkom je teleurstelling achteraf als blijkt dat de gemaakte kosten niet zijn gedekt. Bovendien heeft de alarmcentrale meestal ervaring met de situatie en hebben zij contacten ter plaatse.

Bij medische calamiteiten kun je ook eerst je zorgverzekeraar bellen. De alarmcentrale die je het eerste belt, gaat je helpen. Dat hebben de reisverzekeraars en zorgverzekeraars zo met elkaar afgesproken in het Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen.

Bagage

Deze module dekt de schade aan en diefstal of vermissing van bagage. Er is een maximum vergoeding per persoon en vaak ook nog per polis. Daarnaast gelden er voor bepaalde categorieën, zoals smartphones, brillen of foto- en filmapparatuur, lagere maximumvergoedingen.

Hoogte bagagedekking

De hoogte van de bagagedekking verschilt sterk per verzekeraar. Ook hebben sommige verzekeraars verschillende pakketten, waarbij de hoogte van de bagagedekking per pakket verschilt. De dekking ligt tussen de €1000 en €50.000 per persoon. Verschillende verzekeraars hanteren daarnaast nog een maximum schadevergoeding per polis, vaak twee- tot driemaal het bedrag per persoon.

Lees wat je moet doen als je bagage kwijt, vertraagd of beschadigd is.

Hoogte schadevergoeding

Voor de meeste spullen wordt de dagwaarde vergoed. Veel verzekeraars vergoeden bij spullen van maximaal 1 jaar oud de nieuwwaarde. Je moet wel de aankoop kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met een kassabon. De afschrijving die verzekeraars na deze termijn (of zonder aankoopbewijs) hanteren is hoog. Dat geldt zeker voor elektronische apparatuur. Van de vergoeding kan meestal geen nieuw exemplaar gekocht worden.

Waar moet je op letten bij een bagagedekking?

Hoogte van de maximumvergoeding per persoon. Neem je veel nieuwe en duurdere spullen mee, dan is een hogere bagagedekking aan te raden. Met een bagage bestaande uit oudere, weinig dure spullen kun je ook overwegen om de bagagedekking achterwege te laten. Maximum vergoeding per polis. Bij een lage maximum vergoeding per polis kan het voor een gezin al snel voordelig zijn om te kiezen voor een verzekering zonder maximum vergoeding per polis. Neem je veel dure spullen mee op vakantie? Controleer dan de afzonderlijke dekkingen in de voorwaarden. Heb je een inboedelverzekering met buitenshuisdekking? Kijk in de voorwaarden of je spullen op reis ook gedekt zijn. Dan is een bagagedekking in de reisverzekering overbodig.

Medische kosten

De Consumentenbond raadt reizigers naar landen als Australië, Canada of de VS aan een aanvullende dekking medische kosten buitenland te kiezen. De kosten van medische hulp zijn in deze landen namelijk erg hoog. De zorgverzekering vergoedt alleen de kosten van spoedeisende medische hulp tot het Nederlands prijspeil.

Autopechhulp

Het onderdeel autopechhulp (automobilistenhulp) biedt dekking voor de kosten onderweg. Eventueel ook de terugkeer naar Nederland, na een ongeval of pech onderweg. Bij een enkele verzekeraar valt deze dekking onder 'vervangend vervoer en verblijf' of onder 'onvoorziene kosten'. Autopechhulp is vrijwel nooit standaard gedekt, maar optioneel af te sluiten. Een enkele verzekeraar biedt het helemaal niet aan.

Vervangend vervoer of verblijf

Als de auto, tent of caravan stukgaat, dekt dit onderdeel de kosten voor vervangend vervoer of verblijf. Bij een aantal verzekeraars zit deze post in het onderdeel buitengewone/onvoorziene kosten. In de meeste gevallen is de dekking optioneel, maar bij sommige verzekeraars is de dekking helemaal niet mee te verzekeren.

Wintersport en bijzondere sporten

Ga je wintersporten of een andere bijzondere sport uitoefenen, dan kun je hier vaak een aparte dekking voor afsluiten.

Ongevallen

De module ongevallen keert een geldbedrag uit na overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Net als een gewone ongevallenverzekering dus. Alleen keert die ook uit als je thuis een ongeval krijgt.

Reisrechtsbijstand

De module rechtsbijstand in je reisverzekering vergoedt de kosten van juridische bijstand gerelateerd aan de reis.

De beste doorlopende reisverzekering voor jou Vergelijk doorlopende reisverzekeringen, premies en voorwaarden in onze vergelijker. Je ziet dan snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je vakantiegedrag passen. Vergelijk reisverzekeringen

Lees ook: