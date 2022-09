Bagagedekking niet vanzelfsprekend

Als je problemen hebt met je bagage is het fijn om bij je reisverzekeraar te kunnen aankloppen voor hulp. Denk hierbij aan schade, diefstal of vermissing van bagage. Let wel op dat de bagagedekking niet altijd standaard meeverzekerd is.

Standaard of optioneel

Soms is een extra dekking nodig. Bij Anker (Doorlopende Reisverzekering Standaard) is helemaal geen dekking mogelijk voor bagage.

Waar moet je op letten bij bagagedekking?

Je bagage is niet onbeperkt gedekt. Er is een maximumvergoeding per persoon en vaak ook nog per polis. Daarnaast gelden er voor bepaalde categorieën lagere maximumvergoedingen. Zoals smartphones, brillen of foto- en filmapparatuur. Stel jezelf onderstaande vragen. Zo kom je erachter of je dekking toereikend genoeg is.

Hoogte schadevergoeding

Voor de meeste spullen wordt de dagwaarde vergoed. Veel verzekeraars vergoeden de nieuwwaarde bij spullen van maximaal 1 jaar oud. Je moet wel de aankoop kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met een kassabon. De afschrijving die verzekeraars hanteren na deze termijn of als er geen aankoopbewijs is, is hoog. Zeker bij elektronische apparatuur. Van de vergoeding kun je meestal geen nieuw exemplaar kopen.

Aankopen bij vertraagde bagage

Is je koffer niet op je vakantiebestemming aangekomen? Of is het nog onduidelijk waar je bagage is? Dan ben je genoodzaakt wat nieuwe spullen te kopen. Voor deze aankopen kun je met een bagagedekking een vergoeding krijgen van je reisverzekeraar.

De maximumvergoedingen lopen uiteen van €75 tot €750 per persoon. Daarnaast zijn er ook een aantal verzekeraars die een maximumvergoeding per polis hanteren. Kijk naar beide maximumvergoedingen om een goed beeld van de dekking te krijgen.