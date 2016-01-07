Beste uit de Test

ANWB Compleet : testoordeel: 8,5

: testoordeel: 8,5 Unigarant Compleet: testoordeel: 8,5

ANWB Compleet en Unigarant Compleet zijn Beste uit de Test. De score is 0,1 hoger dan bij de vorige meting. De reisverzekeringen presteren het beste op 'automobilistendekking', 'annulering' en 'ongevallendekking'. Ook de bagagedekking en de dekking van (bijzondere) sporten is ruim.

Unigarant is onderdeel van ANWB. Beide verzekeringen hebben dezelfde voorwaarden en scoren daarom ook gelijk op de onderwerpen die we meenemen in onze test.

Andere goede verzekeraars

Er zijn deze meting 5 reisverzekeraars die ook minimaal een 8 scoren:

ABN AMRO doorlopende reisverzekering (8,2)

Anker doorlopende reisverzekering Optimaal (8,1)

Ik kies zelf van a.s.r. doorlopende reisverzekering (8)

Interpolis doorlopende reisverzekering (8)

Avéro Achmea doorlopende reisverzekering (8)

Verschillen in premies

Een premie van een reisverzekering zegt niets over de kwaliteit van de voorwaarden en de dekking. Elke premie hangt af van je eigen situatie en wensen. Bij sommige reisverzekeraars kan leeftijd een rol spelen in het bepalen van je premie.

Wat voor jou de beste reisverzekering is, hangt af van:

De samenstelling van het gezin

De vakantiebestemming (binnen of buiten Europa)

Aanvullende dekkingen, zoals voor annulering en wintersport

Het vervoer

De inhoud van de bagage

Andere verzekeringen die je heb afgesloten (in verband met oververzekering)

Verschillen in de dekkingen

De dekkingen van de reisverzekering verschillen sterk per verzekeraar. Dit begint al bij de inhoud van het standaardpakket. Zijn alleen de buitengewone kosten gedekt en kunnen alle andere modules los meeverzekerd worden? Of is het een compleet pakket, waar alle mogelijke modules al standaard in zitten? Uiteraard zit hier ook een verschil in prijs aan vast.

Testoordelen doorlopende reisverzekeringen

Reisverzekering (doorlopende polis) Testoordeel ANWB Compleet 8,5 Unigarant Compleet 8,5 ABN AMRO 8,2 Anker Optimaal 8,1 Ik kies zelf van a.s.r. Optimaal 8,0 Interpolis 8,0 Avéro Achmea 8,0 Vereniging Eigen Huis (VEH) 7,9 a.s.r. 7,8 Anker Comfort 7,8 Ik kies zelf van a.s.r. Comfort 7,8 Allianz Assistance 7,7 ASN 7,7 Centraal Beheer 7,7 ING 7,7 Nationale-Nederlanden 7,7 Klaverblad 7,6 Univé 7,6 FBTO 7,5 Nationale-Nederlanden Bank 7,5 OpGroen 7,5 Ik kies zelf van a.s.r. Basis 7,4 ZLM 7,4 Ik kies zelf van a.s.r. 7,3 Allianz Direct Premium 7,2 Anker Instap 7,2 OHRA 7,1 De Goudse 6,8 InShared 6,8 Allianz Direct Comfort 6,7 De Internationale Plus 6,7 De Internationale Europa 6,6 HanseMerkur Premium 6,6 LTA All in One 6,6 Unigarant Compact 6,6 Zevenwouden 6,5 Unigarant Simpelweg 6,4 Lancyr 6,3 Allianz Direct Basic 5,9 HanseMerkur Comfort 5,5 LTA Flexible 5,5

Peildatum: 1 april 2026

Reisverzekeringen in onze vergelijker

Met onze Reisverzekering Vergelijker vergelijk je doorlopende reisverzekeringen. Daar kun je ook extra dekkingen toevoegen. Bijvoorbeeld een annuleringsdekking. Of de module reisrechtsbijstand.

Nadat je je gegevens hebt ingevuld, zie je welke doorlopende reisverzekeringen je kunt afsluiten. Je sorteert de resultaten op premie of testoordeel. Ook zie je in de vergelijker welke reisverzekering Beste uit de Test is. Alle testoordelen kun je terugvinden in de vergelijker.