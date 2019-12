Wij vergelijken de dekking, voorwaarden en prijzen van de doorlopende reisverzekeringen van ruim 20 aanbieders. Bij alle aanbieders gaan we uit van dezelfde verzekerde onderdelen. Wat is de beste doorlopende reisverzekering en waarom?

De beste reisverzekering

In oktober 2019 onderzochten we de polisvoorwaarden van de doorlopende reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen. De testresultaten vind je terug in onze vergelijker. We beoordelen de kwaliteit van de polisvoorwaarden en de compleetheid van de dekking. Het oordeel zegt niets over de premie. Die hangt af van je eigen situatie en wensen. Voor deze test berekenden we een testoordeel voor de premies van de verschillende reisverzekeringen. Dit oordeel geeft een indicatie van hoe duur of goedkoop een aanbieder gemiddeld is.

Wat voor jou de beste reisverzekering is hangt af van:

samenstelling van het gezin

vakantiebestemming (binnen of buiten Europa)

wel of geen wintersportvakantie

vervoer

inhoud bagage

andere verzekeringen die je heb afgesloten (in verband met oververzekering)

De beste doorlopende reisverzekering voor jou Vergelijk doorlopende reisverzekeringen, premies en voorwaarden in onze vergelijker. Je ziet dan snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je vakantiegedrag passen.

Beste uit de Test

ANWB Compleet (en Unigarant Uitgebreid), testoordeel 8,7

ANWB is met zijn Compleet-polis opnieuw Beste uit de Test. Unigarant is een onderdeel van ANWB. De reisverzekering heeft dezelfde voorwaarden en is dus ook Beste uit de Test. De reisverzekering van Unigarant is gemiddeld wel duurder.

De polissen hebben een goede bagagevergoeding. Ook is er geen maximum aan vergoeding voor je reiskosten per polis per jaar als je je reis annuleert. En er is ruime vergoeding bij invaliditeit of overlijden na een ongeval op vakantie.

In 2018 voerde ANWB een paar verbeteringen door. Zo zijn reizen voor een studie of vrijwilligerswerk in het buitenland standaard meeverzekerd. Ook gingen de maximumbedragen bij de bagagedekking omhoog. ANWB heeft onder de noemer ‘Compact’ ook nog een goedkopere, meer uitgeklede reisverzekering. Deze kun je alleen telefonisch afsluiten of via een ANWB-winkel.

Beste uit de Test: wat betekent dat?

Beste Koop

Aon Direct, testoordeel 8,3

De reis- en annuleringsverzekering van Aon Direct heeft een goede dekking en is voordelig. We geven de reisverzekering ook een 8,3.

Beste Koop: wat betekent dat?

Bekijk alle testoordelen

In de tabel staan alle testoordelen voor kortlopende en doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen. Het gaat om de scores voor de voorwaarden van de verzekeringen en scores voor de premies van de verschillende verzekeringen.

We geven een score voor de premie. We tonen niet de gemiddelde premie, de premies kunnen per situatie flink verschillen.

Voordeligste doorlopende reisverzekeringen

SNS - Europa Plus/Wereld , score: 7,4

, score: 7,4 nowGo - Europa Plus/Wereld , score: 7,1

, score: 7,1 De Internationale , score: 6,5 voor Europa, 7,1 voor Plus

, score: 6,5 voor Europa, 7,1 voor Plus Univé , score: 7,3

, score: 7,3 Vereniging Eigen Huis leden, score: 7,6

Verschillen in dekking

De dekkingen van de reisverzekering verschillen sterk per verzekeraar. Dit begint al bij de inhoud van het standaard pakket. Zijn alleen de buitengewone kosten gedekt en kunnen alle andere modules los meeverzekerd worden? Of is het een compleet pakket, waar alle mogelijke modules al standaard in zitten? Uiteraard zit hier ook een verschil in prijs aan vast.

Lees meer over hoe wij reisverzekeringen testen.