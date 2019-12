Over onze test & dienstverlening

Met onze vergelijker bereken je snel een persoonlijke premie. In veel gevallen kun je de doorlopende reisverzekering van jouw keuze ook direct aanvragen. Hoe werkt dit en welke informatie hebben wij van jou nodig? We leggen ook uit hoe we tot onze testoordelen komen.

Wat doen wij voor jou?

In onze vergelijker van doorlopende reisverzekeringen vergelijk je reisverzekeringen van ruim 20 aanbieders op premie en voorwaarden. Om dit goed te kunnen doen, stellen we eerst een aantal persoonlijke vragen, zoals je postcode en de gezinssamenstelling. Vaak kun je de reisverzekering van jouw keuze via de vergelijker afsluiten.

Sorteren

De uitkomsten kun je sorteren op maandpremie en testoordeel. Bij maandpremie staat de goedkoopste verzekering bovenaan. Bij sortering op testoordeel staat de best scorende verzekering bovenaan.

Hoe wij testen

De testoordelen van doorlopende reisverzekeringen zijn gebaseerd op onderzoek naar de polisvoorwaarden. In hoofdlijnen verloopt het onderzoek als volgt:

Bepalen welke dekkingsaspecten worden meegenomen in het onderzoek. De geselecteerde dekkingsaspecten beoordelen ten opzichte van het marktgemiddelde. De geselecteerde dekkingsaspecten onderling wegen op basis van relevantie.

Voor het beoordelen van de dekkingsaspecten gebruiken we de MoneyView ProductRating. Daardoor kunnen we alleen reisverzekeringen beoordelen die in de database van MoneyView staan. Aan ieder dekkingsaspect kennen we een aantal punten toe, uiteenlopend van 1 tot 5. Los daarvan kennen we een bonus toe van maximaal 1 punt aan verzekeraars die gedurende een lange periode de nieuwwaarde van spullen vergoeden.

De optelsom van het aantal punten rekenen we om naar een rapportcijfer op de schaal van 1 tot 10. Dit is ons Testoordeel.

Relevantie dekkingsaspecten en weging

De kwaliteit van een reisverzekering hangt af van de aanwezige dekkingsonderdelen en hoe deze onderdelen zijn ingevuld. Elk dekkingsonderdeel krijgt een wegingspercentage.

Hulpverlening (basisdekking): 15%

Geneeskundige kosten: 12,5%

Wintersport: 10%

Flexibiliteit: 10%

Bagagedekking: 10%

Werelddekking (standaard of niet): 10%

Vervangend vervoer en verblijf: 10%

Autopechhulp: 10%

Aansprakelijkheid vakantiehuis: 5%

Ongevallendekking: 5%

Reisrechtsbijstand: 2,5%

Het testoordeel is een relatieve waardering. Een reisverzekering met een wat lager testoordeel is niet per definitie slecht, maar meestal wel minder uitgebreid dan een verzekering met een hoog testoordeel. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ga je bijvoorbeeld nooit op wintersport, dan heb je ook geen wintersportdekking nodig.

Kies je een reisverzekering met een hoog testoordeel, dan kies je ook voor een uitgebreide standaarddekking.

Welke reisverzekeringen kun je vergelijken?

De volgende aanbieders zijn opgenomen in onze Vergelijker. Bij de meeste aanbieders kun je direct een verzekering aanvragen:

Verzekeraar Afsluiten via Vergelijker ABN Amro nee Aegon ja Allianz Nederland nee Allianz Global Assistance nee ANWB ja a.s.r. ja Avéro Achmea ja Centraal Beheer ja Ditzo nee FBTO ja Hema nee ING nee InShared nee de Internationale (binnenkort) nee Klaverblad ja Nationale-Nederlanden ja nowGo ja Ohra nee Reaal ja SNS nee Unigarant nee Univé ja ZLM nee Zwitserleven nee

Samenwerking Consumentenbond en Pricewise

De Consumentenbond biedt deze vergelijker van doorlopende reisverzekeringen aan in samenwerking met Pricewise. Dit bedrijf heeft contact met de verzekeraars en verzamelt voor ons de specificaties en actuele tarieven.

Geen enkele verzekeraar heeft een direct of indirect belang in deze reisverzekeringenvergelijker. Met de reisverzekeringenvergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk alle premies en voorwaarden.

Contactgegevens bij vragen

Je kunt bij Pricewise terecht met vragen over de reisverzekeringenvergelijker en een aangevraagde verzekering. Neem contact op met de Klantenservice van Pricewise via 088 - 22 66 988 (op werkdagen tussen werkdagen 9:00 uur - 18:00 uur) of neem contact op met Pricewise per e-mail.

Predicaten en licenties

De reisverzekering met het hoogste Testoordeel krijgt het predicaat Beste uit de Test en is dus de beste reisverzekering. Het predicaat Beste Koop geven we het product of de dienst met de gunstigste prijs-kwaliteitverhouding.

Geen winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor consumenten, vooral voor onze leden. Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in verzekeringen. Het nummer is: 12020656.

