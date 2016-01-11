Over onze test & dienstverlening

Wat doen wij voor jou?

In onze vergelijker van doorlopende reisverzekeringen vergelijk je reisverzekeringen op premie en voorwaarden. Om dit goed te kunnen doen, stellen we eerst een aantal persoonlijke vragen. Zoals je postcode en de gezinssamenstelling.

Sorteren

De uitkomsten kun je sorteren op premie en testoordeel. Bij een vergelijking op premie staat de goedkoopste verzekering bovenaan. Je kunt zowel de maandpremies als de jaarpremies vergelijken. Bij sortering op testoordeel staat de best scorende verzekering bovenaan.

Hoe wij testen

De testoordelen van doorlopende reisverzekeringen zijn gebaseerd op onderzoek naar de polisvoorwaarden. In hoofdlijnen verloopt het onderzoek als volgt:

Bepalen welke dekkingsaspecten worden meegenomen in het onderzoek. De geselecteerde dekkingsaspecten beoordelen ten opzichte van het marktgemiddelde. De geselecteerde dekkingsaspecten onderling wegen op basis van relevantie.

Voor het beoordelen van de dekkingsaspecten gebruiken we de MoneyView ProductRating. Daardoor kunnen we alleen reisverzekeringen beoordelen die in de database van MoneyView staan. Aan ieder dekkingsaspect kennen we een aantal punten toe, uiteenlopend van 1 tot 5.

De optelsom van het aantal punten rekenen we om naar een rapportcijfer op de schaal van 1 tot 10. Dit is ons Testoordeel.

Relevantie dekkingsaspecten en weging

De kwaliteit van een reisverzekering hangt af van de aanwezige dekkingsonderdelen en hoe deze onderdelen zijn ingevuld. Elk dekkingsonderdeel krijgt een wegingspercentage.

Hulpverlening (basisdekking): 15%

Geneeskundige kosten: 15%

Flexibiliteit: 17,5%

Bagagedekking: 15%

Annulering: 17,5%

Sporten: 7,5%

Vervangend vervoer en verblijf: 5%

Automobilistendekking: 5%

Ongevallendekking: 2,5%

Let op!

Een reisverzekering met een wat lager testoordeel is niet per definitie slecht. Meestal wel minder uitgebreid dan een verzekering met een hoog testoordeel. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ga je bijvoorbeeld nooit op wintersport, dan heb je ook geen wintersportdekking nodig.

Kies je een reisverzekering met een hoog testoordeel? Dan kies je ook voor een uitgebreide standaarddekking.

Welke reisverzekeringen kun je vergelijken?

De volgende verzekeraars zijn opgenomen in onze Reisverzekering Vergelijker.

Verzekeraar Afsluiten via Vergelijker ABN AMRO* ja Allianz Direct ja Allianz Global Assistance nee Anker ja ANWB ja a.s.r. ja Avéro Achmea nee Centraal Beheer ja De Goudse nee De Internationale ja FBTO ja HanseMerkur ja Ik kies zelf van a.s.r. ja ING* ja InShared ja Interpolis nee Klaverblad nee Lancyr nee LTA nee National Academic nee Nationale-Nederlanden ja Nationale-Nederlanden Bank ja Ohra ja OpGroen nee Promovendum nee Unigarant ja Univé ja Vereniging Eigen Huis nee Zevenwouden nee ZLM nee

*De verzekeringen van ABN AMRO en ING kun je alleen afsluiten als klant van de bank. Wil je hier als nieuwe klant een reisverzekering afsluiten? Dan komen er kosten van een betaalrekening bij.

Reisverzekeraars die hier niet onder vallen

Sommige reisverzekeraars staan op dit moment niet in onze vergelijker, zoals Interpolis, Promovendum en ZLM. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraars geen premiegegevens doorgeven. Of omdat ze (nog) geen samenwerkingsovereenkomst hebben met onze partner RISK Verzekeringen. Wij willen zoveel mogelijk van deze aanbieders toevoegen en melden het zodra dit is gebeurd.

Samenwerking Consumentenbond en RISK Verzekeringen

De Consumentenbond zet in samenwerking met RISK Verzekeringen de prijzen van reisverzekeringen op een rij. RISK Verzekeringen heeft contact met de verzekeraars en verzamelt voor ons de specificaties en actuele tarieven.

Geen enkele verzekeraar heeft een direct of indirect belang in de Reisverzekering Vergelijker. Met onze Reisverzekering Vergelijker vergelijk je dus onafhankelijk de premies en voorwaarden van reisverzekeringen.

Contactgegevens bij vragen

Heb je vragen over bijvoorbeeld de Reisverzekering Vergelijker? Neem dan contact op met onze klantenservice. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur.

Predicaten en licenties

De reisverzekering met het hoogste Testoordeel krijgt het predicaat Beste uit de Test en is dus de beste reisverzekering.

Een verzekering met de (gemiddeld) gunstigste prijs-kwaliteitverhouding is de Beste Koop. Bij de reisverzekering hangt de hoogte van de premie sterk af van allerlei (persoonlijke) factoren. Een Beste Koop is daarom voor reisverzekeringen niet vast te stellen.

Hoe verdienen wij aan reisverzekeringen?

De Consumentenbond ontvangt een vaste vergoeding voor iedere afgesloten polis. De hoogte van de premie en de gekozen dekking maakt daarbij niet uit. Geen verzekeraar heeft een direct of indirect belang in onze Reisverzekering Vergelijker. Met de Reisverzekering Vergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk alle premies en voorwaarden.

Lees meer over deze vergoeding en onze inkomsten.

Geen winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor consumenten, vooral voor onze leden. Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in verzekeringen. Het nummer is: 12020656.