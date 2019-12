Dekking rechtsbijstand reisverzekering

De module rechtsbijstand is bij enkele verzekeraars optioneel mee te verzekeren en dekt de kosten als je op vakantie rechtshulp nodig hebt.

Dekking

De module rechtsbijstand in je reisverzekering vergoedt de kosten van juridische bijstand. Dit kan zijn vanwege een juridisch geschil in het vakantieland. Het kan ook zijn dat je een geschil hebt met de reisorganisatie. Verkeersrechtsbijstand is niet altijd gedekt.

De verleende rechtsbijstand binnen Europa is verzekerd tegen een maximum bedrag aan externe kosten (zoals de kosten om een advocaat in te huren. De tabel toont deze kostengrenzen binnen en buiten Europa.

Reisverzekeraar Binnen Europa Buiten Europa Allianz Global Assistance onbeperkt €50.000 Anker €25.000 €0 ANWB €25.000 €25.000 Avéro Achmea €11.500 €11.500 De Europeesche onbeperkt €25.000 De Goudse €5000 €5000 Nationale-Nederlanden €15.000 €5.000 Unigarant €25.000 €25.000 Reaal €25.000 €25.000 Unigarant €25.000 €25.000

Bron: MoneyView, peildatum 26 november 2019

Alternatieven

Als je al een rechtsbijstandverzekering hebt, is de dekking van rechtsbijstand in een reisverzekering vaak dubbelop. Beter kun je soms de dekking van je rechtsbijstandverzekering uitbreiden. Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

