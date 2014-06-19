Dekking rechtsbijstand reisverzekering

Wat is reisrechtsbijstand?

De module rechtsbijstand in je reisverzekering vergoedt de kosten van juridische bijstand. Dit kan zijn vanwege een juridisch geschil in het vakantieland. Het kan ook zijn dat je een geschil hebt met de reisorganisatie. Verkeersrechtsbijstand is niet altijd gedekt.

Voorbeelden reisrechtsbijstand

Een reisrechtsbijstandsverzekering geeft je juridische hulp. Ook betaalt deze verzekering de kosten van een advocaat. Dit geldt als je tijdens je reis een conflict krijgt in het buitenland. Hieronder een aantal voorbeelden:

Je hebt een conflict met de verhuurder van je vakantieappartement over de borg.

Je reisorganisatie komt afspraken niet na.

Je vakantiehuis is niet beschikbaar of veel slechter dan beloofd.

Je wordt ergens van beschuldigd.

Probeer er in deze situaties eerst met de partij zelf uit te komen. Als dat niet lukt, kun je bij de reisrechtsbijstandsverzekering terecht.

Maximum bedragen

De verleende rechtsbijstand in het buitenland is verzekerd tegen een maximum bedrag aan externe kosten. Zoals de kosten om een advocaat in te huren. De tabel toont deze kostengrenzen binnen en buiten Europa. In de tabel zijn alleen de verzekeraars opgenomen die deze module (optioneel) aanbieden.

Reisverzekeraar * Binnen Europa Buiten Europa Allianz Direct (Premium) onbeperkt €50.000 Allianz Global Assistance onbeperkt €50.000 ANWB (Compleet) €25.000 €25.000 De Goudse onbeperkt €5000 Nationale-Nederlanden €15.000 €5000 Unigarant (Compleet) €25.000 €25.000 Vereniging Eigen Huis €15.000 €5000

* Bij Allianz Direct, Allianz Global Assistance en De Goudse is rechtsbijstand standaard gedekt. Bij de andere verzekeraars kun je het optioneel afsluiten.

Bron: MoneyView, peildatum 23 februari 2026

Voorkom dubbele dekking

Heb je al een gewone rechtsbijstandverzekering? Check dan of je dekking hebt voor reisgeschillen. Zo voorkom je dat je je dubbel verzekert en te veel premie betaalt. Zijn reisgeschillen niet gedekt, dan kun je soms beter de dekking van je rechtsbijstandverzekering uitbreiden. Let hierbij wel op in welke landen je verzekering dekking biedt. Bij sommige verzekeraars is dit beperkt tot Nederland of de Benelux en Duitsland.