Bespaar op je reisverzekering

Iedere reisverzekering heeft weer een andere dekking. Vaak kun je ook extra modules afsluiten. Check of je reisverzekering nog wel passend is en verlaag de kosten van je reisverzekering met onze handige bespaartips.

Voorkom oververzekering

Wie niet te veel wil betalen, raden we aan de reisverzekering eens per jaar te controleren op overlap en oververzekering. Let daarbij wel altijd op de voorwaarden, die kunnen per reisverzekering namelijk sterk verschillen.

Controleer je reisverzekering op overlap:

Bijkomende medische kosten in het buitenland zijn soms ook gedekt op de aanvullende zorgverzekering.

Bagage kan ook gedekt zijn op een inboedelverzekering met buitenshuisdekking.

Autopechhulp is mogelijk al gedekt met een pechhulpservice. Via bijvoorbeeld de ANWB of Routemobiel, via een mobiliteitsgarantie van de autodealer of als aanvullende dekking op je autoverzekering.

Rechtsbijstand kan al gedekt zijn via een (gezins)rechtsbijstandverzekering. Heb je een aparte rechtsbijstandsverzekering met dekking, dan kun je deze module op de reisverzekering achterwege laten.

Ongevallen zijn ook gedekt op een ongevallenverzekering. Heb je deze afgesloten dan is een aparte module bij de reisverzekering niet nodig.

Dekking

Controleer regelmatig of de dekking van je reisverzekering nog aansluit bij je vakantiegedrag. Het kan zijn dat je minder of juist meer dekking nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je nu vaak buiten Europa reist, of juist niet meer. Denk ook aan je dekking als je eenmalig een ander soort reis maakt dan normaal. Let ook op:

wintersportdekking

maximum aantal gedekte vakantiedagen bij een lange reis

maximumvergoeding per persoon en per reis via de annuleringsverzekering

medische kosten

autopechhulp als je met de auto op vakantie gaat

Noodzakelijke dekking reisverzekering

Voor bepaalde dekkingen kun je je afvragen of ze noodzakelijk zijn. Vragen die daarbij van belang zijn:

Hoe groot is het risico?

Wat is de schade als het risico zich toch voordoet?

Wat is de vergoeding vanuit de verzekering? Let daarbij ook op de voorwaarden.

Is het risico al ergens anders verzekerd?

Kan ik de schade zelf dragen?

Wees kritisch

Dekkingen waar je kritisch over moet zijn (als het nergens anders verzekerd is):

Ongevallendekking: als je deze in het dagelijks leven niet hebt, waarom zou je de dekking op vakantie dan wel nodig hebben? Veel 'gevaarlijke' sporten zijn uitgesloten. Denk aan raften en bergklimmen.

Rechtsbijstand: heb je geen rechtsbijstandverzekering thuis? Waarom dan wel op reis?

Geld: de dekking is heel beperkt en er worden veel voorwaarden gesteld.

Annulering: de reis is al (deels) betaald, dus 'extra' kosten heb je niet bij annuleren. Bij annulering tot 42 dagen voor vertrek ben je alleen de aanbetaling kwijt, daarna loopt het op tot 90% van de reissom tot een dag voor vertrek (ANVR-voorwaarden).

Reisverzekering jaarlijks vergelijken

De premies en voorwaarden van verzekeringen wijzigen nogal eens. En ook jouw eigen situatie blijft vaak niet hetzelfde. Zo kan er gezinsuitbreiding komen. Daardoor ga je misschien niet meer zo ver en pak je vaker de auto voor de reis. Vergelijk jouw doorlopende reisverzekering met die van andere verzekeraars in onze Reisverzekeringenvergelijker.

Wanneer is het verstandig om je reisverzekering te vergelijken?

Jaarlijks: premies veranderen namelijk regelmatig.

Als je reispatroon wijzigt waardoor dekkingen nodig of juist niet meer nodig zijn.

Veranderingen in de gezinssituatie.

Na overstap naar een andere zorgverzekeraar of andere aanvullende zorgverzekering.

Tips: afsluiten reisverzekering

Ga na welke modules je echt nodig hebt, welke elders verzekerd zijn en welke niet noodzakelijk zijn voor jou.

Vergelijk dekkingen en premies. Een verzekering met een uitgebreide basisdekking is vaak veel duurder en de kans op oververzekering en onnodige dekkingen is groot. Met een reisverzekering met een beperkte basisdekking en een paar passende aanvullende modules kun je een hoop besparen.

Let op bij lange vakanties. Vaak geldt er een maximum aan aaneengesloten reisdagen voor een doorlopende reisverzekering. Dit kan soms tijdelijk verhoogd worden. Overstappen naar een andere verzekeraar of een tijdelijke reisverzekering voor de overige dagen afsluiten is ook mogelijk.

