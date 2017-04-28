Afschrijvingslijsten verzekeraars bij schade

Hoogte schadeuitkering bepalen

Dien je een schadeclaim in bij je reis- of inboedelverzekeraar na schade of diefstal? En gaat het product al een tijdje mee? Dan stelt de verzekeraar de dagwaarde en uitkering vast met een afschrijvingslijst.

Nieuwwaarde

Voor nieuwe spullen wordt vaak de nieuwwaarde vergoed. Dit is het bedrag waarmee je het product op dat moment nieuw kunt kopen. Bij reisverzekeringen is die termijn vaak 12 maanden. Sommige verzekeraars hebben géén nieuwwaardetermijn.

Afschrijving

Je spullen worden door de tijd minder waard. Elke maand of elk jaar wordt er een vast percentage van de waarde afgeschreven. Zo wordt de dagwaarde van je spullen bepaald. Geldt er een nieuwwaardetermijn? Dan krijgen je spullen pas na die termijn een lagere waarde.

Percentage en termijn

Op de afschrijvingslijsten staat per product welk afschrijvingspercentage geldt. En welke termijn van afschrijven of levensduur. De waarde van spullen en de afschrijvingen kunnen per verzekeraar flink verschillen.

De 40% regel

Voor een aantal producten, zoals bijvoorbeeld wasmachines en koelkasten, wordt vaak de 40% regel gebruikt. Je krijgt dan de nieuwwaarde terug, zolang de dagwaarde meer dan 40% van de nieuwwaarde is. Bekijk hieronder een voorbeeld.

Restwaarde

De restwaarde is een percentage van de nieuwwaarde. Bij reisverzekeringen is dit vaak 10% tot 20%. Dit bedrag krijg je minimaal terug bij schade of diefstal, ook al is een product volledig afgeschreven. Sommige verzekeringen hebben géén minimale restwaarde. Je krijgt dan dus niets terug na de afschrijvingstermijn of levensduur.

Waardevolle spullen

Heb je waardevolle inboedel, zoals bijzondere sieraden? En wil je zeker weten wat je waardevolle spullen waard zijn? Dan kun je een erkende taxateur inschakelen. Die kan een taxatierapport opstellen. Vraag aan je inboedel- of reisverzekeraar of deze een taxatierapport accepteren. Een reisverzekering kijkt namelijk vaak naar de dagwaarde. En vraag of er aanvullende voorwaarden gelden.

Waar kun je afschrijvingslijsten vinden?

De afschrijvingstabel is een standaard onderdeel van de verplichte verzekeringskaart bij reis-, inboedel- en recreatiewoningverzekeringen. De verzekeringskaart vind je op de website van je verzekeraar. Vanuit de verzekeringskaart kun je doorklikken naar de afschrijvingslijst van de verzekeraar. Je kunt er de afschrijvingslijst voor inboedel en reisbagage vinden. Soms staat er op een afschrijvingslijst ook informatie over het afschrijven van andere schades. Zoals schades die je claimt op je aansprakelijkheidsverzekering.

De verwijzing op de website naar de afschrijvingstabel verschilt per verzekering. Bij reisverzekeringen is deze toegevoegd aan ‘bagage’. Bij de inboedelverzekering vind je de link onder de kop ‘verzekerd bedrag’. De afschrijvingstabel voor de recreatiewoningverzekering is toegevoegd aan ‘keuze: inboedel’.