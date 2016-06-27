Heb je een reisverzekering? Dan is je bagage meestal verzekerd tegen beschadiging, diefstal en verlies. Daar vallen ook fietsen onder. De dekking voor je fiets is vaak wel aan een maximum gebonden. Dat verschilt behoorlijk per verzekeraar. Van €250 per persoon bij de doorlopende reisverzekering van Zevenwouden tot €2500 bij de doorlopende reisverzekering van InShared.

Dure fiets

Heb je een dure fiets? Bij deze verzekeringen is de bagagedekking voor fietsen tenminste €1000. En ben je het beste af.

ABN Amro

Allianz Global Assistance

Anker (Doorlopende Reis Optimaal)

ANWB (Doorlopende Reisverzekering Compleet)

HanseMerkur (Doorlopende Reisverzekering Comfort of Premium)

InShared

Interpolis

Klaverblad

Unigarant (Doorlopende Reisverzekering Compleet)

Peildatum: MoneyView, 20 februari 2026

Let op! Bij een aantal verzekeraars geldt de maximale vergoeding niet per persoon maar per polis.

Dekking

Bekijk per reisverzekeraar de dekking voor een fiets:

Overlap met fietsverzekering

Met een fietsverzekering heb je in bijna alle gevallen wereldwijde dekking. Klaverblad kent een beperktere (Europa)dekking. Heb je een fietsverzekering, dan hoef je dus meestal geen extra dekking af te sluiten bij je reisverzekering.

Pechhulpverlening voor je fiets is bij een fietsverzekering doorgaans wel beperkt tot de Nederlandse grens en soms net daarbuiten. Alleen met de casco-dekking van Alteos, Enra (Optimaal) of Kingpolis heb je pechhulp in (vrijwel) heel Europa.

Vergelijk je reisverzekering. Zo kun je veel geld besparen en kies je de verzekering die bij je past.