Nederlanders zijn fietsers. Dus nemen ze graag hun fiets mee achterop de auto, caravan of camper. Maar wat als daar iemand tegenaan rijdt? Of je fiets wordt gestolen? De reisverzekering dekt meestal niet alle schade.

Heb je een reisverzekering, dan is je bagage meestal verzekerd tegen beschadiging, diefstal en verlies. Daar vallen ook fietsen onder. De dekking voor je fiets is vaak wel aan een maximum gebonden. Dat verschilt behoorlijk per verzekeraar. Van €200 per persoon bij de Doorlopende Reis Basis van Aegon tot €5000 bij de Vrijetijd Reisverzekering van Zwitserleven.

Dure fiets

Heb je een dure fiets, dan ben je het beste af met de volgende doorlopende reisverzekeringen:

ABN Amro

Allianz Global Assistance (Premium doorlopende reisverzekering)

Hema

InShared

Interpolis

Zwitserleven

Bij deze verzekeringen is de bagagedekking voor fietsen tenminste €1000.

Let op! Bij een aantal verzekeraars geldt de maximale vergoeding niet per persoon maar per polis. Zeker bij de Basis- en Allriskverzekeringen van Aegon is de vergoeding, met respectievelijk €200 en €250 zeer beperkt.

Extra dekking

Bij een aantal verzekeringen kun je de dekking voor schade aan fietsen (tegen bijbetaling) uitbreiden. In de voorwaarden van je verzekering vind je voor welk bedrag je fiets is gedekt tijdens vakanties.

Zo bieden de reisverzekeringen van ASR en Europeesche een extra dekking van €2500 per persoon per reis, via de rubriek Extra sportuitrusting. Bij de reisverzekering van Allianz Global Assistance is de extra dekking voor fietsen €2500 per polis per reis, via de rubriek Uitgebreide sportuitrusting. De Unigarant Doorlopende Reisverzekering Uitgebreid en de ANWB Doorlopende Reisverzekering Compleet bieden een extra dekking van €3500 per polis per reis onder de noemer Extra hobby/sportuitrusting.

Bij Interpolis is er geen maximering per persoon voor schade aan fietsen. De bagagedekking is in stappen van €1000 te verzekeren van €3000 tot maximaal €1.000.000 per polis per reis.

Overlap met fietsverzekering

Met een fietsverzekering heb je in bijna alle gevallen wereldwijde dekking. Klaverblad en de Hema kennen een beperktere (Europa)dekking. Heb je een fietsverzekering, dan hoef je dus meestal geen extra dekking af te sluiten bij je reisverzekering. Pechhulpverlening voor je fiets is bij een fietsverzekering doorgaans wel beperkt tot de Nederlandse grens en soms net daarbuiten.

