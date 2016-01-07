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Reisverzekering kiezen: waar let je op?

Een reisverzekering stel je meestal 'op maat' samen als je die afsluit. Je kunt onderdelen aanpassen, toevoegen of weglaten. Bijvoorbeeld werelddekking, maximale reisduur en wintersportdekking. Controleer elk jaar of je reisverzekering nog bij je past. 

Snel naar:

  1. Keuzehulp reisverzekeringen
  2. Heb ik een reisverzekering nodig?
  3. Wat zijn de verschillen?
  4. Welke dekking heb ik nodig?
  5. Andere aanvullende dekkingen
  6. Kortlopend of doorlopend
  7. Een annuleringsverzekering
  8. Veelgestelde vragen

1

Keuzehulp reisverzekeringen

Wil je weten welke reisverzekering het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste reisverzekering.

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Keuzenhulp

2

Heb ik een reisverzekering nodig?

Als je op reis gaat, is een reisverzekering meestal nuttig. Bedenk vooral welke zaken je belangrijk vindt om te verzekeren. Naast de standaarddekking kun je een aantal extra dekkingen afsluiten. Je hebt niet alles nodig. Kijk goed welke dekkingen jij voor je reizen nodig hebt.

De belangrijkste reden om wél een reisverzekering af te sluiten, is de hulp die je krijgt in noodsituaties.

Denk aan een ongepland vervroegde terugreis. Of juist een langer dan gepland verblijf inclusief extra reiskosten na een ongeluk, ziekte of overlijden. Dit soort gebeurtenissen kosten je meestal veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt.

reisverzekering nodig

3

Wat zijn de verschillen?

Reisverzekeringen kunnen erg van elkaar verschillen:

  • De premie: gemiddeld loopt die van €60 tot €370 per jaar.

  • De voorwaarden: wat is bijvoorbeeld de maximumvergoeding bij een gestolen smartphone. Welke sporten zijn meeverzekerd? Zijn studerende kinderen ook meeverzekerd? En tot welke leeftijd zijn de kinderen meeverzekerd?

  • Het eigen risico: dit is gebruikelijk voor de bagagedekking, maar de hoogte kan verschillen. Bij medische kosten heb je vrijwel nooit een eigen risico.

  • Het dekkingsgebied: neem je Werelddekking of is Europadekking voldoende?

Lees meer over:
Verschillen tussen reisverzekeringen
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Snowboarder

4

Welke dekking heb ik nodig?

Buitengewonekosten - Columns

Buitengewone kosten

Dit is de standaard dekking van iedere reisverzekering. Het dekt de kosten die de alarmcentrale maakt om je veilig, maar eerder dan bedoeld thuis te brengen (repatriëring).

Lees meer over:
Buitengewone kosten

Bagage - Columns

Bagage

Deze dekt gestolen, verloren of beschadigde bagage. Let goed op de maximale vergoeding. Die verschilt per verzekeraar, per soort bagage, per persoon en per polis.

Lees meer over:
Bagage

MedischeKosten - Columns

Medische kosten

Deze module biedt dekking aanvullend op je zorgverzekering bij spoedeisende medische zorg op vakantie. De alarmcentrale die je als eerste belt, stelt vast wat er aan de hand is en handelt de melding af.

Lees meer over:
Medische kosten

Autopechhulp - Columns

Autopechhulp

Geeft dekking voor kosten onderweg. En als dat nodig is, ook voor terugkeer naar Nederland bij een kapotte auto onderweg.

Lees meer over:
Autopechhulp

5

Andere aanvullende dekkingen

Vervangendvervoer - Columns

Vervangend vervoer of verblijf

Als de auto of bestuurder uitvalt, dekt dit onderdeel de kosten voor vervangend vervoer of verblijf.

Lees meer over:
Vervangend vervoer of verblijf

Wintersport - Columns

Wintersport en bijzondere sporten

Onderwatersporten zitten meestal in de standaarddekking. Wintersport moet je vaak apart verzekeren. Bergwandelen is niet altijd verzekerd.

Lees meer over:
Wintersport
Bergwandelen

Ongevallen - Columns

Ongevallen

Deze module geeft recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. De maximumvergoeding verschilt sterk per reisverzekering. Na je 70e jaar is de vergoeding vaak veel lager.

Lees meer over:
Ongevallen

Rechtsbijstand - Columns

Rechtsbijstand

Hiermee ben je verzekerd van hulp als je onbedoeld in aanraking komt met justitie in het buitenland. Bijvoorbeeld na een verkeersovertreding.

Lees meer over:
Rechtsbijstand

6

Kortlopend of doorlopend

Een kortlopende reisverzekering is een tijdelijke verzekering. Deze verzekering heeft een vaste startdatum en einddatum. Hiermee verzeker je 1 reis: vertrek van huis tot aan terugkomst. 

Met een doorlopende reisverzekering ben je het hele jaar door verzekerd. Dus ook tijdens een weekendje weg of een onverwachte korte reis.

De vuistregel

De keuze voor een kortlopende of doorlopende reisverzekering hangt af van het aantal dagen dat je per jaar op vakantie gaat.

  • Een gezin dat 3 weken per jaar op vakantie gaat, is vaak goedkoper uit met een doorlopende reisverzekering.
  • Een alleenstaande kan beter voor een doorlopende reisverzekering kiezen bij ongeveer 4 weken vakantie per jaar.

Deze periodes hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Lees meer over: 
Kortlopende of doorlopende reisverzekering

Kortlopend of doorlopend

7

Een annuleringsverzekering

Als je je reis onverwacht moet annuleren of plotseling moet afbreken, kost dat geld. Je kunt je hiervoor verzekeren met een annuleringsverzekering

Bepaal zelf of je dit risico wilt verzekeren. Kijk daarbij naar de premie die je betaalt. Zet dat naast de kosten van de reis. Of naast de kosten om opeens terug naar huis te reizen. 

Of je bij annulering geld terugkrijgt, hangt af van de voorwaarden. En van de reden waarom je annuleert. 

Lees meer over:
Annuleringsverzekering

Vliegtuig

8

Veelgestelde vragen

Is een weekendje weg of dagje uit verzekerd?

Een weekend weg is verzekerd. Je moet wel kunnen bewijzen dat je ergens overnacht.

Een dagje uit zonder overnachting is niet altijd verzekerd op de reisverzekering. Soms is dit wel verzekerd als je naar het buitenland gaat. 

Wanneer gaat de dekking precies in?

De dekking gaat in zodra de vakantie begint. Dat is het moment waarop je je huis verlaat.

Bij het inladen van de auto is er dus nog geen dekking. Ook niet als je alle spullen de avond voor vertrek in de hal klaarzet. 

Tot wanneer kun je een annuleringsverzekering afsluiten?

Hier zijn geen officiële regels voor. Bijna alle verzekeraars gebruiken een termijn van 7 tot 14 dagen na het boeken van je reis.

Regel daarom meteen je annuleringsverzekering als je je reis boekt. Heb je al een verzekering en wil je overstappen?  Dan kan dat vaak ook nog als je je reis al langer geleden hebt geboekt. 

Hoe lang kan ik aaneengesloten op reis?

Deze periode loopt uiteen van 45 dagen (OHRA) tot 180 dagen (HanseMerkur Premium). 

Bij tweederde van de verzekeraars kun je de maximale reisduur verlengen. Dit kan dan tot 6 maanden of 1 jaar. (Bron: MoneyView, peildatum 24 februari 2026).

Hoe bepaalt de verzekeraar de waarde van spullen die ik claim?

Is de bagage die je claimt maximaal 1 jaar oud? Dan vergoedt de verzekeraar de nieuwwaarde.

Daarna geldt vaak de dagwaarde. Dat is de waarde van de bagage op het moment van de schade. In de afschrijvingslijst van de verzekeraar zie je hoeveel de waarde elk jaar daalt.

Vaak is er ook een eigen risico. Daardoor valt de vergoeding voor verloren of gestolen bagage soms tegen.

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