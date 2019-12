Reisverzekering kiezen: waar let je op?

Als je op reis gaat, is een reisverzekering meestal nuttig. Bedenk vooral welke zaken je belangrijke vindt om te verzekeren. Er is veel mogelijk, maar lang niet alles is nodig.

De belangrijkste reden om wél een reisverzekering af te sluiten, is de hulp die je krijgt in noodsituaties. Denk aan een ongepland vervroegde terugreis. Of juist een langer dan gepland verblijf inclusief extra reiskosten als gevolg van een ongeval, ziekte of overlijden. Dit soort gebeurtenissen kosten je meestal veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt.

Meer over de soorten reisverzekeringen