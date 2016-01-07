Reisverzekering kiezen: waar let je op?

Als je op reis gaat, is een reisverzekering meestal nuttig. Bedenk vooral welke zaken je belangrijk vindt om te verzekeren. Naast de standaarddekking kun je een aantal extra dekkingen afsluiten. Je hebt niet alles nodig. Kijk goed welke dekkingen jij voor je reizen nodig hebt.

De belangrijkste reden om wél een reisverzekering af te sluiten, is de hulp die je krijgt in noodsituaties.

Denk aan een ongepland vervroegde terugreis. Of juist een langer dan gepland verblijf inclusief extra reiskosten na een ongeluk, ziekte of overlijden. Dit soort gebeurtenissen kosten je meestal veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt.