Welke dekkingen zijn er?

Ga je met de auto op vakantie en valt je auto onverwacht uit? Dan zorgt de reisverzekeraar dat je snel weer door kunt in een vergelijkbare auto. Je moet vaak wel aanvullende dekkingen afsluiten hiervoor. Er zijn 2 dekkingen die handig zijn voor als je met een auto op vakantie gaat. De dekking 'automobilistenhulp' en 'vervangend vervoer en/of verblijf'. De naam van deze extra dekkingen kan per verzekeraar verschillen.

Bij welke verzekeraars kun je terecht?

Bij de meeste reisverzekeringen zijn de dekkingen voor je eigen auto niet standaard inbegrepen. Je moet hiervoor een extra dekking afsluiten. In het overzicht hieronder kun je per verzekeraar kijken hoe het zit.

Verzekeraar Automobilistenhulp Vervangend vervoer/ verblijf a.s.r. optie optie ABN Amro optie optie Aegon ✓ ✓ Allianz x x Allianz Direct x x Allianz Global Assistancd optie optie Anker optie optie ANWB (Compact) x ✓ ANWB (Compleet) optie optie* Aon optie optie Avéro Achmea optie optie Centraal Beheer optie optie* De Goudse ✓ ✓ De Internationale optie optie Ditzo optie optie Europeesche optie optie FBTO optie optie* HEMA optie optie ING optie ✓ InShared optie optie Interpolis optie optie* Klaverblad optie optie Lancyr optie optie Nationale-Nederlanden optie ✓ OHRA optie optie SNS optie optie Unigarant (Basis en Simpelweg) x ✓ Unigarant (Uitgebreid) optie optie* Univé optie optie* Vereniging Eigen Huis optie ✓ ZLM x optie**

*Bij een aantal verzekeraars is vervangend verblijf standaard meeverzekerd, vaak onder de rubriek 'Hulpverlening'. Wil je voor beide dekking? Vervangend vervoer en verblijf is optioneel mee te verzekeren.

**ZLM biedt standaard dekking voor vervangend vervoer en/of verblijf, sommige schade-oorzaken zijn wel uitgesloten. Je kunt een extra module afsluiten voor een ruimere dekking.

Automobilistenhulp

Met de dekking 'automobilistenhulp' ben je verzekerd van pechhulp als je op vakantie bent. Denk hierbij aan de kosten die je maakt voor een reparatie aan de weg, sleepkosten, een vervangend bestuurder of het terugbrengen van je voertuig naar je woonplaats. De exacte dekking kan per verzekering verschillen. Check van te voren ook in welke landen je dekking hebt.

Dekkingen automobilistenhulp

Waarvoor en voor welk bedrag je dekking hebt kun je in de voorwaarden terugvinden. Hieronder lees je meer over de verschilende dekkingen.

Vervangend vervoer en/of verblijf

De module 'vervangend vervoer en/of verblijf' dekt de kostenvoor vervangend vervoer of verblijf als de auto, tent of caravan stukgaat. Denk aan het huren van een vervangend vervoermiddel. Of kosten voor het openbaar vervoer als je eigen auto onderweg uitvalt. De dekking gaat meestal in als het eigen voertuig na 2 dagen nog niet is gemaakt.

Ook de extra overnachtingskosten vallen onder deze dekking, bijvoorbeeld omdat je moet wachten op de reparatie. Bij uitval van de caravan of tent krijg je de kosten voor het huren van een vervangend verblijf vergoed. Aan de vergoeding zit meestal wel een maximum.

Dekkingen vervangend vervoer en/of verblijf

Hieronder vind je verschillende dekkingen terug. Dekkingen kunnen per verzekeraar verschillen. Bekijk daarom goed wat voor jou belangrijk is.

Dekking op een andere verzekering

Check voordat je een extra dekking afsluit of je niet al verzekerd bent op een andere verzekering. Zo voorkom je dubbele dekking en betaal je niet onnodig te veel aan premie. Zo kun je bijvoorbeeld al dekking hebben voor pechhulp via de autodealer of door een pechhulpdienst. Denk aan Allianz Global Assistance, ANWB, Bovag of Centraal Beheer. Ook vervangend vervoer kan gedekt zijn op je autoverzekering of je pechhulpverzekering.

Lees meer over autopechhulp.

Andere dekkingen

Of je nog andere dekkingen nodig hebt, kan per vakantie verschillen. Ga je bijvoorbeeld een bijzondere sport beoefenen? Of naar een land met hoge zorgkosten? Dan kan een extra dekking hiervoor handig zijn. Een annuleringsdekking is ook prettig, voor het geval je vakantie niet kan doorgaan. Of als je deze vroegtijdig moet afbreken.

Lees meer over welke dekkingen je nodig hebt.