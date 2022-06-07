Bij welke verzekeraars kun je terecht?

Ga je met de auto op vakantie en valt je auto onverwacht uit? Dan zorgt de reisverzekeraar dat je snel weer door kunt in een vergelijkbare auto. Bij de meeste reisverzekeringen zijn de dekkingen voor je eigen auto niet standaard inbegrepen. Hiervoor moet je een extra dekking afsluiten. De naam van deze extra dekking kan per verzekeraar verschillen. In het overzicht hieronder kun je per verzekeraar kijken hoe het zit.

Automobilistenhulp

Met de dekking 'automobilistenhulp' ben je verzekerd van pechhulp als je op vakantie bent. Denk hierbij aan de kosten die je maakt voor een reparatie aan de weg, sleepkosten, een vervangend bestuurder of het terugbrengen van je voertuig naar je woonplaats. De exacte dekking kan per verzekering verschillen. Check van tevoren ook in welke landen je dekking hebt.

Waarvoor en voor welk bedrag je dekking hebt kun je in de voorwaarden terugvinden. Hieronder lees je meer over de verschilende dekkingen.

Vervangend vervoer en/of verblijf

De module 'vervangend vervoer en/of verblijf' dekt de kosten voor vervangend vervoer of verblijf als de auto, tent of caravan stukgaat. De dekking gaat meestal in als het eigen voertuig na 2 dagen nog niet is gemaakt.

Ook extra overnachtingskosten vallen onder deze dekking, bijvoorbeeld omdat je moet wachten op de reparatie. Bij uitval van de caravan of tent krijg je de kosten voor het huren van een vervangend verblijf vergoed. Aan de vergoeding zit meestal wel een maximum.

De dekkingen kunnen per verzekeraar verschillen. Bekijk daarom goed wat voor jou belangrijk is.

Dekking op een andere verzekering

Check voordat je een extra dekking afsluit of je niet al verzekerd bent op een andere verzekering. Zo voorkom je dubbele dekking en betaal je niet onnodig premie. Zo kun je bijvoorbeeld al dekking hebben voor pechhulp via de autodealer of door een pechhulpdienst. Denk aan Allianz Global Assistance, ANWB, Bovag of Centraal Beheer. Ook vervangend vervoer kan gedekt zijn op je autoverzekering of je pechhulpverzekering.

Andere dekkingen

Of je nog andere dekkingen nodig hebt, kan per vakantie verschillen. Ga je bijvoorbeeld een bijzondere sport beoefenen? Of naar een land met hoge zorgkosten? Dan kan een extra dekking hiervoor handig zijn. Een annuleringsdekking is ook prettig, voor het geval je vakantie niet kan doorgaan. Of als je deze vroegtijdig moet afbreken.