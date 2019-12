Reisverzekering: wanneer heb je het nodig?

Een reisverzekering is altijd verstandig. Een ongeluk zit in een klein hoekje en de kosten bij onvoorziene omstandigheden kunnen behoorlijk oplopen. Welke aanvullende dekkingen heb je nodig en welke zijn overbodig?

Is een reisverzekering verplicht?

Een reisverzekering is niet verplicht, maar kan wel handig zijn. De belangrijkste reden om een reisverzekering af te sluiten, is de hulp in onvoorziene (nood)situaties. Denk aan het vervroegd afbreken van de reis of juist een langer verblijf als gevolg van een ongeval, ziekte of overlijden. Dit soort gebeurtenissen kosten vaak veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt.

Nuttige aanvullende dekkingen

Medische kosten buitenland

Wie naar Australië, Canada of de Verenigde Staten reist, heeft een aanvullende dekking medische kosten buitenland nodig. De zorgverzekering vergoedt namelijk alleen de kosten van spoedeisende medische hulp tot het Nederlands prijspeil. Dat is niet toereikend voor de genoemde landen.

Een goede dekking voor medische kosten kun je zowel via de zorg- als de reisverzekering afsluiten. Wij geven de voorkeur aan de reisverzekering. Bij veel verzekeraars vergoedt de module ziektekosten van de reisverzekering ook het (verplichte) eigen risico op de zorgverzekering.

Wintersport en onderwatersport

Specifieke activiteiten vragen soms om een specifieke dekking. Het bekendste voorbeeld is de wintersport. De kosten om iemand met een gebroken been van de piste te halen zijn hoog en alleen gedekt via de wintersportdekking. Iets om in de gaten te houden. Recreatief duiken en langlaufen daarentegen zijn in bijna iedere reisverzekering standaard gedekt.

Autovakantie

Veel gezinnen rijden in de zomer met de auto richting het zuiden. In deze gevallen is de dekking 'vervangend vervoer' handig. Mocht je auto onverwacht uitvallen, dan zorgt de reisverzekeraar dat je snel weer door kunt in een vergelijkbare auto.

Lees waar je op moet letten bij autopech in het buitenland

Deze dekkingen zijn niet (altijd) nodig

Ongevallen

Verzekerden verwarren de ongevallendekking soms met de eerder genoemde ‘hulpverlening’, maar het is iets anders. De ongevallendekking keert bij overlijden of blijvende invaliditeit eenmalig een bedrag uit. Bij overlijden gaat het om een vast bedrag. In het tweede geval hangt de hoogte van de uitkering af van de mate van invaliditeit. Na je 70e jaar is de maximumuitkering veel lager.

Gezinsongevallenverzekering

Als je in het dagelijks leven al een gezinsongevallenverzekering hebt, is deze ook geldig in het buitenland. In dat geval heeft deze module binnen de doorlopende reisverzekering weinig nut. Als je normaal gesproken geen ongevallenverzekering hebt, is het de vraag of je deze op reis wel nodig hebt. Bijzondere (risicovolle) sporten en bestaande gebreken en ziekten zijn in ieder geval uitgesloten van dekking. En bij een ongeval met de motor is de dekking vaak lager.

Contant geld

Contant geld meeverzekeren is niet erg zinvol. De dekking is beperkt en er gelden veel voorwaarden.

Vervoer en verblijf

De onderdelen vervangend vervoer en/of verblijf en automobilistenhulp zijn nuttig, maar soms al gedekt via de autodealer of door pechhulpdiensten zoals Allianz Global Assistance, ANWB, Bovag, Centraal Beheer of Route Mobiel.

Rechtsbijstand

Als je met je eigen auto op vakantie gaat en bij een ongeluk betrokken raakt, heb je veel aan een verkeersrechtsbijstandverzekering. Het maakt in principe niet uit of je daarvoor een gezins-, een verkeers-, een motorrijtuig- of een reisrechtsbijstandverzekering hebt. Let wel op dat het bedrag voor externe kosten hoog genoeg is (minimaal €50.000).

De beste doorlopende reisverzekering voor jou Vergelijk doorlopende reisverzekeringen, premies en voorwaarden in onze vergelijker. Je ziet dan snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je vakantiegedrag passen. Vergelijk reisverzekeringen

Lees ook: