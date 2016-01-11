Reisverzekering: wanneer heb je het nodig?

Is een reisverzekering nodig?

Een reisverzekering is niet verplicht, maar kan wel handig zijn. De belangrijkste reden om een reisverzekering af te sluiten, is dat je hulp krijgt in onvoorziene (nood)situaties. Denk aan het vervroegd afbreken van de reis of juist een langer verblijf door een ongeval, ziekte of overlijden.

Dit soort gebeurtenissen kosten vaak veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt. Een reddingsactie met helikopter kost al snel duizenden euro’s. En dat is soms de enige mogelijkheid om bij een ziekenhuis te komen na een val tijdens een bergwandeling of het skiën. En ook extra reiskosten kunnen aardig in de papieren lopen.

Wanneer is een reisverzekering belangrijk?

Als je naar het buitenland gaat, is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Medische kosten kunnen in het buitenland een stuk duurder zijn. In een ander land kan het (door de taal) ook lastiger zijn om in geval van nood dingen te regelen. Dan heb je veel aan de alarmcentrale van je reisverzekering.

Basisdekking reisverzekering

Met een standaard- of basisdekking krijg je noodhulp op reis. Zoals opsporings- en reddingsacties, vervoer naar een ziekenhuis na een ongeval en noodzakelijke medische zorg. Ook een vervroegde terugreis naar Nederland (repatriëring), als dat nodig is. Die noodzaak kan medisch zijn of terugkeer kan nodig zijn omdat er thuis een familielid (ernstig) ziek is of overlijdt of omdat je huis is afgebrand.

Aanvullende dekkingen

Naast de basisdekking kun je ook kiezen voor aanvullende dekkingen op je reisverzekering. Sommige dekkingen zijn erg handig, andere kun je beter achterwege laten. Kijk ook goed naar de reizen die je maakt om te bepalen of een dekking nodig is. Controleer dat ook regelmatig. Dit kan veranderen.

Nuttige aanvullende dekkingen

We zetten hieronder de dekkingen op een rij die handig kunnen zijn om af te sluiten. Of je wel of niet voor een dekking kiest, hangt af van je reisgedrag en of je het risico kan en wil dragen.

Deze dekkingen zijn niet (altijd) nodig

Niet alle dekkingen zijn (altijd) nodig om af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat er veel uitsluitingen gelden of omdat het op een andere verzekering gedekt kan zijn.

Op een andere manier verzekerd

Bij veel creditcards is een reisverzekering inbegrepen. Alleen zitten daar veel voorwaarden aan. Zo geldt de verzekering meestal alleen als de volledige reis is betaald met de creditcard. En de volledige reis betekent niet alleen het vervoer erheen, maar ook de huurauto, benzine, overnachtingen en etentjes.

En bijna alle reisverzekeringen via je creditcard sluiten reizen naar gebieden met een negatief reisadvies uit (code oranje of rood). Daardoor vervangt een creditcard-reisverzekering geen doorlopende reisverzekering.

Voordelen reisverzekering via de creditcard

De reis betalen met een creditcard geeft wel houvast. Betalingen kun je terugdraaien als een dienst of product niet geleverd wordt. Gaat de luchtvaartmaatschappij of het hotel failliet en heb je vooruit betaald? Dan kun je via de creditcardmaatschappij je geld terugvragen.

Reisverzekering bij je boeking

Boek je een vakantie via een reisbureau? Of koop je een los vliegticket? Dan kun je vaak een kortlopende reisverzekering afsluiten. Deze reisverzekeringen hebben een beperkte dekking. Soms past de dekking niet bij de reis die je boekt. Kijk hier goed naar voordat je hiervoor kiest.