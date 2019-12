In de praktijk sta je niet sterk als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat. In het beste geval wordt de vlucht overgenomen door een andere maatschappij.

Is de vlucht onderdeel van een pakketreis en gaat de luchtvaartmaatschappij failliet, dan moet de reisorganisatie je een andere vlucht aanbieden of je hebt recht op geld terug. Een pakketreis bestaat in ieder geval uit een overnachting en daarnaast vervoer of een andere toeristische dienst.

Wat kun je het beste doen?

Ben je gedupeerd door een faillissement? Neem contact op met de curator. Door het faillissement mag de luchtvaartmaatschappij zelf niet meer beslissen over het geld en de reizen die hij uitvoert.

De curator gaat proberen zoveel mogelijk schulden te betalen. Je kunt de curator achterhalen door te bellen met de Kamer van Koophandel. Het telefoonnummer is 0900 - 1234567 (€0,70 per minuut). Of kijk in het Centraal Insolventieregister, daarin staan alle faillissementen.

Als schuldeiser bij een faillissement sta je meestal achteraan in de rij. Er valt daarom waarschijnlijk weinig te halen.