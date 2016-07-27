Recht op andere vlucht of geld terug

Je kunt je vakantie op meerdere manieren boeken. Bijvoorbeeld:

Zelf en los van elkaar vluchten en overnachtingen boeken.

Alles in 1 keer regelen, via een pakketreis. Een pakketreis is een reis die uit minstens 2 reisonderdelen bestaat. Zoals vervoer en overnachting(en).

Wat je rechten zijn bij een faillissement, hangt af van hoe je je reis hebt geboekt.

Pakketreis geboekt

Is de vlucht onderdeel van een pakketreis en gaat de vliegmaatschappij failliet? Dan moet de reisorganisatie je een andere vlucht aanbieden. Is die vlucht niet vergelijkbaar met wat je boekte, dan heb je recht op een passende prijsverlaging. Dat betekent dat de reisorganisatie een deel van het geld moet terugbetalen.

Lukt het de reisorganisatie helemaal niet om een vervangende vlucht te regelen? En gaat de vakantie daarom niet door? Dan heb je recht op je geld terug en een schadevergoeding.

Geen pakketreis geboekt

Als je geen pakketreis hebt geboekt, zijn je rechten anders. Normaal heb je bij een geannuleerde vlucht recht op geld terug. En soms op een extra compensatie. Wordt de vlucht geannuleerd omdat de luchtvaartmaatschappij failliet gaat? Dan krijg je dat geld niet zomaar. Je moet dus op zoek naar een andere manier om je geld terug te krijgen.

Geld terug via creditcard of paypal

Betaalde je de vlucht met je creditcard of Paypal? Dan kun je die betaling vaak terugdraaien. Bel daarvoor je creditcardmaatschappij of gebruik een betwistingsformulier.

Melden bij de curator

Door het faillissement mag de luchtvaartmaatschappij zelf niet meer beslissen over het geld. En de vluchten die hij uitvoert. Dat loopt vanaf dan via de curator.

Er is een grote kans dat de vlucht waar je voor betaalde wordt geannuleerd vanwege het faillissement. Met onze voorbeeldbrief meld je dit bij de curator. De curator maakt een overzicht van alle schulden en bezittingen. Daarna probeert hij zoveel mogelijk schulden te betalen. Als consument sta je dan meestal achteraan in de rij. Dat betekent dat er een grote kans is dat je je geld niet meer terugziet.

Curator vinden

Je vindt de curator in het Centraal Insolventieregister of bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel (KvK). Lukt het niet om de curator te vinden? Bel dan met het Rechtspraak Servicecentrum.