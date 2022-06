Geld terug bij vertraging of annulering trein

Keuze bij annulering of vertraging

Is je treinreis geannuleerd of vertraagd? En wordt hierdoor een vertraging verwacht van meer dan 60 minuten? Dan moet je een keuze krijgen tussen:

Doorgaan met je reis, zodra het kan. Dit kan langs dezelfde weg of een andere route.

Doorgaan met je reis, op een andere datum.

Stoppen van je reis. Je hebt dan recht op terugbetaling van het deel dat je nog niet hebt gereisd. Heeft doorreizen geen zin meer? Dan heb je recht op volledige terugbetaling. Ook moet de vervoerder je dan terugbrengen naar het eerste vertrekpunt, zodra dit kan.

Rechten bij annulering of vertraging

Is je treinreis geannuleerd of meer dan 60 minuten vertraagd? Dan heb je bepaalde rechten.

Recht op geld terug

Je hebt recht op geld terug als je treinreis:

Is geannuleerd.

Met meer dan 60 minuten is vertraagd en je koos voor het stoppen van je reis.

Vraag de vervoerder om terugbetaling van je treinkaartje. Het bedrijf mag het uitbetalen in een tegoed. Wil je liever je geld terug? Laat dit dan duidelijk weten. De vervoerder moet dan je geld teruggeven. Er geldt een maximaal drempelbedrag van €4. Dat betekent dat als je kaartje minder waard was dan €4, je je geld niet terugkrijgt.

Kosten van ander vervoer

De treinvervoerder zal vervangend vervoer regelen. Doet zij dit niet en moet je door de annulering of vertraging zelf vervoer regelen? Dan moet de treinvervoerder de kosten van vervangend vervoer betalen. Dat gaat dan om het vervoer naar de bestemming of het vertrekpunt. Het moet wel gaan om redelijke kosten. Huur dus geen limousine, maar pak de bus.

Eten en drinken

Zit je vast door vertraging of annulering? Dan moet de treinvervoerder zorgen voor eten en drinken.

Overnachting en vervoer naar hotel

Alleen als het noodzakelijk is om in een hotel te overnachten, heb je recht op een hotelovernachting. Ook zal de treinvervoerder moeten zorgen voor vervoer naar het hotel.

Schadevergoeding bij vertraging of annulering

Je hebt recht op een schadevergoeding als:

Je treinreis is vertraagd.

Je treinreis is geannuleerd en je koos om door te gaan met je reis.

De schadevergoeding is:

25% van je treinkaartje bij een vertraging van 60 tot 120 minuten.

50% van je treinkaartje bij een vertraging van 120 minuten of meer.

Kijk ook op de website van de vervoerder. Sommige Nederlandse spoorvervoerders geven je al een vergoeding bij een vertraging van 30 minuten.

Gevolgschade wordt niet vergoed

Heb je een concert of ander evenement gemist? Of ben je door vertraging of annulering van de treinreis te laat gekomen op je werk? Dan heb je ‘gevolgschade’. Dat is schade die het gevolg is van de vertraging of annulering. Volgens de wet heb je geen recht op vergoeding van deze gevolgschade. De treinvervoerder hoeft gevolgschade namelijk niet te vergoeden.

Bagage kwijt

Meestal kan je bagage met je mee. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor wat er met je bagage gebeurt. Maar soms moet je je bagage als geregistreerde bagage laten vervoeren. Bijvoorbeeld als het erg groot is. Of als je huisdieren vervoert. Dit soort bagage gaat mee in een bagagevoertuig van de trein. Gaat je geregistreerde bagage kapot of verloren? Dan heb je recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat je kunt bewijzen.

Kun je bewijzen wat de waarde van je bagage was? Dan heb je recht op maximaal €1200 per geregistreerd bagagestuk.

Kun je niet bewijzen wat de waarde van je bagage was? Dan heb je recht op maximaal €300 per geregistreerd bagagestuk.

Hoe claim ik mijn vergoeding?

Heb je recht op schadevergoeding? Kijk dan op de website van de vervoerder of je online een vergoeding kunt vragen. Of bel de klantenservice. Krijg je geen informatie hoe je je claim kunt indienen? Stuur dan een brief naar de vervoerder. Eis in je brief een vergoeding voor je schade. Kom je er met de vervoerder niet uit? Win dan juridisch advies in. Bijvoorbeeld via onze juridische experts of je rechtsbijstandsverzekering. Stap naar de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Maar controleer eerst of het bedrijf hierbij is aangesloten. Bij de Geschillencommissie betaal je een vergoeding van €27,50. Dat bedrag krijg je terug als je gelijk krijgt. Claim je een lagere vergoeding? Dien dan je klacht in bij de OVombudsman.

Grote storing bij NS op 3 april 2022

Op zondag 3 april was er een grote storing bij NS. Hierdoor reden er vanaf 12 uur geen treinen meer. Pas maandag 4 april werd de dienstregeling hervat. Heb je schade door deze storing? Ga dan naar de website van de NS en vul het declaratieformulier in.