Geld terug bij vertraging of annulering trein

Keuze bij annulering of vertraging

Is je treinreis geannuleerd of vertraagd? En wordt hierdoor een vertraging verwacht van meer dan 60 minuten? Dan moet je een keuze krijgen tussen:

Doorgaan met je reis, zodra het kan. Dit kan langs dezelfde weg of een andere route.

Doorgaan met je reis, op een andere datum.

Stoppen van je reis. Je hebt dan recht op terugbetaling van het deel dat je nog niet hebt gereisd. Heeft doorreizen geen zin meer? Dan heb je recht op volledige terugbetaling. Ook moet de vervoerder je dan terugbrengen naar het eerste vertrekpunt, zodra dit kan.

Rechten bij annulering of vertraging

Is je treinreis geannuleerd of vertraagd? Dan heb je bepaalde rechten.

Recht op geld terug

Je hebt recht op geld terug als je treinreis:

Is geannuleerd.

Met meer dan 60 minuten is vertraagd en je koos voor het stoppen van je reis. Bij 30 minuten heb je vaak recht op vergoeding van de helft van je ritprijs. Op sommige trajecten krijg je al geld terug bij 15 minuten vertraging, zoals de Intercity Direct.

Vraag de vervoerder om terugbetaling van je treinkaartje. Het bedrijf mag het uitbetalen in een tegoed. Wil je liever je geld terug? Laat dit dan duidelijk weten. De vervoerder moet dan je geld teruggeven.

Let op: bij lage bedragen krijg je je geld niet altijd terug. Zo moet je bijvoorbeeld van de NS minimaal €2,30 hebben betaald voor een binnenlandse treinreis. Anders krijg je het geld niet terug.

Kosten van ander vervoer

De treinvervoerder regelt vervangend vervoer. Voor binnenlandse treinreizen probeert de NS bijvoorbeeld:

Binnen 60 minuten vervangend vervoer te regelen naar je eindbestemming.

Tijdens de spits binnen 75 minuten vervangend busvervoer op gewenste sterkte te krijgen.

Komt er geen vervangend vervoer? Dan regel je het zelf. De treinvervoerder moet de kosten van vervangend vervoer betalen. Dat gaat dan om het vervoer naar de bestemming of het vertrekpunt. Het moet wel gaan om redelijke kosten. Kies niet gelijk voor een taxi, maar pak de bus. En overleg eerst met de klantenservice van de vervoerder, voor je kosten maakt. Meestal moeten zij toestemming geven, als je zelf vervangend vervoer wil regelen. Die toestemming is niet nodig als:

Er geen alternatieve route is gemeld binnen 100 minuten na de geplande vertrektijd of gemiste aansluiting.

De vervoerder op voorhand meldt dat je zelf vervangend vervoer mag regelen.

Eten en drinken

Zit je vast door vertraging of annulering? Dan moet de treinvervoerder zorgen voor eten en drinken. Maar alleen als:

Het in de trein of op het station beschikbaar is.

Het kan worden aangeleverd.

Overnachting en vervoer naar hotel

Alleen als het noodzakelijk is om in een hotel te overnachten, heb je recht op een hotelovernachting. Ook zal de treinvervoerder moeten zorgen voor vervoer naar het hotel.

Schadevergoeding bij vertraging of annulering

Je hebt recht op een schadevergoeding als:

Je treinreis is vertraagd.

Je treinreis is geannuleerd en je koos om door te gaan met je reis.

De schadevergoeding is voor internationale treinreizen:

25% van je treinkaartje bij een vertraging van 60 tot 120 minuten.

50% van je treinkaartje bij een vertraging van 120 minuten of meer.

Voor binnenlandse treinreizen geldt over het algemeen een vergoeding van:

25% van je treinkaartje bij een vertraging van 30 tot 60 minuten.

50% van je treinkaartje bij een vertraging van 60 minuten of meer.

Hier zijn uitzonderingen op. Kijk hiervoor op de website van de vervoerder.

Gevolgschade wordt niet vergoed

Heb je een concert of ander evenement gemist? Of ben je door vertraging of annulering van de treinreis te laat gekomen op je werk? Dan heb je ‘gevolgschade’. Dat is schade die het gevolg is van de vertraging of annulering. Volgens de wet heb je geen recht op vergoeding van deze gevolgschade door de treinvervoerder.

Overmacht treinvertraging

Soms heb je geen recht op een (schade)vergoeding. Bijvoorbeeld als de vertraging is aangekondigd. Of als er sprake is van overmacht, zoals een landelijke stroomstoring.

Bagage kwijt

Meestal kan je bagage met je mee. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor wat er met je bagage gebeurt. Soms moet je je bagage als geregistreerde bagage laten vervoeren. Bijvoorbeeld als die erg groot is. Of als je huisdieren vervoert. Dit soort bagage gaat mee in een bagagevoertuig van de trein. Gaat je geregistreerde bagage kapot of verloren? Dan heb je recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat je kunt bewijzen.

Kun je bewijzen wat de waarde van je bagage was? Dan heb je recht op maximaal €1200 per geregistreerd bagagestuk.

Kun je niet bewijzen wat de waarde van je bagage was? Dan heb je recht op maximaal €300 per geregistreerd bagagestuk.

Hoe claim ik mijn vergoeding?