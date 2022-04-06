Geld terug bij vertraging of annulering trein

Bijgewerkt op:1 juli 2026
Is je treinreis geannuleerd of vertraagd? En wordt hierdoor een vertraging verwacht van meer dan 60 minuten? Dan moet je een keuze krijgen tussen:
Is je treinreis geannuleerd of vertraagd? Dan heb je bepaalde rechten.
Je hebt recht op geld terug als je treinreis:
Vraag de vervoerder om terugbetaling van je treinkaartje. Het bedrijf mag het uitbetalen in een tegoed. Wil je liever je geld terug? Laat dit dan duidelijk weten. De vervoerder moet dan je geld teruggeven.
Let op: bij lage bedragen krijg je je geld niet altijd terug. Zo moet je bijvoorbeeld van de NS minimaal €2,30 hebben betaald voor een binnenlandse treinreis. Anders krijg je het geld niet terug.
De treinvervoerder regelt vervangend vervoer. Voor binnenlandse treinreizen probeert de NS bijvoorbeeld:
Komt er geen vervangend vervoer? Dan regel je het zelf. De treinvervoerder moet de kosten van vervangend vervoer betalen. Dat gaat dan om het vervoer naar de bestemming of het vertrekpunt. Het moet wel gaan om redelijke kosten. Kies niet gelijk voor een taxi, maar pak de bus. En overleg eerst met de klantenservice van de vervoerder, voor je kosten maakt. Meestal moeten zij toestemming geven, als je zelf vervangend vervoer wil regelen. Die toestemming is niet nodig als:
Zit je vast door vertraging of annulering? Dan moet de treinvervoerder zorgen voor eten en drinken. Maar alleen als:
Alleen als het noodzakelijk is om in een hotel te overnachten, heb je recht op een hotelovernachting. Ook zal de treinvervoerder moeten zorgen voor vervoer naar het hotel.
Je hebt recht op een schadevergoeding als:
De schadevergoeding is voor internationale treinreizen:
Voor binnenlandse treinreizen geldt over het algemeen een vergoeding van:
Hier zijn uitzonderingen op. Kijk hiervoor op de website van de vervoerder.
Heb je een concert of ander evenement gemist? Of ben je door vertraging of annulering van de treinreis te laat gekomen op je werk? Dan heb je ‘gevolgschade’. Dat is schade die het gevolg is van de vertraging of annulering. Volgens de wet heb je geen recht op vergoeding van deze gevolgschade door de treinvervoerder.
Soms heb je geen recht op een (schade)vergoeding. Bijvoorbeeld als de vertraging is aangekondigd. Of als er sprake is van overmacht, zoals een landelijke stroomstoring.
Meestal kan je bagage met je mee. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor wat er met je bagage gebeurt. Soms moet je je bagage als geregistreerde bagage laten vervoeren. Bijvoorbeeld als die erg groot is. Of als je huisdieren vervoert. Dit soort bagage gaat mee in een bagagevoertuig van de trein. Gaat je geregistreerde bagage kapot of verloren? Dan heb je recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat je kunt bewijzen.
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