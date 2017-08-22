Klacht over vliegmaatschappij

Europese passagiersrechten

Vertrok je vanaf een Europese luchthaven of vloog je met een Europese maatschappij naar een Europese luchthaven? Of vloog je met een overstap vanuit de EU naar een luchthaven buiten de EU en liep je vertraging op door een gemiste aansluiting buiten de EU? Dan kun je je beroepen op de Europese passagiersrechten. Die bepalen waar je recht op hebt als je vlucht is vertraagd, geannuleerd of overboekt. Bij niet-Europese vluchten ben je afhankelijk van de voorwaarden van de vliegmaatschappij.

Zelf klagen

Bij vertraging, annulering of overboeking van een Europese vlucht kun je het best eerst een klacht indienen bij de vliegmaatschappij zelf. Leden helpen we op weg met onze voorbeeldbrieven voor een geannuleerde of vertraagde vlucht.

Geeft de vliegmaatschappij niet thuis of wordt je klacht van tafel geveegd? Dan kun je de rechter vragen om een uitspraak op de klacht. Dat doe je als je recht hebt op een vergoeding. Heb je een conflict met een vliegmaatschappij uit een ander Europees land? Neem dan contact op met het Europees Consumenten Centrum Nederland (ECC).

Je kunt je klacht daarnaast indienen bij de nationale toezichthouder voor de luchtvaart. In Nederland is dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Zij houden toezicht of de passagiersrechten wel worden nageleefd. De ILT kan boetes opleggen als een luchtvaartmaatschappij zich niet aan de regels houdt. De ILT doet geen uitspraak over een recht op een vergoeding. Daarvoor moet je bij de rechter zijn.

Pakketreis

Heb je een pakketreis (vlucht en verblijf) geboekt? Dan kun je je klacht ook indienen bij de reisorganisatie. Weigert die je tegemoet te komen? Kijk dan of je een klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie Reizen.

Problemen met de bagage

Is je bagage kwijt, vertraagd of beschadigd? Meld het zo snel mogelijk op de luchthaven en vul een Property Irregularity Registration (PIR) in.

Bij een pakketreis kun je ook de reisorganisatie aanspreken. Daarnaast kun je een claim indienen bij je reisverzekering.

Leden helpen we op weg met voorbeeldbrieven.