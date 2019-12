Klacht over vliegmaatschappij

Heb je een klacht over een vlucht of over de betreffende vliegmaatschappij? Wij vertellen je wat je rechten zijn en wat je kunt doen.

Europese passagiersrechten

Vertrok je vanaf een Europese luchthaven of vloog je met een Europese maatschappij naar een Europese luchthaven? Of vloog je met een overstap vanuit de EU naar een luchthaven buiten de EU en liep je vertraging op door een gemiste aansluiting buiten de EU? Dan kun je je beroepen op de Europese passagiersrechten. Die bepalen waar je recht op hebt als je vlucht is vertraagd, geannuleerd of overboekt. Bij niet-Europese vluchten ben je afhankelijk van de voorwaarden van de vliegmaatschappij.

Betreft je klacht de vertraging, annulering of overboeking van je vlucht, dan heb je in sommige gevallen recht op een vergoeding. Met onze Vlucht Claim Service weet je snel of je in aanmerking komt voor compensatie en hoe hoog die is.

Eerst bij de vliegmaatschappij

Voor een Europese vlucht kun je het best eerst een klacht indienen bij de vliegmaatschappij zelf. Dat kan voor zowel vertraging, annulering als overboeking met deze voorbeeldbrieven.

Voorbeeldbrief vergoeding bij vertraging Je kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief 'Verzoek compensatie bij vertraging' om aanspraak te maken op je vergoeding. Download de brief

Voorbeeldbrief compensatie annulering Je kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief 'Verzoek compensatie bij annulering' om aanspraak te maken op je vergoeding. Download de brief

Voorbeeldbrief vergoeding bij overboeking Je kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief 'Verzoek compensatie bij overboeking' om aanspraak te maken op je vergoeding. Download de brief

Heb je een pakketreis (vlucht en verblijf) geboekt, dan kun je je klacht ook indienen bij de reisorganisatie. Stap je meteen naar een claimorganisatie, dan eist die vaak een aanzienlijk deel van de eventuele vergoeding op.

Vervolgstappen

Geeft de vliegmaatschappij niet thuis of wordt je klacht van tafel geveegd? Wend je dan tot de nationale controle-instantie aangaande luchtvaart. In Nederland is dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Heb je een conflict met een vliegmaatschappij uit een ander Europees land, dan kan het Europees Consumenten Centrum Nederland (ECC) je bijstaan bij het indienen van een klacht.

Heb je geklaagd bij de reisorganisatie en weigert die je tegemoet te komen, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Reizen.

Problemen met de bagage

Is je bagage kwijt, vertraagd of beschadigd? Meld het zo snel mogelijk op de luchthaven en vul een Property Irregularity Registration (PIR) in.

Bij een georganiseerde reis kun je ook de reisorganisatie aanspreken. Daarnaast kun je een claim indienen bij je reisverzekering.

