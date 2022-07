Je wilt een vergoeding voor je vertraagde vlucht. Een goede juridische brief helpt je bij het claimen van een vergoeding. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Let op: Had de nieuwe vlucht een ander vluchtnummer dan je boekte? Dan is je vlucht geannuleerd en vloog je met een vervangende vlucht. Gebruik in dat geval onze brievenhulp: Mijn vlucht is geannuleerd.