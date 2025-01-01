Voorbeeldbrief vlucht geannuleerd

Minder dan 7 dagen voor vertrek
Meer dan 7, maar minder dan 14 dagen voor vertrek
Meer dan 14 dagen voor vertrek
Is je vlucht geannuleerd? Dan moet de luchtvaartmaatschappij je een keuze bieden:
De keuze ligt bij jou, niet bij de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast moet de maatschappij bijstand verlenen bij vertraging, overboeking of annulering. Denk aan eten, drinken, een overnachting en vervoer. Wordt dit niet geregeld? Dan kun je de kosten achteraf declareren.
Je hebt deze rechten als:
Je kunt je geld rechtstreeks terugvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Bijvoorbeeld per brief. Het geld moet aan je worden terugbetaald. Je bent niet verplicht een voucher te accepteren. Een luchtvaartmaatschappij mag er 7 dagen over doen om het geld terug te betalen. Heb je het ticket bij een reisbureau gekocht en vraag je daar je geld terug? Dan kan het langer duren voor je je geld terugkrijgt. De betaaltermijn van 7 dagen geldt dan niet.
Wacht niet te lang met je claim. Na 2 jaar vervalt vaak je recht op terugbetaling, ook als je eerder contact opnam.
Twijfel je of je recht hebt op geld terug? Gebruik dan onze keuzehulp bij een geannuleerde vlucht. Ben je lid van de Consumentenbond? Dan kun je ook gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven vlucht geannuleerd.
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