Voorbeeldbrief vlucht geannuleerd

‘Voor mijn verjaardag had ik een uitje geboekt. Door het coronavirus ging dat niet door. Ik kreeg een voucher, maar wilde mijn geld terug. Het bedrijf wilde alleen de datum tot 2 jaar kosteloos verzetten. Via de Consumentenbond Brievenhulp kreeg ik via een paar stappen de juiste voorbeeldbrief. En wat denk je? Ik kreeg zowaar het geld terug! Ik wachtte al 6 maanden, maar dankzij jullie hulp komen ze nu ineens over de brug.'