Voorbeeldbrief vlucht geannuleerd

Is je vlucht geannuleerd? Dan moet de luchtvaartmaatschappij je een keuze bieden:

Terugbetaling van je ticket binnen 7 dagen. Eventueel met een gratis vlucht terug naar het beginpunt van je reis. Een vergelijkbare eerstvolgende vlucht naar je eindbestemming. Een vergelijkbare vlucht op een door jou gekozen datum.

De keuze ligt bij jou, niet bij de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast moet de maatschappij bijstand verlenen bij vertraging, overboeking of annulering. Denk aan eten, drinken, een overnachting en vervoer. Wordt dit niet geregeld? Dan kun je de kosten achteraf declareren.

Rechten bij een geannuleerde vlucht

Je hebt deze rechten als:

Je een los ticket hebt gekocht, bij de luchtvaartmaatschappij of via een online reisbureau.

Je een reserveringsbevestiging hebt, met ticket- en reserveringsnummer.

Je vlucht startte in de EU (of IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland), of je vloog met een in die landen gevestigde maatschappij.

De luchtvaartmaatschappij jouw vlucht zelf heeft geannuleerd.

Geld terugvragen luchtvaartmaatschappij

Je kunt je geld rechtstreeks terugvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Bijvoorbeeld per brief. Het geld moet aan je worden terugbetaald. Je bent niet verplicht een voucher te accepteren. Een luchtvaartmaatschappij mag er 7 dagen over doen om het geld terug te betalen. Heb je het ticket bij een reisbureau gekocht en vraag je daar je geld terug? Dan kan het langer duren voor je je geld terugkrijgt. De betaaltermijn van 7 dagen geldt dan niet.

Tot wanneer geld terug?

Wacht niet te lang met je claim. Na 2 jaar vervalt vaak je recht op terugbetaling, ook als je eerder contact opnam.

Hulp bij geannuleerde of vertraagde vlucht

Twijfel je of je recht hebt op geld terug? Gebruik dan onze keuzehulp bij een geannuleerde vlucht. Ben je lid van de Consumentenbond? Dan kun je ook gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven vlucht geannuleerd.