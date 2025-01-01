Problemen met een verkoper? Je gelijk halen kan soms flink tegenvallen. Onze juridisch experts zitten voor je klaar om te bemiddelen.
Succesvolle bemiddeling in ruim 7 van de 10 zaken
Valt jouw probleem onder het consumentenrecht? Dan kunnen we voor je bemiddelen. We helpen je bijvoorbeeld bij:
Soms kunnen we niet voor je bemiddelen. Bijvoorbeeld bij een zaak waar wij onvoldoende kennis over hebben.
Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben we documenten en aanmeldingen in het Nederlands nodig. Ook de gesprekken met de bemiddelaar zijn in het Nederlands.
Twijfel je of je in aanmerking komt voor Bemiddeling? Bel 070 - 445 45 45 en check of jouw probleem aan de voorwaarden voldoet.
De dienst Bemiddeling is exclusief voor leden van Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd. Je betaalt hiervoor €350.
Tijdens het eerste gesprek bespreekt een adviseur de juridische haalbaarheid. Kies je tijdens het eerste gesprek om de bemiddeling niet te starten? Geen probleem. Je betaalt dan alleen €50 voor het onderzoek van jouw dossier. De rest van het bedrag storten we terug.
Soms ziet onze bemiddelaar na je aanmelding dat we je niet kunnen helpen. Dat laten we je direct weten. Je krijgt dan het volledige bedrag terug.
Een klant bestelt een overkapping en zonwering met een totale waarde van €11.750. Helaas kan de zonwering niet worden geleverd vanwege bepaalde afmetingen en kenmerken.
Zonder overleg met de klant wordt er een ander model bezorgd. Het bedrijf vond dit, zo bleek later, een goede service, omdat dit model duurder is. En er zijn geen extra kosten in rekening gebracht.
Pas tijdens de montage komt de klant erachter dat het om een ander model gaat dan hij had besteld. Bovendien past dit model ook niet. De klant wil in overleg met het bedrijf een passende zonwering uitzoeken. Maar dit blijkt erg lastig. De klant schakelt ons in nadat het bedrijf al weken niet meer reageert.
Na onze bemiddeling besluit het bedrijf de zonwering op te halen en de klant het aankoopbedrag van €2105 terug te betalen.
Een klant kocht in 2017 grijze, kunststof gevelbedekking voor zijn woning. Binnen een jaar is de gevelbedekking grotendeels verkleurd naar wit. De verkoper schakelt de fabrikant in. Na discussie over garantie komt de fabrikant met een oplossing. Er wordt een nieuwe coating ontwikkeld en getest.
Na maanden komt er een lokale schilder langs die verf van de bouwmarkt aanbrengt op de gevelbedekking. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Na meer dan een jaar is het geduld van de klant op en schakelt hij ons in.
De gevelbedekking had vervangen moeten worden, maar de verkoper kon deze niet meer leveren. De verkoper biedt aan om de materiaalkosten van €4509 te vergoeden. De klant is het hier niet mee eens. Het verwijderen en plaatsen van nieuwe gevelbedekking kost rond de €9000.
Het bedrijf gaat dan opnieuw met ons in discussie over het ontstaan van de klacht en installatiekosten.
Enkele maanden en vele e-mails later gaat het bedrijf akkoord met een schikkingsvoorstel. Het bedrijf betaalt €10.122. De klant is zeer tevreden met dit resultaat.
Leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd krijgen bij ons direct en onbeperkt persoonlijk juridisch advies. Maar we bieden onze leden nog veel meer.