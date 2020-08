Bemiddeling

Een klant kocht in 2017 grijze, kunststof gevelbedekking voor zijn woning. Binnen een jaar is de gevelbedekking grotendeels verkleurd naar wit. De verkoper schakelt de fabrikant in. Na discussie over garantie komt de fabrikant met een oplossing. Er wordt een nieuwe coating ontwikkeld en getest.

Gevelbedekking geverfd

Na maanden komt er een lokale schilder langs die verf van de bouwmarkt aanbrengt op de gevelbedekking. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Na meer dan een jaar is het geduld van de klant op en schakelt hij ons in.

Vergoeding materiaalkosten

De gevelbedekking had vervangen moeten worden, maar de verkoper kon deze niet meer leveren. De verkoper biedt aan om de materiaalkosten van €4509 te vergoeden. De klant is het hier niet mee eens. Het verwijderen en plaatsen van nieuwe gevelbedekking kost rond de €9000.

Het bedrijf gaat dan opnieuw met ons in discussie over het ontstaan van de klacht en installatiekosten.

Schikkingsvoorstel

Enkele maanden en vele e-mails later gaat het bedrijf akkoord met een schikkingsvoorstel. Het bedrijf betaalt €10.122. De klant is zeer tevreden met dit resultaat.