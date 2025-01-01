Valt jouw probleem onder het consumentenrecht? Dan kunnen we voor je bemiddelen. We helpen je bijvoorbeeld bij:

Problemen met een kapot product

Recht op bedenktijd bij aankoop

Aankoop op basis van onjuiste informatie

Verkoper die afspraken van een contract niet nakomt

Klacht over een factuur

Problemen met je energiecontract

Soms kunnen we niet voor je bemiddelen. Bijvoorbeeld bij een zaak waar wij onvoldoende kennis over hebben.

Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben we documenten en aanmeldingen in het Nederlands nodig. Ook de gesprekken met de bemiddelaar zijn in het Nederlands.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor Bemiddeling? Bel 070 - 445 45 45 en check of jouw probleem aan de voorwaarden voldoet.