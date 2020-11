Problemen met je pakketreis

In plaats van een losse vlucht en hotelovernachting, kun je ook kiezen voor een pakketreis. Dat is een verzameling van diensten en geeft je bepaalde voordelen ten opzichte van losse boekingen.

Reisorganisatie is verantwoordelijk

Neem bij problemen contact op met de reisorganisatie. Die is verantwoordelijk voor de pakketreis en moet zorgen voor een snelle oplossing. Zij moet bijvoorbeeld een vervangende vlucht regelen als de geboekte vlucht is geannuleerd. De reisorganisatie heeft hiervoor een noodnummer of lokale vertegenwoordiging.

Bescherming tegen faillissement

Bij een pakketreis ben je beschermd tegen faillissement van de reisuitvoerders, zoals luchtvaartmaatschappijen of hotels. De reisorganisatie moet dan een kosteloos alternatief voor je regelen. Dus een vervangende vlucht of een ander hotel.

Gaat de reisorganisatie failliet? Dan ben je ook beschermd. Reisorganisaties zijn verplicht aangesloten bij een garantiefonds, zoals de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Het garantiefonds zorgt ervoor dat je je reissom terugkrijgt. Ook zorgt het garantiefonds dat je alsnog op reis kunt of weer thuiskomt als je al op reis bent.

Annuleren bij onveilige situatie

Je mag je pakketreis annuleren als je kunt bewijzen dat reizen onveilig is. Bijvoorbeeld met een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reissom moet dan binnen 14 dagen worden terugbetaald.

Ben je al op locatie en wordt de situatie onveilig door bijvoorbeeld een natuurramp? Dan moet de reisorganisatie zorgen dat je weer thuiskomt.

Reisorganisatie werkt niet mee

Als de reisorganisatie zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dan:

mag je zelf een oplossing bedenken en voorschieten. Het moet dan wel om een redelijke oplossing gaan.

heb je recht op een prijsverlaging of compensatie

kun je de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. De reisorganisatie moet dan wel zijn aangesloten, bijvoorbeeld via de brancheorganisatie ANVR.

kun je het probleem melden bij de ACM. Dit wordt niet als individuele klacht opgepakt, maar kan er wel voor zorgen dat de Autoriteit een onderzoek start of boetes uitdeelt.

Let op of je een pakketreis boekt

Een pakketreis is een verzameling van diensten. De pakketreis:

bestaat minimaal uit 2 diensten, zoals een treinreis en een hotelovernachting

bestaat uit minimaal één overnachting

duurt minimaal 24 uur

wordt geboekt bij 1 verkooppunt voor 1 totaalprijs

Als je reis hieraan niet voldoet, is het geen pakketreis. Bijvoorbeeld als je 2 reisdiensten los van elkaar boekt. De reis is dan geen pakketreis, maar een gekoppeld reisarrangement. Zelfs als de losse diensten bij hetzelfde reisbureau worden afgerekend. Een gekoppeld reisarrangement geeft je minder rechten. Zo draag je bij een gekoppeld reisarrangement zelf het risico als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat.

Voordat je boekt, moet de aanbieder duidelijk laten weten of je een pakketreis of gekoppeld reisarrangement koopt.

