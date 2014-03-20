Vlucht is vertraagd, waar heb je recht op?

Vergoeding bij vertraagde vlucht

Als je op je eindbestemming aankomt met een vertraging van 3 uur of meer, heb je mogelijk recht op compensatie. Als de vertraging meer dan 5 uur is, kun je besluiten niet (verder) te reizen. Je hebt dan recht op terugbetaling van je ticket en een terugvlucht naar je oorspronkelijke vertrekpunt. Als er sprake is van overmacht, vervalt het recht op compensatie.

Hoogte van de vergoeding bij een vertraging

De hoogte van de compensatie ligt tussen de €250 en €600 per passagier. Dit hangt af van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging. De luchtvaartmaatschappij moet je deze vergoeding op verzoek uitkeren. Maar alleen wanneer er geen sprake is van overmacht. Je hoeft niet akkoord te gaan met vouchers of tegoedbonnen als alternatief voor deze compensatie.

Recht op maaltijden en hotel

Bij een vertraging van 2 uur of meer moeten luchtvaartmaatschappijen je ook verzorgen in de vorm van maaltijden en drinken. En indien nodig een hotelovernachting en transport daarnaartoe regelen. Ze geven daarvoor vaak vouchers of tegoedbonnen uit. Deze kun je gerust accepteren. Verzorgt de maatschappij je niet? Dan kun je de kosten ervan achteraf declareren bij de luchtvaartmaatschappij.

Compensatie bij vertraging

Lengte van de vlucht Vertraging bij aankomst Compensatie 1500 km of minder Meer dan 3 uur €250 Binnen EU meer dan 1500 km

of andere vluchten tussen 1500-3500 km Meer dan 3 uur €400 Meer dan 3500 km Tussen 3 en 4 uur €300 Meer dan 3500 km Meer dan 4 uur €600

Wanneer is er sprake van overmacht?

Je hebt geen recht op vergoeding als de luchtvaartmaatschappij aantoont dat er sprake is van overmacht.

Onder overmacht valt bijvoorbeeld:

Stakingen van derden, zoals de verkeersleiding of het luchthavenpersoneel

Slechte weersomstandigheden, zoals (sneeuw)stormen

Terrorisme

Passagiers die zich misdragen

Medische noodlandingen

Natuurrampen

Aanvaringen met vogels (zogenaamde 'bird strikes')

Weersomstandigheden

Vluchten worden soms ook vertraagd of geannuleerd door hevig weer, zoals sneeuwstormen. Of door natuurrampen. Luchtvaartmaatschappijen hebben geen invloed op deze omstandigheden.

(Sneeuw)stormen en natuurrampen vallen daarom onder overmacht. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen geen schadevergoeding hoeven te betalen.

Wel blijven zij verplicht om passagiers te verzorgen bij vertragingen die meer dan 2 uur duren. Bijvoorbeeld met eten, drinken en een hotelovernachting als het nodig is. Bij een geannuleerde vlucht moet je ook de ticketprijs terugkrijgen.

Technische problemen

Technische problemen aan het vliegtuig vallen volgens het Europese Hof van Justitie niet onder overmacht. Hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier wel op beroepen. Stakingen en ziekte van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij vallen ook niet onder overmacht. Dus ook in deze situatie hebben passagiers recht op een compensatie.

Direct je claim indienen

Je kunt je claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Om je op weg te helpen zetten we de webformulieren voor teruggave per luchtvaartmaatschappij op een rijtje:

Krijg je geen reactie? Of kom je er niet uit met de luchtvaartmaatschappij? Bekijk dan onze voorbeeldbrief vlucht vertraagd. Of maak gebruik van de Vlucht Claim Service.